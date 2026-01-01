أنواع برامج MQL4

المحتويات

الآن بعد أن فهمت بشكل أفضل ما هي MQL4، يمكننا الآن الانتقال إلى شرح فئات البرامج التي يمكنك إنشائها باستخدام هذه اللغة البرمجية القوية.

يمكنك إنشاء خمسة أنواع من البرامج باستخدام MQL4، مع العلم أن كل نوع منها مختلف تمامًا عن الآخر. الجدير بالذكر أن كل نوع من البرامج المذكورة يمكن استخدامه بواسطة الأنواع الأخرى بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشر في سكربت أو مع مستشار خبير. سنشرح هذا بمزيد من التفصيل عند الحديث عن الأنواع الفردية.

فيما يلي الأنواع الرئيسية للبرامج التي يمكنك العثور عليها وإنشائها باستخدام لغة البرمجة MQL4:

ملفات التضمين

المكتبات

الاسكربتات

المؤشرات

المستشارون الخبراء

ملفات التضمين

ملفات التضمين (Include files) هي ملفات مصدر نصية تحتوي على التعليمات البرمجية التي تحتاج إلى استخدامها في برامج أخرى. يمكنك تمييز ملفات التضمين من الامتداد MQH مع العلم أنه يتم تخزينها داخل المجلد الفرعي MQL4/Include/ أو في نفس المجلد الفرعي الذي يحتوي على ملفات المصدر التي تستخدم ملف التضمين. لا يمكن تشغيل ملفات التضمين من تلقاء نفسها حيث أن دورها يقتصر على تضمينها في أنواع البرامج الأخرى.

ربما يكون من المناسب توسيع شرح هذا المفهوم إذا لم تكن على دراية بالبرمجة. افترض أنك تُطبق قواعد صارمة لإدارة المخاطر بحيث تُحدد لجميع الأوامر حجم معين للمركز محسوبًا وفق قواعد إدارة المخاطرة التي حددتها. ما ستفعله في هذه الحالة هو إنشاء ’وظيفة‘ او معادلة لحساب حجم المركز وحفظها في شكل ملف تضمين. يمكنك بعد ذلك استخدام ملف التضمين مع سكربت أو مستشار خبير بحيث يجري تشغيل هذه ’الوظيفة‘ دون الحاجة لكتابة الكود مرة أخرى. الميزة الرئيسية لملفات التضمين هو أنها تحافظ على نقاء الكود البرمجي مع إمكانية إعادة استخدام أجزاء من التعليمات البرمجية في أي وقت.

المكتبات

يتشابه الغرض من المكتبات أو Libraries مع ما ذكرناه آنفًا بشأن ملفات التضمين، ولكنها تتميز بأنها ذات امتداد EX4 (والذي يعني أنه قد تم تجميعها سلفًا) كما يتم حفظها في المجلد الفرعي MQL4/Libraries/. وعلى غرار ملفات التضمين، لا يمكنك تشغيل المكتبات من تلقاء نفسها، حيث أن وظيفتها تقتصر على إدماجها مع أنواع الملفات الأخرى.

الاسكربتات

الاسكربتات (Scripts) أو البرامج النصية هي برامج تقوم بتنفيذ إجراء معين لمرة واحدة عند إرفاقها بالرسم البياني. يأخذ ملف المصدر للاسكربت الامتداد MQ4 فيما يكون امتداد النسخة المُجمعة القابلة للتنفيذ هو EX4. يتم حفظ الاسكربتات في المجلد الفرعي MQL4/Scripts/.

تتشابه الاسكربتات والمستشارون الخبراء (الاكسبيرتات) إلى حد كبير، حيث أن كل منهما يقوم بتنفيذ إجراءات معينة. برغم ذلك، هناك فرق جوهري بين كلا المفهومين: يقوم الاسكربت بتنفيذ المهمة المطلوبة مرة واحدة ثم يخرج من المشهد تمامًا، فيما يكرر المستشار الخبير نفس الإجراء مع ظهور أحداث جديدة.

تستطيع الاسكربتات تنفيذ إجراء بسيط أو عدة مهام مركبة، مثل:

فتح أمر مرفق بحجم افتراضي لمركز التداول وإيقاف الخسارة وأخذ الربح.

إنشاء تقرير وحفظه في ملف.

إرسال تقرير عبر البريد الإلكتروني.

إغلاق جميع الأوامر المفتوحة على الفور.

حساب بعض القيم وإرجاع النتيجة.

يمكن للاسكربتات تحميل قيم من المؤشرات الافتراضية والمخصصة، كما يمكن أن تتضمن مكتبات وملفات تضمين، ولكن تذكر أنها تعمل مرة واحدة فقط عند تنفيذها.

المؤشرات

المؤشرات هي عبارة عن تمثيل رسومي للأسعار أو للتغييرات في الأسعار. لتقديم مثال، فكر في المتوسط المتحرك البسيط والذي ربما يعتبر المؤشر الأكثر شهرة وشيوعًا حيث يمثل متوسط قيمة السعر على مدار فترة زمنية معينة.

