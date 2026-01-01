内容

在外汇交易中，货币的交易形式是货币对。 货币价值的表示方法是一种货币相对于另一种货币的价值。 对于美元指数而言，美元价值是相对于一揽子货币价值而显示的。 本文讨论了美元指数（DXY）的简要历史、计算方式、变量、含义以及它对外汇交易者的用处。

历史

在1971年上半年以前，国际货币体系由布雷顿森立体系管制；它是一种制定于19世纪40年代初的金本位制度。 在这种制度下，世界主要货币皆与美元挂钩，而美元又与储备于诺克斯堡（Fort Knox）的黄金挂钩。 体系中固有的漏洞以及欧洲向资本自由流动的过渡最终导致系统崩溃。

1971年8月，由于美国黄金储备跌至其他国家所持美元的三分之一，美国总统理查德·尼克松单方面宣布终止布雷顿森林体系。 其主要原因在于法国似乎有要求将美元兑换成黄金的倾向。 最终，美元开始浮动，也为其他货币铺平了类似的道路。

布雷顿森林体系的终止引发了一种需求，即确定美元对其他主要货币的价值。 1973年，美联储制定了美元指数，以追踪美元对一揽子货币的几何平均加权值；这些货币包括：欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。 制定美元指数时用到了美国主要贸易国的货币。 正式构成美元指数的各币别权重如下：

欧元（EUR） - 57.6%

日元（JPY） - 13.6%

英镑（GBP） - 11.9%

加元（CAD） - 9.1%

瑞典克朗（SEK） - 4.2%

瑞士法郎（CHF） - 3.6%

在1999年1月1日欧元推出前，美元指数由10种货币组成，其中包括德国马克。 欧元区的成立导致美元指数组成货币的修改和重新平衡。此后，其组成货币没有再发生变化，即使它们已不再是对美元交易量最大的货币。

美元指数最开始的价值为100。 之后，它曾到达到164.72（1985年2月）的高位和70.698（2008年3月）的低位。

美元指数背后的数学

美元指数的计算公式如下：

DXY = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

如果美元是货币对中的基准货币，则加权系数为正。 另一方面，如果美元是报价货币，则货币对加权系数为负。

解读

美元指数值使交易者了解美元对一揽子货币的强弱及变化率。 若美元指数为125，则意味着与初始值相比，美元对一揽子货币升值25%。 同样，若美元指数为75，则意味着美元对一揽子货币贬值25%。 因此，当美元指数处于明显的上升趋势时，外汇交易者应避免在以美元为基准的货币对中建立空头头寸，反之亦然。

美元指数交易

美元指数期货合约在美国州际交易所（ICE）交易。 美元指数是认可度最广、交易量最大的货币指数。 期货合约于1985年11月20日首次交易。 从1986年9月3日起，美元指数期权开放交易。 期权和期货都专门用于在 ICE 平台上进行电子交易。 期货合约的交易代码为 DX（SDX 用于小型期货合约），后接月份及年份代码。

其报价通过多种外汇数据源每隔15秒更新一次。 最高买入/卖出价的中点用于计算美元指数并提交给不同的数据商。 一些数据商使用自己的代码。 例如，Bloomberg（彭博）使用 DXY（通常被称为“Dixie”）。 这种期货合约的交易时段于周日18:00 EST 开始，于周一17:00 EST 结束。 之后，市场将于周二至周五8:00 EST 至17:00 EST 重新开放。 与其它交易类似，交易者可在开市前下订单（订单开始交易/执行前30分钟）。 衍生品合约使投资者能够针对美元的波动风险对冲投资组合。 ICE 美元指数期货合约是唯一在受监管交易所公开交易并提供透明价格发现机制的美元期货合约。 基于其个人能力，美元指数的变化率由对冲基金、高净值投资者与投资银行间私下交易。

