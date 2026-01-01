Clasificando el mercado

Antes de entrar en una posición sobre divisas, un trader debe saber cuál es el clima del mercado. A esto lo llamamos clasificar el mercado, saber si los movimientos que estamos viendo son de tendencia, planos, aleatorios, o volátiles.

¿En qué dirección está soplando el viento?

Los dos mercados más fáciles para acertar son los mercados de tendencia y los mercados de rango establecido. Es algo intuitivo el decir si un mercado está marcando tendencia o dentro del rango establecido. Si cada día un trader acude a USD/JPY y éste es 50 puntos mayor (por ejemplo, de 103,00 a 103,50 a 104), sería muy fácil saber que este par está yendo al alza. De igual forma, si USD/JPY se mantuvo en caídas en el 101 y tocó techo en 105 luego de un período de varios meses, éste sería un mercado de rango establecido. Los mercados marcan tendencia o se mantienen en el rango el 90%, incluso el 95% del tiempo, aunque se puede crear cierta polémica al afirmar cierto número concreto. Los traders minoristas, por lo general, pueden hacer dinero de manera más sencilla en este tipo de mercados.

Los traders, sin embargo, complementan su intuición con una variedad de indicadores de dinámica para saber si los mercados están en tendencia o dentro de rango. Aquí se incluyen el índice de promedio direccional (ADX), las Bandas de Bollinger, el índice de fuerza relativa (RSI), y la divergencia de movimiento promedio (MACD), temas ya cubiertos en nuestras lecciones previas.

Si el ADX, que mide la fuerza de una tendencia, es de 30 o mayor, esto sugiere que un par de divisas está marcando tendencia (puede ser mayor o menor). Un ADX mayor de 40 puntos marcaría una fuerza importante. Si el ADX está por debajo de 10, indicaría que la divisa está dentro de rango. Igualmente, si el RSI está creciendo o el MACD se mueve hacia mayores cotas, el par de divisas parecería estar marcando tendencia. Si las bandas de Bollinger se están anchando, esto indica un mercado en tendencia, mientras que si se estrechan, el par de divisas se encuentra, probablemente, dentro de rango. Echa un vistazo a la gráfica siguiente. No necesitas un indicador para verificar, a ojo, que la divisa está marcando tendencia de forma muy ordenada.

Tendencia alcista clara en el par AUD/USD

Por la contra, la siguiente gráfica muestra un ambiente dentro de rango, con las líneas horizontales marcando los límites exteriores.

El USD/CAD en un mercado en tendencia lateral

Los mercados planos vuelven locos a los traders de Forex, ya que es muy difícil el hacer dinero en tales condiciones. Este tipo de mercado, donde las divisas cuentan con rangos tan estrechos que la acción parece más bien nula en una gráfica, se suele apreciar durante las vacaciones de verano o durante las diferentes temporadas vacacionales del año o a finales de éste, cuando todo el mundo ya ha hecho sus beneficios y nadie quiere perderlos a última hora. Echa un vistazo a la siguiente gráfica. En ella, dibujamos una línea de regresión lineal para destacar que esta sección tiene una tendencia cero. La diferencia máximo-mínimo es también muy pequeña.

Mercado plano del GBP/USD en una gráfica de 1 hora

A veces, un dato importante marca sorpresas, o un banco central toma una decisión inesperada, y el mercado toma una dirección opuesta hacia un lado u otro. Atentos a esto, los traders no quieren comerciar con dichos niveles, y prefieren esperar a tener más información antes de volver a invertir. Podría tomar unos días o meses (por ejemplo, indicadores de empleo), pero se pueden ver mercados planos o poco animados sufrir dichas circunstancias. El carry trade suele funcionar en dicho ambiente porque el trader puede recoger el diferencial del interés cada día y sacar beneficios, especialmente si el par de divisas subyacente se mantiene estable.

Un mercado aleatorio podría producirse durante un mercado de tendencias, pero normalmente se da por sorpresa. Un par de divisas, como EUR/USD, podría estar marcando tendencias alcistas y con todos los indicadores de dinámica sugiriendo un movimiento hacia el 1,4000, por ejemplo, donde se encuentran los puntos de resistencia. Los tradres asumirían que la tendencia perdería fuelle o, al menos, se estancaría antes del 1,4000. Se producen noticias inesperadas, y el euro rompe por encima de 1,4000 y se va hasta los 1,4200.

En ocasiones, un par de divisas sufre lo que se conoce como reversión del día clave, que ocurre cuando se da una reversión durante el día. Por ejemplo, un par de divisas podría romper por encima del máximo del día anterior, sugiriendo la llegada de una tendencia alcista, para después caer notablemente por debajo del mínimo anterior, sugiriendo la llegada de una tendencia bajista.

En el siguiente gráfico se muestra un movimiento aleatorio, en este caso un salto de apertura, común entre algunos activos (como en el índice CRB y el oro) pero muy raro en el Forex.

Brecha el domingo por la noche en el tipo de cambio del USD/CHF debido a alguna sorpresa aleatoria en el mercado

Eventos inesperados (titulares de los medios, datos distantes de los esperados, decisiones imprevistas por parte de bancos centrales, órdenes de gran tamaño) ocurren de vez en cuando y causan que un par de divisas rompa los puntos de soporte/resistencia (puntos de resistencia Fibonacci, 55, 100 o 200-días medias móviles, etc.) empujando a los actores del mercado, especialmente cajas negras y otros modelos, a entrar en el mercado con una reversión o no, lo que viene a reflejar la tendencia actual.

Los mercados volátiles son poco habituales y están producidos por algún evento impactante. En el pasado, alguno de estos ejemplos pudo ser el asesinato o intento de asesinato de un líder estatal (el presidente Ronald Reagan en 1981), los ataques del 11-S en 2001, o el terremoto y tsunami de Japón en 2011. Otro ejemplo podría ser el enorme apalancamiento que se vio en la crisis financiera de los EEUU (finales de 2008-comienzos de 2009), donde bancos y compañías vendieron todos sus activos beneficiosos para compensar las pérdidas sufridas con las hipotecas sub-prime y activos relacionados. En épocas volátiles, no tener posición es la mejor posición.

Echa un vistazo a la siguiente figura, donde la divisa muestra una gran volatilidad, que sobre todo destaca en los rangos extremos máximo-mínimo en ciertos días.

El EUR/USD muestra una volatilidad muy importante en el gráfico diario debido al resultado sorpresa de las elecciones presidenciales de EEUU.