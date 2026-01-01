تقرير التزامات التجار

تقرير التزامات التجار (Commitments of Traders) هو عبارة عن تقرير تصدره هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) كل جمعة ويتضمن بيانات حول صفقات البيع والشراء للخيارات والعقود الآجلة في جميع الأسواق الأمريكية. بالإضافة إلى العديد من البيانات الأخرى, يتضمن التقرير إحصائيات حول أزواج العملات التالية: USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, EUR/USD, AUD/USD, RUB/USD, MXN/USD, BRL/USD و NZD/USD. يسود اعتقاد بإمكانية حصول متداول الفوركس على بعض فرص تحقيق الربح في حال استخدام البيانات الواردة في التقرير بخصوص المراكز الخاصة بما يسمي "الأموال الذكية" على بعض أزواج العملات.

يتضمن التقرير عدد كبير من البيانات الإحصائية استنادا إلى خمس فئات من المتداولين:

الوكلاء / الوسطاء – البنوك وشركات الوساطة والوكلاء.

مديري الأصول / المؤسسات – صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المتداولة وكبار المستثمرين.

الصناديق المستندة إلى الرفع المالي – مديري الأموال الخاصة.

بعض الجهات الأخرى – المتداولين الآخرين, اغلبهم من غير المستثمرين الذين يقومون أساسا بالتحوط ضد بعض المخاطر.

جهات أخرى غير واردة بالتقرير – أي شخص أخر.

إذا كنت ترغب في إتباع بعض فئات المتداولين, فبكل تأكيد سيكون من الأفضل متابعة الوكلاء أو مديري الأصول باعتبارهم المكونين لما يسمي "الأموال الذكية" – جانب البيع في سوق العقود الآجلة. تتمثل الطريقة الأكثر بساطة في شراء زوج عملة عندما يزيد عدد صفقات اللونج لدى الوكلاء في الوقت الذي تنخفض فيه عدد عقود الشورت. بالطبع يمكن إجراء العديد من التعديلات عن طريق إضافة بيانات أخرى أو إخراج البعض الأخر.

نتائج الاختبار الخلفي أو الباك تست لأكثر من ثلاثين إستراتيجية تستند إلى تقرير CoT أظهرت أن معظم هذه الاستراتيجيات (والتي تستند إلى صفقات الوكلاء) حققت نتائج ايجابية على المدى الطويل. تم استعراض الإستراتيجية الأكثر اتساقا أدناه.

الشراء والبيع استنادا إلى صفقات المتداولين من الوكلاء / الوسطاء

قد يبدو الأمر مدهشا حين نجد أن ابسط طرق استخدام تقرير التزامات المتداولين وأكثرها مباشرة نجحت في تحقيق نتائج مربحة على كافة أزواج العملات التي جرى اختبارها باستثناء AUD/USD, وان صاحبها تراجعات قوية (drawdowns) على مدى ما يقرب من 8 سنوات.

الخصائص

نظام جرى اختباره بشكل إحصائي.

يحتاج لتخصيص بضعة دقائق فقط كل أسبوع.

إمكانية تطوير الإستراتيجية استنادا إلى تقرير CoT.

فترات كبيرة من التراجع أو drawdowns (خصوصا في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2008).

فتح الصفقات في وضع "البقاء دائما في السوق".

مستويات الربحية غير مرتفعة كثيرا.

يصدر تقرير التزامات التجار متأخرا بعض الشيء (انظر الفروق الدقيقة).s

كيفية التداول ؟

قواعد تطبيق هذه الإستراتيجية بسيطة للغاية:

قم بالشراء عندما يرتفع عدد مراكز الوكلاء الشرائية مقارنة بالتقرير السابق بينما يتراجع عدد مراكز الوكلاء البيعية مقارنة بالتقرير السابق.

قم بالبيع عندما يتراجع عدد صفقات الوكلاء الشرائية مقارنة بالتقرير السابق وتزداد عدد صفقات الوكلاء البيعية مقارنة بالتقرير السابق.

إذا ظهر ارتفاع أو انخفاض في عدد صفقات اللونج والشورت في ذات الوقت, فلا يتم توليد أي إشارة تداول وبالتالي نحافظ على مركز التداول الحالي كما هو دون تغير.

بمجرد فتح الصفقة الأولي, تظل الإستراتيجية فاعلة في السوق طوال الوقت.

تطبيق هذه الإستراتيجية يتميز أيضا بالبساطة وعدم التعقيد. يتضمن تقرير CoT خانة منفصلة تعرض التغييرات في مراكز التداول مقارنة بالتقرير السابق, لهذا لا توجد حاجة للقيام بأي حسابات. يمكن استعراض السبعة أزواج عملات رئيسية سريعا وتنفيذ عمليات الدخول والخروج مباشرة.