美元指数期货合约的交易单位为 1000 X 指数值。 例如，若美元指数为96.550，则合约的交易单位为$96,550。 最小变动价位为0.005（约5美元）。 合同有季度到期周期 - 3月、6月、9月和12月。 它根据结算期间（14：59 - 15:00 EST）执行的所有交易的成交量加权平均价进行每日结算。 虽然最小变动价位为0.005，结算价按照0.001的增量显示。

一般而言，美元指数期货合约由 ICE 的分支机构——纽约期货交易所（New York Board of Trade）提供。 此外，美元指数还在各种交易所以 ETF 及共同基金单位的形式交易。

贸易加权美元指数

为了让指数适应当前的经济形势，美联储于1998年创立了美元指数的替代方案。 首先，需要纳入巴西、中国和墨西哥等在对美贸易中占据突出地位的国家的货币。 其次，欧元的推出引发了创建现有美元指数替代方案的必要性。 新创建的指数被称为贸易加权美元指数或广义指数。

如上所述，该指数主要用于准确地评估美元强度。 计算中用到的货币权重基于美国与各国之间的进口和出口量。 每年通过贸易数据对货币权重进行一次更新。 贸易加权美元指数每周更新一次。 它不可用于交易。 用于创建贸易加权美元指数的货币以及它们截至2015年10月26日的相应权重如下：

欧元区 16.638 加拿大 12.664 日本 6.462 墨西哥 12.119 中国 21.562 英国 3.322 台湾 2.387 韩国 3.929 新加坡 1.665 香港 1.328 马来西亚 1.536 巴西 2.052 瑞士 1.804 泰国 1.381 菲律宾 0.572 澳大利亚 1.23 印度尼西亚 1.007 印度 1.991 以色列 1.01 沙特阿拉伯 0.957 俄罗斯 1.37 瑞典 0.654 阿根廷 0.55 委内瑞拉 0.33 智利 0.793 哥伦比亚 0.687

贸易加权美元指数背后的数学

贸易加权美元指数可通过名义汇率（外汇经纪商提供的汇率）和实际汇率进行计算。 通过名义汇率计算该美元指数的公式如下：

— 时的指数值。

— 时的指数值。

— 时的指数货币数量。

— 时货币 的汇率。

— 时货币 的汇率。

— 时的货币 的权重以及：

参看其他公式前，最好先了解实际汇率究竟是什么。 实际汇率考虑美国与另一个国家之间通货膨胀率的差异。 它由现行的消费者物价指数（CPI）值计算得出。 因此，通过实际汇率计算该美元指数的公式如下：

— 时的美国消费者价格指数。

— 时的美国消费者价格指数。

— 时国家 的消费者价格指数值。

— 时国家 的消费者价格指数值。

其它变量

从货币组成与相应权重来看,不难理解的是，美元指数已不再反应当前形势。 ICE 还对实时及延迟报价源收取大量费用。

此外，用于计算美元指数的加权几何平均值使得做市商的成本更加昂贵。 而且，美元指数图表有几分像反转的欧元图表。 最后，权重差异意味着欧元对美元指数的影响大于其他货币对美元的影响，虽然情况不一定总是如此（例如，欧洲央行与日本央行的新一轮量化宽松政策对美元指数产生的影响不同）。

考虑到上述缺点，道琼斯指数与 FXCM 合作开发了 DJ FXCM 美元指数。 该指数由四种主要货币组成：欧元、日元、澳元及英镑。 每种货币的权重皆为25%。 该指数系统使交易者只需观察 DJ FXCM美元指数，即可相对轻松地跟踪四种货币中某一种货币的头寸。 该指数可在外汇经纪商 FXCM 的交易平台上交易。

结论

美元指数可用作快速参考指南，以评估美元对于对手货币的强度。 然而，由于它所需的投资量巨大，可以说它只适合大型交易者。 尽管如此，由于它能帮助交易者避免错误下单，在进入交易前先查看指数图表仍有意义。