Классификация движений рынка

Прежде чем заключать сделку, трейдеру необходимо понять, какие настроения в данный момент царят на рынке. Иными словами, нужно верно классифицировать движения рынка, определить, находится ли рынок в тренде, в ценовом канале или во флэте, являются ли движения случайными, волатильными и т. д.

Куда дует ветер?

Проще всего понять и увидеть, когда рынок находится в тренде или в канале. Так, если пара USD/JPY каждый день растет на 50 пунктов (сегодня с 103 до 103,5, завтра с 103,5 до 104 и т. д.), нетрудно догадаться, что рынок находится в тренде. Точно так же, если USD/JPY сначала падает до 101, а через несколько месяцев поднимается, очевидно, что пара торгуется в ценовом канале. В целом, рынок находится в тренде или в канале 90% или даже 95% времени (хотя установление точной цифры может вызвать бурную полемику). Именно в такой ситуации трейдеры в основном и зарабатывают.

Однако интуиции бывает недостаточно, и потому для обнаружения трендов и каналов трейдеры также пользуются индикаторами силы (моментума). К таким индикаторам относятся индекс среднего направления движения (ADX), полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD). Все эти темы мы затрагивали в предыдущих уроках.

Так, в случае если значение ADX (измеритель тренда) больше или равно 30, это указывает на наличие тренда (будь то восходящего или нисходящего). Если ADX переходит отметку в 40 пунктов, это значит, что тренд очень сильный. ADX ниже 10 означает, что пара торгуется в ценовом канале. Точно так же, если растет RSI или повышается линия MACD, на рынке, скорее всего, будет наблюдаться тренд. Расширяющиеся полосы Боллинджера указывают на «трендовость» рынка, тогда как их сужение свидетельствует о наличии канала. Ниже представлен график, где наличие явного тренда можно определить на глаз, безо всяких индикаторов.

Явный тренд в паре AUD/USD

А вот еще один график – здесь наблюдается явный канал, ограниченный горизонтальными линиями.

Пара USD/CAD торгуется в ценовом канале

Флэтовый рынок приводит трейдеров в замешательство, так как в такой ситуации практически невозможно заработать. В период флэта валюты торгуются в столь узких каналах, что график выглядит практически как линия. Часто такое происходит в период летних отпусков, во время длительных праздников, а также в конце года, когда участники рынка фиксируют прибыль и не рискуют выходить на него вновь. Давайте посмотрим на еще один график. Здесь регрессионная линия подчеркивает тот факт, что рыночное движение практически равно нулю, а разница между максимумами и минимумами едва заметна.

Флэт по паре GBP/USD на 1-часовом графике

Бывают и такие случаи, когда неожиданно выходят важные данные или решения центробанков, и цена совершает резкий скачок в ту или иную сторону. В такие моменты участники рынка не горят желанием совершать покупки или продажи, а предпочитают дождаться дополнительной информации. Ждать можно несколько дней, а можно и месяц (например, в случае показателей занятости), и при этом рынок часто уходит во флэт или в канал. В таких ситуациях хорошо работают сделки керри-трейд, когда есть возможность получить прибыль за счет разницы процентных ставок несмотря на стабильность курса самой валюты.

Случайные движения на рынке могут произойти во время тренда, и чаще всего они происходят неожиданно. Так, пара EUR/USD может находиться в восходящем тренде, и индикаторы могут сигнализировать о дальнейшем движении к 1,4000, где расположена линия сопротивления. Соответственно, трейдеры полагают, что на этом уровне тренд «выдохнется» или как минимум остановится. Но тут вдруг выходят важные новости, и евро пробивает уровень 1,4000 и подскакивает до 1,4200.

В некоторых случаях может произойти т. н. «дневной разворот», когда цена меняет направление в течение дня. Так, цена может пробить максимум, установленный днем ранее, что, по идее, дает начало новому восходящему тренду, однако вскоре после этого цена падает и достигает минимума, открывая возможности для формирования нисходящего тренда.

Ниже представлен график со случайным ценовым движением (в данном случае – гэпом открытия, что часто случается с такими активами, как индекс CRB и золото, но крайне редко возникает на Форекс).

Случайное движение по паре USD/CHF: гэп открытия, сформировавшийся в ночь с воскресенья на понедельник

Неожиданные события, как то новости, превосходящие ожидания данные, внезапные решения центробанков или ордера с высоким объемом, то и дело случаются на Форекс и вызывают пробои ключевых уровней (поддержка/сопротивление, линии Фибоначчи, скользящие средние с периодом 55, 100 или 200, и т.д.). Такие движения заставляют участников выходить на рынок с целью отмены текущих позиций и заключения новых в соответствии с текущим трендом.

Особо волатильные рынки встречаются редко и чаще всего провоцируются «шоковыми» событиями. Речь идет о столь громких происшествиях, как убийства или покушения на глав государств (например, покушение на президента США Рональда Рейгана в 1981), теракт 11 сентября 2001 года, землетрясение и цунами в Японии в марте 2011, а также финансовый кризис в США и мире (конец 2008–2009 гг.), когда банки и фирмы стали продавать прибыльные позиции по всем группам активов с целью покрытия убытков по ипотеке. Во время особо сильной волатильности лучше всего вообще не выходить на рынок.

Ниже представлен график с высокой волатильностью, которая четко проявляется за счет очень широкого диапазона минимумов и максимумов в течение нескольких дней.

График пары EUR/USD с высокой волатильностью после неожиданного результата президентских выборов в США