لا يتم استخدام أي أوامر لوقف الخسارة أو جني الربح أو أي شروط خروج إضافية. يتم إغلاق المركز السابق عند فتح مركز جديد في الاتجاه المعاكس. لا يتم زيادة حجم مركز التداول في حال اظهر تقرير CoT الجديد إشارة دخول في نفس الاتجاه.

أمثلة

وفيما يلي مثال على تنفيذ خمس صفقات خلال صيف العام 2012 استنادا إلى إستراتيجية تتبع مراكز المتداولين من فئة الوكلاء والوسطاء.

الدخول الأول كان مع إشارة بيع في 6 يوليو 2012. يظهر تقرير التزامات التجار التالي سبب الدخول. البيانات الواردة بالتقرير كانت صالحة ابتدءا من 3 يوليو 2012. نركز فقط على صفقات الوكلاء / الوسطاء (والتي تسمي بـ "الأموال الذكية"). نبحث هنا عن عملة اليورو أي البيانات المتصلة بزوج EUR/USD. يسرد التقرير التغيرات في صفقات البيع والشراء للوكلاء / الوسطاء مقارنة بالتقرير السابق (والذي صدر قبل أسبوع).

تم إغلاق مركز التداول يوم الجمعة التالي, 13 يوليو 2012, وذلك بعد صدور التقرير الذي يتضمن بيانات 10 يوليو., والذي اظهر ارتفاع عدد عقود اللونج وتراجع عدد الشورت, وهو ما يعد إشارة لصفقة شرائية (الرقم الأول خاص بصفقات الشراء, بينما الثاني بصفقات البيع, والأخير لا يتم استخدامه في هذه الإستراتيجية لأنه يتعلق بأسعار السبريد):

تقرير CoT الذي صدر في 20 يوليو اظهر زيادة عدد صفقات اللونج والشورت مقارنة بالتقرير السابق. وهو ما يعني الإبقاء على مركز التداول الحالي مفتوحا لأسبوع آخر.

ظل مركز الشراء مفتوحا لمدة أسبوعين حيث تم إغلاقه في 27 يوليو باستخدام البيانات الواردة في تقرير 24 يوليو. تم فتح مركز شراء بدلا من الصفقة الشرائية.

في 3 أغسطس, عندما اظهر تقرير 31 يوليو عدم وجود أي تغييرات تستلزم تغير صفقة البيع الحالية.

في الجمعة التالية, 10 أغسطس, حدثت زيادة في كلا من عقود اللونج والشورت على زوج اليورو دولار وبالتالي لم تستلزم إغلاق مركز البيع الحالي.

تقرير17 أغسطس حمل معه نهاية صفقة الشورت بعد زيادة عدد صفقات اللونج للوكلاء في الوقت الذي تراجعت فيه رهانات الشورت. تم فتح مركز شرائي على الفور.

استمر هذا المركز أسبوع واحد بعد أن عكس تقرير CoT التالي الموقف:

الفروق الدقيقة

هناك بعض الاحتياطات الهامة التي يجب أن تكون على دراية بها عند تداول تقرير CoT:

لا تنسى تبديل صفقات اللونج والشورت لأزواج العملات المقلوبة (USD / CAD، USD / JPY، USD / CHF و USD / NZD).

على الرغم من أن نتائج اختبار هذه الإستراتيجية على زوج AUD/USD كانت سلبية, إلا انه من المفضل عند إدراج مجموعة كاملة من أزواج العملات الرئيسية في محفظة استثمارية واحدة عدم استبعاد AUD/USD منها.

تذكر أن تقرير التزامات التجار يصدر كل جمعة الساعة 15:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ويتضمن البيانات حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع.

في بعض الأوقات, يتم تأجيل صدور التقرير نتيجة العطلات أو وجود أية أعطال مفاجئة على موقع الويب لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). الأمر متروك للمتداول ليقرر ما إذا كان ينوى استخدام البيانات الواردة في هذه التقارير المؤجلة ام يتجاهلها.

يتضمن التقرير بيانات حول مراكز التداول على أزواج USD/MXN, USD/BRL, USD/RUB و XAU/USD (الذهب), إلا أن نتائج الباك تست لم تكن دقيقة لهذه الأزواج وبالتالي تم حذفها من هذه الإستراتيجية. يمكنك تجربة تداولها على مسئوليتك الخاصة مع ملاحظة أنها تصاحبها أسعار سبريد مرتفعة.

تحذير!

تحذير! يمكنك استخدم هذه الإستراتيجية علي مسئوليتك الخاصة . EarnForex.com ليست مسئولة عن أية خسائر متصلة باستخدام أية إستراتيجية مقدمة علي هذا الموقع . ليس من المستحسن استخدام هذه الإستراتيجية علي الحساب الحقيقي دون تجربتها علي الحساب التجريبي أولا .

المناقشات

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذه الاستراتيجية ؟ يمكنك دائما إستراتيجية التداول استنادا إلى تقرير التزامات التجار CoT إجراء مناقشة حول مع زملائك من متداولي الفوركس في منتدى انظمة واستراتيجيات التداول.