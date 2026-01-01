DXY — Índice del dólar de EEUU

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En el mercado de Forex, las divisas se negocian por pares. El valor de una moneda se indica en relación con el valor de otra. Ahora, en el caso del índice del dólar estadounidense, el valor del dólar estadounidense se indica en relación al valor de una cesta de divisas. Este artículo trata la breve historia del índice del dólar de EEUU (DXY), la manera en que el índice del dólar se calcula, sus variantes, implicaciones, y, finalmente, cómo es útil para el trader de Forex.

Historia

Hasta el primer semestre de 1971, el sistema monetario internacional estaba regulado por el Sistema de Bretton Woods, que es más o menos un sistema de patrón oro modificado que existía a principios de los años cuarenta. Bajo el sistema, las principales monedas estaban ligadas al dólar estadounidense, que a su vez estaba vinculado a las reservas de oro de Fort Knox. Los problemas inherentes al sistema y la transición de Europa hacia la libre circulación de capital resultaron en el colapso del sistema.

En agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció unilateralmente la suspensión del sistema de Bretton Woods, ya que las reservas de oro del país cayeron a un tercio del dólar en poder de otros países. La razón principal de este fin fue que parecía que Francia pediría la entrega del metal amarillo a cambio del dólar. Finalmente, cuando el dólar de los EEUU comenzó a flotar, pavimentó la manera para que otras monedas persigan un camino similar.

El fin del sistema de Bretton Woods creó la necesidad de determinar el valor del dólar estadounidense en relación con otras monedas importantes. En 1973, la Reserva Federal de los Estados Unidos creó el índice del dólar para registrar el dólar frente a una canasta de media ponderada geométricamente de seis monedas: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el suizo franco. En el momento de la creación del índice del dólar de los EEUU, las monedas de los países que dominaron el comercio con los EEUU fueron utilizadas. Oficialmente, la ponderación de cada una de las monedas que componen el índice del dólar estadounidense es la siguiente:

Euro (EUR) - 57,6%

Yen Japonés (JPY) - 13,6%

Libra Esterlina (GBP) - 11,9%

Dólar Canadiense (CAD) - 9,1%

Corona Sueca (SEK) - 4,2%

Franco Suizo (CHF)- 3,6%

Antes de que el euro entrara en vigor el 1 de enero de 1999, el índice del dólar de los EEUU estaba compuesto de 10 monedas incluyendo el marco de Alemania. La llegada de la eurozona resultó en la modificación o reequilibrio de las monedas que conforman el DXY. Desde entonces no se han realizado cambios, a pesar de que las monedas ya no son las más negociadas con respecto al dólar estadounidense.

Al principio, el valor del índice del dólar estadounidense era de 100. Desde entonces, se ha negociado a un máximo de 164,72 (febrero de 1985) y a un mínimo de 70,698 (marzo de 2008).

Matemáticas detrás del índice del dólar estadounidense

La fórmula para calcular el índice del estadounidense es la siguiente:

DXY = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

Si el dólar estadounidense es la moneda base de un par, entonces el coeficiente de ponderación es positivo. Por otro lado, si el dólar estadounidense es la moneda de cotización, entonces el coeficiente de ese par sería negativo.

Interpretación

El valor del índice del dólar de los EEUU permite al trader entender si el dólar de los EEUU se ha fortalecido o debilitado contra la cesta de monedas y por cuánto. Si el índice del dólar estadounidense cotiza a 125, entonces significa que el dólar se ha apreciado un 25% frente a la cesta de monedas en comparación con el valor inicial. Asimismo, si el índice del dólar estadounidense cotiza a 75, entonces significa que el dólar se ha depreciado un 25% frente a la cesta de monedas. Por lo tanto, cuando el índice del dólar de EEUU está en una clara tendencia alcista, el trader de Forex debe evitar tomar una posición corta en pares de divisas con el dólar como base y viceversa.

Negociando el índice del dólar estadounidense

Los contratos de futuros del índice del dólar estadounidense se negocian en la Intercontinental Exchange (ICE). El índice del dólar estadounidense es el índice de divisas más ampliamente reconocido y negociado. Los contratos de futuros se ofrecieron por primera vez para operar el 20 de noviembre de 1985. A partir del 3 de septiembre de 1986, las opciones de índices del dólar estadounidense se pusieron a disposición para su negociación. Tanto los futuros como las opciones están disponibles exclusivamente para negociar electrónicamente en la plataforma ICE. El símbolo de cambio para el contrato de futuros es DX (SDX para contratos mini futuros) seguido del código del mes y del año.

Las cotizaciones se actualizan una vez cada 15 segundos utilizando múltiples feeds de datos Forex. El punto medio del precio máximo del bid/ask se utiliza para calcular el índice del dólar estadounidense y se transmite a diferentes proveedores de datos. Algunos proveedores de datos utilizan su propio símbolo. Por ejemplo, Bloomberg utiliza el símbolo DXY (comúnmente denominado Dixie). La negociación del contrato comienza a las 18:00 EST el domingo y termina a las 17:00 EST el lunes. El mercado vuelve a abrir a las 8:00 EST y cierra a las 17:00 EST de martes a viernes. Al igual que en otros comercios, los traders pueden colocar órdenes durante el período previo a la apertura (30 minutos antes de comenzar la negociación/ejecución de órdenes). Los contratos derivados permiten al inversor cubrir su cartera frente al riesgo de volatilidad del dólar estadounidense. El índice ICE es el único contrato de futuros del USD que cotiza en bolsa regulada y ofrece un mecanismo transparente de descubrimiento de precios. Basado en la capacidad personal, las variaciones del índice del dólar de EEUU son negociadas de forma privada por los fondos de cobertura y grandes inversores con los bancos de inversión.

