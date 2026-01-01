El Informe de Compromisos de Operadores

La Commodity Futures Trading Commission, o CFTC, publica el informe de Compromisos de Operadores (COT)todos los viernes. El COT mide las posiciones largas y cortas netas tomadas por comerciantes especuladores y comerciantes. Además incluye los datos sobre los siguientes pares de divisas: USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD y NZD/USD. Se considera que el uso de los datos reportados sobre el número de posiciones de "dinero inteligente" tomadas en un par determinado, el operador de la divisa puede sesgar posibilidades de ganar en su favor.

El informe contiene un gran conjunto de características basadas en cinco clases de operadores:

Distribuidores / Intermediarios (Dealer / Intermediary) – bancos, brokers y distribuidores.

Gestor de Activos / Institucional (Asset managers / Institutional) - hedge funds, ETF, los grandes inversores.

Leveraged Funds, es decir Fondos Apalancados - gestores de capital privado.

Otros reportables (Other reportables) – otros operadores, sobre todo no inversores que necesitan cubrir riesgos.

No reportables (Nonreportables) - todos los demás.

Si Usted quiere seguir alguna categoría de los operadores, sin duda debe elegir Distribuidores o Gestores de Activos ya que estas dos categorías incluyen el "dinero inteligente", la parte vendedora del mercado de futuros. La forma más sencilla es comprar un par de divisas cuando el número de contratos a largo plazo de Distribuidor sube y el número de los a corto plazo cae. Por supuesto, hay numerosas modificaciones posibles basadas en la adición de algunas otras categorías en la fórmula o en el uso de los datos adicionales del mercado para las entradas o salidas.

Los resultados del backtesting de más de una treintena de estrategias basadas en los informes CoT han demostrado que la mayor parte de esas estrategias ofrecen un flanco positivo en la perspectiva a largo plazo. Se presenta a continuación la estrategia más consistente.

Comprar y Vender con Distribuidores/Operadores Intermediarios

Sorprendentemente, pero la interpretación más directa del informe CoT rinde una salida rentable en todos los principales pares de divisas excepto el par AUD/USD, aunque con detracciones muy significativas a lo largo de casi 8 años.

Características

Es un sistema comprobado estadísticamente.

Sólo se necesitan unos pocos minutos a la semana.

Potencial ilimitado para desarrollar la estrategia basada en los informes CoT.

Períodos significativos de disminución (especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008).

Modo de operaciones "siempre en el mercado".

Los niveles de rentabilidad no son tan altos.

A veces se retrasan los informes CoT (ver Matices).

¿Cómo Operar?

Las reglas son bastante simples:

Comprar cuando el número de las posiciones largas de Distribuidor se eleva en comparación con el informe anterior y el número de las posiciones cortas cae en comparación con el informe anterior.

cuando el número de las posiciones largas de Distribuidor se eleva en comparación con el informe anterior y el número de las posiciones cortas cae en comparación con el informe anterior. Vender cuando el número de las posiciones largas de Distribuidor cae en comparación con el informe anterior y el número de las posiciones cortas se eleva en comparación con el informe anterior.

cuando el número de las posiciones largas de Distribuidor cae en comparación con el informe anterior y el número de las posiciones cortas se eleva en comparación con el informe anterior. Si tanto el número de las posiciones largas y el número de las cortas aumenta o disminuye de forma simultánea, una señal de trading no se genera. La posición actual se mantiene abierta.

Después de ejecutar la primera entrada, la estrategia sigue siendo en el mercado durante todo el tiempo.

Es sencillo ejecutar esta estrategia. Cada informe CoT tiene un campo separado para los cambios en las posiciones en comparación con el informe anterior, así que no hay necesidad de calcular nada. Se puede comprobar de forma rápida todos los 7 principales pares de divisas y ejecutar las respectivas entradas y salidas.

No hay stop-loss, take-profit o cualquier condición adicional de salida. La posición anterior se cierra cuando se introduce una nueva posición en la dirección opuesta. El tamaño de la posición no aumenta cuando un nuevo informe CoT muestra una señal de entrada en la misma dirección.

Ejemplos

A continuación se muestra el ejemplo de cinco operaciones ejecutadas durante el verano de 2012 basadas en la estrategia de seguir las posiciones de Distribuidores y Operadores intermediarios.

La primera entrada es una señal corta generada el 6 de julio de 2012. El siguiente informe CoT muestra el motivo de la entrada. Los datos del informe son válidas a partir del 3 de julio de 2012. Estamos interesados sólo en las posiciones de Distribuidor/Intermediario (es decir “dinero inteligente”). La divisa en que estamos mirando es Euro, lo que significa que los datos son para el par EUR/USD. Los cambios en las posiciones largas y cortas de Distribuidor/Intermediario se reportan en comparación con el informe anterior (publicado hace una semana).

La posición se cierra el próximo viernes, el 13 de julio de 2012, cuando el informe con los datos para el 10 de julio se publica. Él muestra el aumento en los contratos largos y la caída en los cortos, lo cual es una señal para comprar (las primeras posiciones son largas, las segundas son cortas, y las últimas se están extendiendo, pero no se utilizan en esta estrategia).

El informe CoT publicado el 20 de julio muestra que el número de contratos largos y el número de los cortos aumentan en comparación con el informe anterior. Esto significa que la posición se mantiene abierta por una semana más.

La posición larga dura dos semanas, ya que se cierra el 27 de julio con los datos para el 24 de julio. La posición corta se abre en lugar de la larga.

El 3 de agosto, cuando el informe con los datos del 31 de julio está disponible, sólo se confirma la posición corta:

El próximo viernes, el 10 de agosto, ambos lados de los contratos se elevan para el EUR/USD, que no es suficiente para justificar la terminación de la posición corta actual:

El 17 de agosto pone fin a este breve comercio ya que las posiciones largas de Distribuidores crecen mientras sus apuestas cortas están cayendo. La posición larga se abre inmediatamente.

Sobrevive por una semana, el siguiente informe CoT invierte la situación:

Matices

Hay algunas precauciones importantes a tener en cuenta para operar con los informes CoT:

No se olvide cambiar las posiciones cortas y largas para los pares de divisas invertidas (USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF y USD/NZD).

A pesar de que el backtest de esta estrategia en el par AUD/USD ha mostrado resultado negativo, hay que tener en cuenta el conjunto de mayores como una cartera y no excluir el AUD/USD de ella.

Recuerde que los informes CoT recogen datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes a las 15:30 EST.

A veces, los informes se pospusieron debido a las vacaciones o interrupciones inesperadas en el trabajo de la página web de la CFTC. El operador decide si va a utilizar los datos de los informes pospuestos para operar o va a ignorarlos.

Los informes contienen los datos correspondientes a las posiciones en USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB y XAU/USD (oro), pero los resultados del backtest eran muy inexactos para estos instrumentos y se omitieron de esta estrategia. Podría intentar el comercio con ellos a su propio riesgo, que se origina principalmente en mayores spreads.

¡Atención!

¡Atención! Utilice esta estrategia a su propio riesgo. EarnForex.com no puede ser responsable de ninguna pérdida asociada con el uso de alguna estrategia presentada en este sitio. No es recomendado utilizar esta estrategia en la cuenta real sin probar en la demo en primer lugar.

Discusión

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