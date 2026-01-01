Для понимания того, что такое расширения Фибоначчи, нужно сначала понять, что такое последовательности и уровни Фибоначчи, а также узнать о распространенном (пусть и необоснованном) убеждении, что рынок движется сообразно этим уровням. Для этого обратитесь к уроку об уровнях коррекции Фибоначчи.

В случае с уровнями коррекции считается, что на уровнях Фибоначчи коррекция завершается, тогда как на расширениях Фибоначчи оканчивается тренд. Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для установления тейк-профита так же, как уровни коррекции используются для стопов. Расширения Фибоначчи также называют проекциями, поскольку их цель – обнаружить поддержку или сопротивление в будущем.

Значения расширений по умолчанию следующие: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% и 423,6%. Как мы уже говорили на предыдущем уроке, 50% и 100% не являются собственно уровнями Фибоначчи, они введены У. Ганном, но в них также есть логика.

Посмотрите на график. Точкой A обозначен минимум, а точкой B – максимум перед коррекцией. Если представить себе, что коррекция временная и движение вверх возобновится, нужно знать, когда именно коррекция завершится. Из цены в точке A вычитается цена точки B, а минимум в точке C умножается на каждое число Фибоначчи в процентном выражении. В данном случае уровень 50% обозначает 50% движения от точки A до B применительно к C.

Пример расширений Фибоначчи на дневном графике EUR/USD

На следующем графике показан ещё один пример расширения Фибоначчи. Здесь проценты после точки C также основаны на движении от A к B. Валюта (в данном случае фунт) достигает проекции в 100% перед тем, как вернуться к тому уровню, на котором началось движение вверх.

Пример расширений Фибоначчи на дневном графике GBP/USD

Расширения Фибоначчи часто критикуют за то, что выбор начальной и конечной точек (A и B) осуществляется субъективно. Что если, к примеру, после точки C идет более низкий минимум? Значит ли это, что точка С обозначена неверно? На практике, в большинстве случаев это не особо неважно.

Критика относительно того, что тренды на Форекс часто меняются из-за внешних, «реальных» факторов, более обоснована. Вот еще один график: пара AUD/USD перестает расти из-за геополитических событий, усиляющих доллар США комментариев от членов Федерального Резерва, беспокойства о замедлении экономического роста Китая и других причин. Пара дошла до расширения 61,8%, однако затем упала ниже уровня, с которого началось движение вверх. И вот тут главная загвоздка: да, иногда расширения Фибоначчи могут быть полезны, но в иных случаях цена просто возвращается к средним значениям, а то и к уровню начала движения наверх, и начинает торговаться в канале. И как будут развиваться события, по первому сценарию или по второму, предугадать невозможно. В силу этого недостатка эффективность расширений Фибоначчи крайне ограничена.

Расширения Фибоначчи на дневном графике AUD/USD (в данном случае – неэффективны)

Как насчет проекций Фибоначчи на внутридневных графиках? Что ж, посмотрим на 15-минутный график USD/CAD. Черными буквами обозначены точки A и B. С точки C начинаются синие линии проекций. Целями цены, согласно расширениям Фибоначчи, должны стать уровни 23,6% и 38,2%. И действительно, цена достигает второй цели перед тем, как упасть ниже первой. Но теперь невозможно предсказать будет ли цена опять подниматься к проекциям или продолжить двигаться вниз.

Расширения Фибоначчи не слишком помогают на 15-минутном графике USD/CAD

В чем различие между проекцией Фибоначчи и расчетным движением? Понятие расчетного движения, которое появилось задолго до того, как на финансовом рынке стали пользоваться числами Фибоначчи, заключается в том, что движение цены после коррекции будет насколько же сильным, каким было изначальное движение. Иными словами, здесь идет речь о моментуме. В наше время аналитики уже говорят о расчетном движении и в 38%, и в 62%, а не только в 100%. В этой связи можно воспринимать расширения Фибоначчи как подвид расчетного движения.