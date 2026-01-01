Para comprender las extensiones Fibonacci, primero necesitas conocer la secuencia Fibonacci, las ratios Fibonacci clave, y el pensamiento muy promovido de que los precios del mercado financiero se mueven de acuerdo a estos números. Echa un vistazo a la lección sobre retrocesos Fibonacci para ello.

Al igual que se supone que los retrocesos terminan en (o cerca) de un número de Fibonacci, el supuesto central de las extensiones de Fibonacci es que cuando una tendencia se reanude, llegará hasta un número de Fibonacci. La idea es que puedes utilizar una extensión de Fibonacci como un precio objetivo de cómo puedes utilizar un número de Fibonacci como una parada. La extensión también se denomina “proyección”, lo que refleja que la extensión es un esfuerzo para identificar el apoyo o la resistencia en el futuro.

Los niveles predeterminados son 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8%, 261,8% y 423,6%. Como se observó en la lección anterior, el 50% y el 100% no son números de Fibonacci, pero tienen un atractivo evidente para el cerebro humano que busca patrones, y fueron adoptados por W.D. Gann como números clave.

Mira la siguiente tabla de ejemplos. El punto A marca un punto bajo y el punto B marca el punto alto antes de un retroceso. Si asumimos que el retroceso es temporal y se revolverán de nuevo en un movimiento ascendente, queremos saber hasta dónde llegará. Restar el precio en el punto A del precio en el punto B y multiplicar el punto bajo en el punto C por cada uno de los varios números de Fibonacci como porcentaje. El nivel del 50% aquí representa el 50% del movimiento de A a B aplicado a C.

Extensiones Fibonacci en la gráfica diaria del EUR/USD

La siguiente gráfica muestra otro ejemplo de la extensión de Fibonacci. Nuevamente, los porcentajes que se muestran después del Punto C se basan en el movimiento del Punto A al Punto B. La divisa (que resulta ser la libra esterlina) toca el monto de proyección del 100% antes de proceder a retroceder al nivel en el que tuvo lugar el inicio del repunte inicial.

Extensiones Fibonacci en la gráfica diaria GBP/USD

Una crítica a las proyecciones de Fibonacci es que elegir los puntos inicial y final (Puntos A y B) es subjetivo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, después de establecer el punto C obtuviéramos un mínimo más bajo antes de reanudar el repunte? ¿Debería esto invalidar la selección del Punto C? En la práctica, normalmente no supone mucha diferencia.

La crítica más importante es que las tendencias del mercado Forex cambian por razones del mundo real. Vea la siguiente figura. Se trata del AUD/USD, que detuvo su movimiento alcista debido a acontecimientos geopolíticos (que resultaron en un aumento de la aversión al riesgo), comentarios agresivos de la Reserva Federal que impulsaron al dólar estadounidense, preocupaciones sobre el desempeño económico de China y otros acontecimientos. El AUD/USD logró subir ligeramente por encima del nivel de proyección del 61,8%, pero después de eso, el par de divisas retrocedió por debajo del nivel inicial del repunte. Y ese es el mayor problema: tenemos movimientos incontrolados en Forex en los que las proyecciones de Fibonacci podrían ser útiles, pero también tenemos una reversión a la media, o incluso un retorno al nivel inicial, y situaciones de trading en rango. Nunca sabes de antemano cuál vas a conseguir. Debido a estos inconvenientes, las proyecciones de Fibonacci tienen una utilidad limitada.

Las extensiones Fibonacci probaron que no son muy útiles en la gráfica diaria AUD/USD

¿Qué pasa con las proyecciones de Fibonacci en los gráficos intradiarios? Consulte el siguiente gráfico, que es USD/CAD en el marco de tiempo de 15 minutos. Las letras negras marcan los puntos A y B. El punto C es donde comienzan las líneas de proyección azules. Este gráfico muestra un 23,6% como primera línea de proyección y un 38,2% como segunda. El par de divisas alcanzó la segunda línea de proyección antes de regresar por debajo de la primera. Hasta ahora, el par USD/CAD se movía en gran medida dentro de un rango, y es imposible decir si volverá a las líneas de proyección o retrocederá por debajo del nivel C.

Extensiones Fibonacci cayendo en una gráfica USD/CAD de 15 minutos

¿Cuál es la diferencia entre una proyección de Fibonacci y un movimiento medido? Un movimiento medido, que era la terminología de la vieja escuela en uso antes de que los números de Fibonacci capturaran la imaginación del mercado, es la suposición de que un rally después de un pullback será aproximadamente igual en términos de ganancia porcentual al rally original. En general, será aproximadamente igual que la pendiente. Hoy en día los analistas que hablan de un movimiento medido añaden un 38% y 62% como estimaciones del tamaño, así como el más viejo 100%. Por lo tanto, podríamos pensar en las proyecciones de Fibonacci como un subconjunto del movimiento medido.