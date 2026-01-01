交易者的持仓报告

交易者的持仓报告是由美国商品期货交易委员会于每个周五公布的，包含遍及美国主要交易所的多头和空头期货和期权的持仓头寸。此外，它还包括有关以下货币对的数据：USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD 和 NZD/USD。相信将这些报告数据用于在给定货币对占用的“明智的资金”的仓位的数目，外汇交易者可以增加盈利的机会。

根据五类交易者，这个报告包含相当大的一套量化特征：

自营商/中间商 (Dealer / Intermediary) – 银行、经纪商和自营商。

资产经理/机构 (Asset Manager / Institutional) – 对冲基金、交易所买卖基金、大投资者。

杠杆基金 (Leveraged Funds) – 私人资金经理。

其他交易商 (Other reportables) – 其他交易者、需要对冲风险的大部分非投资者。

非交易商 (Nonreportables) – 其他人。

如果您想要跟随一些交易者，那么应该跟随或者自营商或者资产经理，因为这两类都包括“最明智的资金” —期货市场的卖方。最简单的俄方式是当多头合约的自营商的数量增加和空头合约自营商的数量减少时买入货币对。当然，根据在公式中添加一些其它的类别或使用其它市场数据进场或立场，会有很多种可能的修正。

对三十多种基于CoT reports的交易策略进行的回溯测试的结果表明大部分的这类策略（跟随自营交易商）在长期来看都有可观的收益。下面显示的是最一致的策略。

与自营商/中间交易商的买和卖

令人惊讶的是，对交易者的持仓报告最直接的诠释是在对所有主要货币对进行的近8年的回溯测试显示，除AUD/USD有非常明显的亏损以外，其它的全都获利。.

特点

统计上已经证实系统。

每周只需要几分钟的时间。

基于CoT reports开发的策略有无限的潜力。

显著亏损的时期（尤其是紧随2008年的全球金融危机）。

“总在市场”交易模式。

获利水平并不高。

交易者的持仓报告有时候会有延迟（查看细微差别）。

如何交易？

这个策略的规则非常简单：

当自营商多头头寸的数目相较先前报告的增多而自营商的空头头寸的数目相较先前报告的减少时 做多 。

。 当自营商多头头寸的数目相较先前报告的减少而自营商的空头头寸的数目相较先前报告的增多时 做空 。

。 如果多头头寸和空头头寸的数目同时增多或减少，那么不会产生交易信号。当前的头寸仍旧持仓。

在执行了第一笔进场交易后，策略就会始终在市场内。

这个策略的执行也不复杂。每一个CoT report都有一个单独的字段用于更改与先前报告比较之后的持仓头寸，因此不需要计算什么。所有7个主要货币对都会被迅速的检查并执行各自的进场和离场交易。

没有止损、止盈或任何其它的离场条件。当一笔反向的新头寸进场的时候，先前的头寸将被关闭。当一个新的CoT report显示同一方向的进场信号时，头寸的数量不会增加。

例子

下面是2012年夏天基于跟随自营商和中间交易商的头寸的策略而执行的五笔交易的例子。

第一笔进场信号是于2012年7月6日发出的一个做空信号。跟随交易者的持仓报告 显示了进场的理由。报告中的数据自2012年7月3日有效。我们只参照自营商/中间商的头寸（所谓的“明智的资金”）。我们查看的货币是Euro，即数据是EUR/USD货币对的数据。与先前报告（一周以前公布的）的数据相比较，更改报告的自营商/中间商的多头和空头头寸。

头寸于2012年7月13日被关闭，当7月10日的数据报告公布的时候。报告显示多头合约增多，空头合约减少，这是一个买入的信号（第一个数字是longs，第二个是shorts，最后一个是spreading，在这个策略中未使用最后一个数字）：

一份CoT report于7月20日公布，显示多头和空头合约的数量相较上次报告全部增多。这意味着持仓头寸将再次持仓一周。

多头头寸持仓了两周，使用 7月24日的数据于7月27日关闭。取代的是开启了一笔空头头寸。

在8月3日，当7月31日的报告可用的时候，只是确认了空头头寸：

在下个周五， 8月10日，EUR/USD的多头和空头合约全部增多，这不足以终止当前的空头头寸：

8月17日这笔空头头寸结束，因为自营商的多头头寸增加，空头头寸减少。一笔多头头寸开启。

它只持续了一周，因为下一个 CoT report 反转了形式：

细微差别

在使用CoT reports交易时，需要注意一些重要的防范措施：

不要忘记反转货币对的空头和多头隔夜利息（USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF 和 USD/NZD）。

尽管这个策略对AUD/USD的回溯测试结果为负值，但是最好将整套主货币对作为一个投资组合，不要从中排除AUD/USD。

牢记交易者的持仓报告于每周五的15:30 EST公布，包含自那周周二的数据。

有时候，因为假日或CFTC网站意外中断工作导致延迟公布报告。交易者自行决定是否使用来自延迟的报告的数据进行交易或者忽略这些数据。

USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB 和 XAU/USD（黄金）的头寸的数据显示在报告内，但是对这些交易工具的回溯测试结果非常不准确，应该把这些交易工具从策略内删除。您可以自担风险尝试交易它们，风险主要源自高点差。

注意！

注意！ 使用此策略的风险由自己承担。EarnForex.com不对使用本网站提供的策略所产生的风险负责。建议您在真实账户使用此策略之前，先通过模拟账户进行测试。

讨论

如果您对此策略有任何建议或疑问，可随时在论坛与其它外汇交易商讨论套息交易策略。