El tamaño del contrato de futuros del índice del dólar de los EEUU es 1000 veces el valor en dólares del índice. Por ejemplo, si el índice del dólar estadounidense cotiza a 96,550, entonces el tamaño del contrato es de 96.550 dólares. El tamaño del tick es 0,005 (5 dólares). Los contratos tienen un ciclo de vencimiento trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre. La liquidación diaria se basa en el precio promedio ponderado por volumen de todas las transacciones realizadas durante el período de cierre (14:59-15: 00 EST). Aunque el tamaño del tick es 0,005, el precio de liquidación se expresa en incrementos de 0,001.

En general, se dice que el contrato de futuros del índice del dólar estadounidense es ofrecido por la Junta de Comercio de Nueva York (NYBOT), que es una subsidiaria de la ICE. El DXY también se negocia como ETF y unidades de fondos mutuos a través de varios mercados.

Índice del dólar de EEUU ponderado por el comercio

Para hacer que el índice sea relevante para la situación económica actual, en 1998, la Reserva Federal creó una alternativa al índice del dólar estadounidense. En primer lugar, era necesario incluir las monedas de países como Brasil, China y México, ya que estaban ganando protagonismo en el comercio internacional con Estados Unidos. En segundo lugar, la llegada del euro hizo necesaria la creación de una alternativa al actual al índice del dólar estadounidense. El índice recientemente creado fue referido por el nombre de índice del dólar ponderado por el comercio o Índice Amplio.

Como se mencionó anteriormente, el índice fue creado principalmente para evaluar la fortaleza del dólar de EEUU de una manera precisa. El peso de las monedas utilizadas en el cálculo se basa en el volumen de importaciones y exportaciones entre los Estados Unidos y los respectivos países. Los datos comerciales se utilizan para actualizar el peso de las monedas una vez al año. El índice del dólar estadounidense ponderado por el comercio se actualiza una vez por semana. No está disponible para negociar. Las monedas utilizadas para la creación de un índice ponderado del dólar estadounidense y la correspondiente ponderación el 26 de octubre de 2015 fue la siguiente:

Eurozona 16,638 Canadá 12,664 Japón 6,462 México 12,119 China 21,562 Reino Unido 3,322 Taiwán 2,387 Corea 3,929 Singapur 1,665 Hong Kong 1,328 Malasia 1,536 Brasil 2,052 Suiza 1,804 Tailandia 1,381 Filipinas 0,572 Australia 1.23 Indonesia 1,007 India 1,991 Israel 1,01 Arabia Saudí 0,957 Rusia 1,37 Suecia 0,654 Argentina 0,55 Venezuela 0,33 Chile 0,793 Colombia 0,687

Matemáticas detrás del índice del dólar ponderado por el comercio

El índice del dólar estadounidense ponderado por el comercio puede calcularse utilizando los tipos de cambio nominales (los tipos proporcionados por un broker de Forex) y los tipos de cambio reales. La fórmula para calcular el índice del dólar estadounidense usando los tipos de cambio nominales es la siguiente:

— valor del índice en el tiempo .

— valor del índice en el tiempo .

— número de monedas en el índice en el tiempo .

— tipo de cambio de moneda en el tiempo .

— tipo de cambio de moneda en el tiempo .

— peso de la moneda en el tiempo y:

Antes de mirar la otra fórmula, es mejor entender lo que es un tipo de cambio real. Un tipo de cambio real tiene en cuenta la diferencia en la tasa de inflación que existe entre los Estados Unidos y el otro país. El cálculo del tipo de cambio real se realiza utilizando los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigentes. Por lo tanto, la fórmula para calcular el índice del dólar estadounidense utilizando los tipos de cambio reales es la siguiente:

— - Índice de precios al consumidor en Estados Unidos al tiempo .

— Índice de precios al consumidor en Estados Unidos al tiempo .

— valor del país del índice de precios al consumo al tiempo .

— valor del país del índice de precios al consumo al tiempo .

Otras variantes

A partir de la composición de la moneda y la correspondiente ponderación, se puede entender fácilmente que el índice del dólar estadounidense ya no refleja la situación actual. El ICE también cobra una cantidad considerable por el feed de cotizaciones en tiempo real y en diferido.

Además, la media geométrica ponderada utilizada para el cálculo del índice del dólar estadounidense hace que sea más costoso para los creadores de mercado. Por otra parte, el gráfico del índice del dólar de EEUU parece más o menos un gráfico invertido del euro dólar. Por último, la diferencia en la ponderación significa que el impacto del euro en el índice del dólar estadounidense es mayor que el de otras monedas, aunque no siempre (por ejemplo, otra ronda de flexibilización monetaria por parte del BCE y del BoJ no creará un impacto similar en el valor del dólar estadounidense.

Considerando las desventajas anteriormente mencionadas, el Dow Jones y FXCM crearon el DJ FXCM Dollar Index. El DJ FXCM Dollar Index se compone de cuatro monedas principales: el euro, el yen, el aussie y la libra. Cada una de las cuatro monedas tiene un 25% de peso. El sistema permite al trader seguir perfectamente una posición en una de las cuatro monedas con relativa facilidad simplemente siguiendo el DJ FXCM Dollar Index. El índice se puede negociar en la plataforma de negociación ofrecida por el broker de Forex FXCM.

Conclusión

El índice del dólar estadounidense puede utilizarse como una guía de referencia rápida para evaluar la fortaleza del dólar estadounidense frente a las divisas rivales. Sin embargo, teniendo en cuenta la enorme inversión necesaria, posiblemente sólo es adecuado para los grandes traders. Sin embargo, vale la pena revisar el gráfico del índice antes de abrir una posición, ya que ayudará a evitar entradas incorrectas.