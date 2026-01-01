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Стратегия торговли по обязательствам трейдеров
Отчет по обязательствам трейдеров
Отчет по обязательствам трейдеров (Commitments of Traders или просто CoT) публикуется американской Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) каждую пятницу и содержит данные по длинным и коротким фьючерсным и опционным позициям на торговых площадках США. Среди прочего, он включает в себя данные по следующим валютным парам: USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD и NZD/USD. Считается, что, используя данные из отчета о позициях так называемых "умных денег", Форекс-трейдер может улучшить свои шансы на выигрыш.
Отчет содержит довольно большой набор количественных характеристик, основанных на пяти категориях трейдеров:
- Дилеры и посредники (Dealer / Intermediary) - банки, брокеры и дилеры.
- Управляющие компании / институциональные (Asset managers / Institutional) - хедж-фонды, биржевые инвестиционные фонды, крупные инвесторы.
- Фонды заемных средств (Leveraged funds) - управляющие средствами частных лиц.
- Другие подотчетные трейдеры (Other reportables) - другие трейдеры, в основном неспекулятивного характера, которые просто хеджируют свои риски.
- Неподотчетные трейдеры (Nonreportables) - все остальные.
Если вы хотите следовать за сделками какой либо категории, то вам определенно стоить выбрать дилеров или управляющие компании, так как эти две категории включают в себя так называемые "умные деньги" — тех, кто продает инвестиционные продукты другим участникам рынка. Самым простым способом следования была бы покупка валютной пары, когда количество длинных контрактов у дилеров растет, а количество коротких — падает. Конечно, возможно множество модификаций на основе добавления других категорий трейдеров в формулу или использования дополнительных данных из отчета для входа и выхода из рынка.
Результаты тестирования более тридцати стратегий, основанных на отчетах по обязательствам трейдеров показали, что большинство таких стратегий (следующих за сделками дилеров) дают положительный перевес в долгосрочной перспективе. Самая устойчивая стратегия представлена ниже.
Покупка и продажа вместе с дилерами и посредниками
Удивительно, но самая простая интерпретация отчета по обязательствам трейдеров показывает прибыль на всех проверенных основных валютных парах, кроме AUD/USD, хоть и с довольно значительными просадками в течение почти 8 лет теста.
Особенности
- Статистически обоснованная система.
- Реализуется всего за несколько минут в неделю.
- Неограниченный потенциал по развитию системы на основе отчетов по обязательствам трейдеров.
- Значительные периоды просадки (особенно заметные в период глобального финансового кризиса в 2008).
- Режим сделок "всегда в рынке"
- Уровни прибыли не так уж велики.
- Отчет по обязательствам трейдеров иногда выходит с задержками (см. Нюансы).
Как торговать?
Правила этой стратегии весьма просты:
- Покупать, когда число длинных позиций дилеров растет по сравнению с предыдущим отчетом, а число коротких позиций дилеров падает по сравнению с предыдущим отчетом.
- Продавать, когда число длинных позиций дилеров падает по сравнению с предыдущим отчетом, а число коротких позиций дилеров растет по сравнению с предыдущим отчетом.
- Если оба числа растут или падают одновременно, то торговый сигнал не генерируется, а текущая позиция остается открытой.
После того, как генерируется первый сигнал на вход, стратегия постоянно остается в рынке.
Исполнение этой стратегии не связано ни с какими трудностями. Каждый отчет по обязательствам трейдеров содержит специальные поля со значениями изменений количества контрактов по той или иной категории сделок, так что не нужно ничего рассчитывать. Все 7 основных валютных пар можно быстро проверить и отправить соответствующие торговые распоряжения.
Стратегия не использует стоп-лосс, тейк-профит или какие-то дополнительные сигналы для выхода. Предыдущая позиция закрывается, только когда генерируется сигнал на открытие противоположной сделки. Размер позиции не увеличивается, когда новый отчет показывает сигнал в том же направлении, что и существующая позиция.
Примеры
Ниже представлен пример из пяти сделок, совершенных летом 2012 на основе стратегии следования за позициями дилеров и посредников.
Первый вход — короткий сигнал, сгенерированный 6 июля 2012. Следующий отчет по обязательствам трейдеров показывает причину для входа. Данные в отчете актуальны на 3 июля 2012. Нас интересуют только позиции дилеров и посредников (Dealer/Intermediary, так называемые "умные деньги"). Валюта, которая нам нужна — евро, что означает данные по валютной паре EUR/USD. Изменения в длинных и коротких позициях по дилерам и посредникам сообщаются в сравнении с предыдущим отчетом (вышедшим неделю назад).
Позиция закрывается в следующую пятницу, 13 июля 2012, когда выходит отчет с данными на 10 июля. Он показывает подъем в длинных контрактах и падение коротких сделок, что дает сигнал на покупку (первое число — длинные позиции, второе — короткие, и последнее — спреды, которые не используются в данной стратегии):
Отчет, выпущенный 20 июля показывает, что оба значения (и количество длинных, и количество коротких позиций) растут по сравнению с предыдущим отчетом. Это означает, что сделка остается открытой на еще одну неделю.
Длинная позиция закрывается 27 июля с помощью данных за 24 июля. Вместо нее открывается короткая позиция.
3 августа, когда становится доступен отчет с данными за 31 июля, он только подтверждает короткую сделку:
В следующую пятницу, 10 августа, обе стороны контрактов по EUR/USD растут, что не является достаточным условием для закрытия текущей короткой позиции:
17 августа завершает эту короткую сделку, так как число длинных позиций по дилерам растет, в то время как их короткие ставки падают. Сразу открывается сделка на покупку.
Она продержалась одну неделю, так как следующий же отчет разворачивает ситуацию на 180 градусов:
Нюансы
Несколько важных предостережений для желающих поторговать на отчетах по обязательствам трейдеров:
- Не забывайте менять местами коротки и длинные позиции для обратных валютных пар (USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF и USD/NZD).
- Несмотря на то, что тестирование данной стратегии на паре AUD/USD показало отрицательный результат, лучше использовать весь набор основных валютных пар как единое портфолио, не исключая из него австралийский доллар.
- Помните, что отчеты выходят каждую пятницу в 15:30 по североамериканскому восточному времени и содержат данные на вторник той же недели.
- Иногда выход отчетов откладывается из-за праздников или непредвиденных перебоев с работой сайта Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Трейдер должен сам решать, стоит ли использовать данные из "опоздавших" отчетов для торговли.
- Данные по сделкам по парам USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB и XAU/USD (золото) присутствуют в отчетах, но из-за невозможности проведения точного бек-теста, они не были включены в эту стратегию. Вы можете использовать их в своей торговле, но помните о значительных спредах на этих валютных парах.
Внимание!
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.
Вопросы
Если у вас есть предложения или вопросы по этой стратегии, вы всегда можете обсудить их на форуме.