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想必您现在对 MQL4 是什么有了更深入的了解，接下来，我们将介绍使用这种强大的语言可以创建哪些主要的程序类型。

有了 MQL4，您可以创建五种程序类型，且每种类型都与其他类型有很大的区别。有趣的是，其中一种程序类型可以通过不同的方式由其他类型使用，说明指标可以用在脚本或智能交易系统中。当您查看每种类型时，您会看到更详细的内容。

您可以用 MQL4 编程语言来发现并创建以下主要的程序类型：

包含文件

库

脚本

指标

智能交易系统

包含文件

包含文件是指包含您想要用于其他程序的代码的文本源文件。包含文件拥有 MQH 扩展名并保存在 MQL4/Include/ 子文件夹中或与使用包含文件的源文件相同的子文件夹中。包含文件自身无法运行——它们只能被包含在其他程序类型中。

我们将展开解释这个概念，以免您由于不熟悉编程而难以理解相关内容。假设您有严格的风险管理规则，而且您全部订单的头寸数量都须根据您的风险管理规则计算得出。你可以创建一项函数来计算您的头寸数量并将它保存在包含文件中。然后，您可以将该文件包含在脚本或智能交易系统中，接下来您可以使用这项包含函数，且无需重新编写代码。通常，包含文件的优势在于可以保持代码的纯净性，以及可以重新使用部分代码。

库

库的目的与包含文件的相同，但它们有一个 EX4 扩展名（意味着它们经过编译），而且它们被保存在 MQL4/Libraries/子文件夹中。与包含文件一样，您无法让库独立运行，它们只能包含在其他文件类型中。

脚本

脚本是只在您将它添加至图表时才执行特定操作的程序。脚本的源文件带有 MQ4 扩展名，而编译的可执行版本带有 EX4 扩展名。脚本被保存在 MQL4/Scripts/ 文件夹中。

脚本与智能交易系统非常相似。它们都可以执行操作，但两者之间有一个根本区别：脚本只执行一次任务就会退出，而智能交易系统会在出现新事件时重复该操作。

脚本可以执行简单的操作，也可以执行更复杂的任务，例如：

用默认或计算得出的头寸数量、止损位及止盈位打开一笔订单。

创建一份报告并保存至文件。

通过邮件发送报告。

立刻关闭所有未结头寸。

计算相关值并返回结果。

脚本可以从默认及自定义指标加载值，还可以包含库及包含文件，但请记住，它们在执行时只运行一次。

指标

指标是对价格或价格操纵的图形呈现。例如，请思考移动平均线指标。它可能是最常用、最受欢迎的指标，代表着一段时间内的平均价格。

指标的源文件带有 MQ4 扩展名，而用于 MetaTrader 4 的编译可执行版本带有 EX4 扩展名。指标文件被保存在 MQL4/Indicators/ 子文件夹中。

MetaTrader 4 包含一些内置指标，但这些指标有时不足以满足您的技术分析需求。网站有很多能够更好地满足您交易风格的加强版指标。如果还是无法满足您的要求，您可以通过 MQL4 创建您的自定义指标。

再次提醒，指标是对价格或价格操纵的图形呈现。您将它添加至图标，然后它会显示按照编程设定要显示的信息。

以下是一些标准指标的示例：

自定义指标可以是现有指标或全新指标的加强版。您可以查看一些我们以免费开源的形式创建的自定义指标示例。

指标与脚本及智能交易系统的一个重要区别在于，指标无法执行交易操作。指标无法打开、修改或关闭订单。同时，指标可以获得关于现有或已了结订单的信息。

智能交易系统

智能交易系统可能是您通过 MQL4 可以开发的最强大的工具。它们是您添加至图表的程序，而且直到您手动停止它们，它们才会停止运行。如要了解智能交易系统的工作原理，您需要先了解跳动点这个概念。跳动点是指当图表上出现新的价格报价时的事件。跳动点是触发智能交易系统的行为。智能交易系统的运行会允许 MetaTrader 持续监控价格及指标，并在验证完条件后执行特定的程序操作。

智能交易系统源文件的扩展名为 MQ4，而可执行编译版本的扩展名为 EX4。这些文件被保存在文件夹 MQL4/Experts/ 中。

智能交易系统在行业内有许多名称，但即便这些名称有细微的区别，它们大多数是指用于将交易活动自动化的工具。智能交易系统也被称为黑箱系统、交易机器人或自动机器人。

您可以在网上找到免费的智能交易系统或商用产品。不过，请务必提防遍布网络的骗局。还有一种备选方案是，您可以创建自己的交易机器人。

智能交易系统的功能非常灵活。它们可以进行的操作包括:

监控价格及指标值，在价格或指标达到特定值时下订单或平仓。

当满足某些条件时，通过电子邮件或屏幕发送提醒或通知。

自动移动止损或止盈位，采用追踪止损。

发送自动报告。

在预定时间执行操作。

如您所见，智能交易系统是非常便捷的。随着您更频繁地使用它们，您会发现自定义智能交易系统的其他示例及优势。

现在，您应该对通过 MQL4 能够发现及创建的程序类型有了更好的了解，接下来您可以试着认识 MetaEditor。