تكون ملفات المصدر للمؤشرات ذات امتداد MQ4، فيما الإصدارات المُجمعة القابلة للتنفيذ للميتاتريدر تكون ذات امتداد EX4. يتم تخزين الملفات في المجلد الفرعي MQL4/Indicators/.

تأتي الميتاتريدر4 مُجهزة بعدد لا بأس به من الملفات المدمجة، ولكنها قد لا تكون في بعض الأحيان كافية لتلبية كافة احتياجاتك عند إجراء التحليل الفني. ستجد على شبكة الويب عدد لا حصر له من المؤشرات التي ربما تناسب أسلوب تداولك الخاص، وحتى إذا لم تجد ضالتك في كل هذه المؤشرات المتاحة، يمكنك إنشاء مؤشرك الخاص باستخدام MQL4.

ومرة أخرى، يعتبر المؤشر تمثيل بياني للأسعار أو التغييرات في الأسعار. يمكنك إرفاق المؤشر بالرسم البياني ليُظهر المعلومات التي تمت برمجته من الأساس لإظهارها.

بعض الأمثلة على المؤشرات القياسية:

يمكن أن تكون المؤشرات المخصصة إصدارات مُحسنة من المؤشرات الحالية أو مؤشرات جديدة تمامًا. يمكنك رؤية أمثلة على المؤشرات المخصصة التي قمنا بإنشائها ونقدمها مجانًا وبتنسيق مفتوح المصدر بحيث يمكن للجميع استخدامها دون تكلفة أو عوائق.

أحد الاختلافات الهامة للغاية عند مقارنة المؤشرات مع الاكسبيرتات والمستشارون الخبراء هو أن المؤشرات لا يمكنها تنفيذ إجراءات تداول. بعبارة أخرى، لا يستطيع المؤشر فتح أو تعديل أو إغلاق أي أوامر. برغم ذلك، يجمع المؤشر غالبًا معلومات حول الأوامر القائمة أو المغلقة.

المستشارون الخبراء

يجادل كثيرون بأن المستشارون الخبراء أوالاكسبيرتات هي الأداة الأكثر فعالية التي يمكن تطويرها باستخدام MQL4. الاكسبيرتات في جوهرها هي برامج يتم إرفاقها بالرسم البياني وتظل قيد التشغيل حتى تقوم بإيقافها يدويًا. لفهم آلية عمل المستشار الخبير، يجب أولاً أن تكون على دراية بمفهوم المزايدة السعرية أو Tick. المزايدة هي حدث يقع عند وصول عرض سعري جديد إلى الرسم البياني. هذه المزايدة هي التي تقوم بتفعيل الإجراء المخول به المستشار الخبير. يسمح وجود مستشار خبير قيد التشغيل للميتاتريدر بالاستمرار في مراقبة الأسعار والمؤشرات وتنفيذ إجراءات مبرمجة عند توفر الشروط المحددة سلفًا.

تكون ملفات المصدر للمستشارين الخبراء ذات امتداد MQ4، فيما تأخذ الإصدارات المُجمعة القابلة للتنفيذ الامتداد EX4. المجلد الذي يتم فيه حفظ هذه الملفات هو MQL4/Experts/.

يُطلق على المستشارين الخبراء في صناعة التداول مسميات مختلفة، ولكنها جميعًا متشابهة في معناها باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة، حيث تشير معظمها إلى الأدوات المستخدمة في أتمتة أنشطة التداول. يطلق أيضًا على المستشارون الخبراء أسماء الاكسبيرتات والمربعات السوداء وروبوتات التداول وبوتات.

يمكنك العثور على عدد لا حصر له من المستشارين الخبراء عبر الويب، سواء مجانًا أو كمنتجات مدفوعة. برغم ذلك، ينبغي التحلي بالحذر عند التعامل مع الاكسبيرتات المدفوعة حيث يروج كثيرون لقدرات وهمية في إطار عمليات احتيال متنوعة. أحد البدائل لتجنب الاحتيال هو إنشاء روبوتك الخاص.

يتميز المستشار الخبير أيضًا بأنه متعدد الاستخدامات إلى درجة كبيرة. من بين الإجراءات التي يمكنه القيام بها:

مراقبة قيم الأسعار والمؤشرات، وضع أو إغلاق الأوامر عندما يصل السعر أو المؤشر إلى قيم معينة.

إرسال تنبيهات أو إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو إلى شاشة هاتفك عند استيفاء بعض الشروط.

تحريك مستوى إيقاف الخسارة أو أخذ الربح تلقائيًا، وتطبيق خاصية الإيقاف المتحرك.

إرسال تقارير آلية.

تنفيذ إجراء معين في وقت محدد.

كما لاحظت من الشرح السابق، يقدم المستشارون الخبراء فوائد جمة وسترى بنفسك أمثلة أخرى وميزات متعددة للمستشارين الخبراء المخصصين بمجرد البدء في استخدامها.

من المفترض أن يكون لديك الآن فكرة أفضل عن أنواع البرامج التي يمكنك العثور عليها وأيضًا إنشائها باستخدام MQL4، وربما حان الوقت للتعرف على MetaEditor.