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На рынке Форекс валюты торгуются парами. Стоимость одной валюты выражается через её соотношение со стоимостью другой валюты. В нашем случае, индекс доллара выражает стоимость доллара США относительно корзины валют. В настоящей статье речь пойдёт об истории индекса доллара (DXY), методе расчёта этого индекса, его вариантах, смысле и, наконец, способах его использования форекс-трейдерами.

История

До первой половины 1971 года международная валютная система регулировалась Бреттон-Вудской системой, которая является незначительно переработанным вариантом системы золотого стандарта, существовавшей в начале 1940-х годов. Эта система предусматривала привязку основных валют к доллару США, который, в свою очередь, поддерживался резервами золотого запаса в г. Форт-Нокс. Изначально присущие этой системе лазейки, а также переход Европы к свободному движению капитала, в итоге привели к краху этой системы.

В августе 1971 года Президент США Ричард Никсон в одностороннем порядке объявил о прекращении действия Бреттон-Вудской системы, поскольку объём золотого резерва страны мог покрыть лишь 1/3 долларов, находящихся в обороте в других странах. Основной причиной для прекращения работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США. В итоге, после перехода доллара США к плавающему курсу, другие страны последовали по этому же пути.

Прекращение действия Бреттон-Вудской системы привело к необходимости определять стоимость доллара США относительно других основных валют. В 1973 году Федеральная резервная система США разработала индекс доллара для контроля ценности «зелёного» относительно корзины среднего геометрического взвешенного значения стоимости шести валют, в частности евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Именно эти валюты доминировали в торговых сделках, заключённых США на момент создания индекса доллара. Официально, вес каждой валюты в корзине, формирующей индекс доллара США, составляет:

Евро (EUR) - 57.6%

Японская иена (JPY) - 13.6%

Фунт стерлингов (GBP) - 11.9%

Канадский доллар (CAD) - 9.1%

Шведская крона (SEK) - 4.2%

Швейцарский франк (CHF)- 3.6%

До введения евро 1 января 1999 года, индекс доллара основывался на показателях 10 валют, включая немецкую марку. Возникновение еврозоны привело к пересмотру, или изменению, баланса валют, составляющих индекс DXY. С тех пор больше ничего не менялось, хотя эти валюты больше не являются наиболее востребованными для торгов по доллару США.

В начале стоимость индекса доллара была равна 100. С тех пор этот показатель поднимался до 164,72 (в феврале 1985 г.) и опускался до 70,698 (в марте 2008 г.).

Расчёт индекса доллара США

Индекс доллара рассчитывается по следующей формуле:

DXY = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,119 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036

Если в валютной паре доллар США выступает в качестве базовой валюты, взвешенный коэффициент будет положительным. С другой стороны, если доллар США является котируемой валютой, коэффициент такой пары будет отрицательным.

Интерпретация

Стоимость индекса доллара показывает трейдеру, насколько укрепился или ослабел доллар США по отношению к валютной корзине. Если индекс доллара составляет 125, это означает, что «зелёный» укрепился на 25% относительно валютной корзины, по сравнению с первоначальной стоимостью. Таким же образом, индекс доллара равный 75 указывает на то, что ценность «зелёного» упала на 25% по отношению к стоимости валютной корзины. Поэтому, при чётком восходящем тренде индекса доллара, форекс-трейдер должен избегать коротких позиций по валютным парам, базовой валютой в которых выступает доллар США, и наоборот.

Торговля индексом доллара США

Фьючерсные контракты по индексу доллара заключаются в Межконтинентальной биржевой корпорации (Intercontinental Exchange, или ICE). Индекс доллара является наиболее распространённым и часто торгуемым валютным индексом. Первые фьючерсные контракты были выставлены на торги 20 ноября 1985 года. 3 сентября 1986 года стали доступны опционы по этому индексу. Как фьючерсы, так и опционы, предлагаются для торговли исключительно через электронную платформу ICE. Фьючерсные контракты обозначаются биржевым символом DX (или SDX для мини фьючерсных контрактов), за которым следуют месяц и год.

Котировки обновляются каждые 15 секунд на основании данных из разных источников, доступных для валютного рынка. Индекс доллара рассчитывается как среднее значение максимальной цены покупки/продажи, которая и предоставляется различным источникам информации. Некоторые информационные источники используют собственный символ для обозначения этого индекса. Например, агентство «Bloomberg» применяет обозначение DXY (также известного как Дикси). Торги по этому контракту начинаются в 18:00 (по Вашингтону) в воскресенье и заканчиваются в 17:00 (по Вашингтону) в понедельник. Со вторника по пятницу рыночные торги проходят в промежутке между 08:00 и 17:00 (по Вашингтону). Подобно торгам по прочим активам, трейдеры могут размещать свои заявки до открытия (за 30 минут до начала торгов / исполнения заявок). Производные контракты позволяют инвесторам уберечь свои портфели от волатильности доллара США. Контракты на индекс доллара на ICE - это единственный вид фьючерсного контракта по доллару США, по которому проходят открытые торги на регулируемой бирже с прозрачным механизмом ценообразования. Хедж-фонды и частные инвесторы с крупным капиталом торгуют различными разновидностями индекса доллара в индивидуальном порядке через инвестиционные банки.

Размер фьючерсного контракта по Индексу доллара рассчитывается как 1 000 долл. США умноженные на индекс. Например, если торги по индексу доллара проходят на уровне 96,550, то размер такого контракта составит 96 550 долл. США. Минимальный шаг цены составляет 0,005 (эквивалент 5 долл. США). Продолжительность таких контрактов - одни квартал, и они истекают в марте, июне, сентябре и декабре. Дневная цена расчёта основывается на средневзвешенной рыночной цене, учитывающей объём всех транзакций, исполненных в течение периода закрытия (14:59-15:00 по Вашингтону). Несмотря на то, что минимальный шаг цены составляет 0,005, расчётная цена выражается с точностью до 0,001.

Как правило, фьючерсные контракты по индексу доллара предлагаются для торгов Нью-Йоркской торговой палатой (NYBOT), которая является одним из подразделений ICE. Торги по DXY также проходят как по биржевым инвестиционным фондам и паям инвестиционных фондов на различных биржах.

Индекс доллара США, взвешенный по торгам

Для отображения текущей экономической ситуации, в 1998 году Федеральная резервная система США создала альтернативу Индексу доллара. Во-первых, возникла необходимость включить валюты других стран, таких как Бразилия, Китай и Мексика, которые приобретали популярность в сделках США с международными партнёрами. Во-вторых, приход евро требовал создания альтернативы существующему индексу доллара США. Новый индекс стали называть индексом доллара США, взвешенного по торгам, или Индексом широкого рынка.

Как отмечалось ранее, первоначальная цель создания этого индекса заключалась в точной оценке прочности доллара США. Применяемый в расчётах вес валют основывается на объёме импорта и экспорта между Соединёнными Штатами и соответствующими странами. Вес валют пересматривается один раз в год с учётом результатов торгов. Индекс доллара США, взвешенный по торгам, обновляется каждую неделю. Торги по нему не проводятся. Ниже приведены валюты, которые использовались для создания индекса доллара США, взвешенного по торгам, а также соответствующие показатели веса этих валют по состоянию на 26 октября 2015 года:

Еврозона 16,638 Канада 12,664 Япония 6,462 Мексика 12,119 Китай 21,562 Великобритания 3,322 Тайвань 2,387 Корея 3,929 Сингапур 1,665 Гонконг 1,328 Малайзия 1,536 Бразилия 2,052 Швейцария 1,804 Таиланд 1,381 Филиппины 0,572 Австралия 1,23 Индонезия 1,007 Индия 1,991 Израиль 1,01 Саудовская Аравия 0,957 Россия 1,37 Швеция 0,654 Аргентина 0,55 Венесуэла 0,33 Чили 0,793 Колумбия 0,687

Расчёт Индекса доллара США, взвешенного по торгам

Индекс доллара США, взвешенный по торгам, можно рассчитать с помощью номинальных обменных курсов (предоставляемых брокером Форекс) и реальных обменных курсов. Индекс доллара США, взвешенного по торгам с использованием номинальных обменных курсов, рассчитывается по следующей формуле:

— величина индекса в момент .

— величина индекса в момент .

— количество валют в индексе в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— вес валюты в момент и:

Перед анализом следующей формулы, будет полезно разобраться в том, что же собой представляет реальный обменный курс. Реальный обменный курс учитывает разницу между уровнями инфляции США и другой страной. Реальный обменный курс рассчитывается на основании превалирующих показателей Индекса потребительских цен (ИПЦ). Итак, индекс доллара США по реальному обменному курсу рассчитывается по следующей формуле:

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

Прочие варианты

Учитывая набор валют и показатели их веса, нетрудно понять, что индекс доллара США больше не отображает текущую ситуацию. Кроме того, ICE устанавливает существенные комиссионные за предоставление котировок в реальном времени и с задержкой.

Более того, применение среднего геометрического взвешенного для расчётов индекса доллара США делает его более дорогим для активных участников рынка. Кроме того, график индекса доллара в той или иной степени напоминает перевёрнутый график пары EUR/USD. Наконец, различный вес валют означает, что евро будет иметь наибольшее влияние на индекс доллара, по сравнению с остальными валютами, даже несмотря на то, что это будет не всегда справедливо (например, очередные раунды снятия денежных ограничений со стороны ЕЦБ и Банка Японии будут иметь различное влияние на величину индекса доллара США).

Учитывая вышеуказанные недостатки, компания Доу Джонс и FXCM разработали индекс доллара DJ FXCM. Индекс доллара DJ FXCM состоит из 4 основных валют: евро, иена, австралийский доллар и фунт. Каждая из этих четырёх валют имеет вес равный 25%. Система без труда позволяет трейдеру контролировать позицию по одной из четырёх валют посредством простого наблюдения за индексом доллара DJ FXCM. Торги по этому индексу проходят на платформе форекс-брокера FXCM.

Заключение

Индекс доллара США можно использовать в качестве доступного справочного инструмента для оценки стабильности доллара США по отношению к конкурентным валютам. Однако, учитывая колоссальный объём инвестиций, можно предположить, что он подойдёт лишь для крупных трейдеров. Тем не менее, перед началом торгов не лишним будет взглянуть на график этого индекса, так как он поможет избежать неверных точек входа на рынок.