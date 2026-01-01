Типы программ на MQL4

Теперь, когда вы лучше понимаете, что такое MQL4, мы хотели бы рассказать вам об основных категориях программ, которые вы можете создавать с помощью этого замечательного языка.
На MQL4 можно создавать пять типов программ, и каждый тип существенно отличается от остальных. Также интересно, что один тип программ может быть использован с другими типами, например, индикатор может быть использован в скрипте или в советнике. Вы узнаете об этом подробнее, когда будете читать об отдельных типах.
Вот основные типы программ, которые вы можете найти и создать с помощью языка программирования MQL4:
- Включаемые файлы
- Библиотеки
- Скрипты
- Индикаторы
- Торговые советники
Включаемые файлы
Включаемые файлы - это текстовые исходные файлы, содержащие код, который вы хотите использовать в других программах. Включаемые файлы имеют расширение MQH и хранятся в подпапке MQL4/Include/ или в той же подпапке, что и исходные файлы, которые используют включаемый файл. Включаемые файлы не могут работать сами по себе — они могут быть включены в другие типы программ.
Если вы не знакомы с программированием, вам может быть это интересно. Предположим, что у вас есть строгие правила управления рисками — все ваши ордера имеют размер позиции, рассчитанный в соответствии с вашими правилами управления рисками. Вы можете создать функцию для расчета размера позиции и сохранить ее во включаемом файле. Затем вы можете включить этот файл в скрипт или советник и использовать включенную функцию без необходимости писать код заново. В принципе, преимущество включаемых файлов заключается в сохранении чистоты кода и возможности повторного использования частей кода.
Библиотеки
Библиотеки предназначены для тех же целей, что и включаемые файлы, но они имеют расширение EX4 (что означает, что они предварительно скомпилированы) и сохраняются в подпапке MQL4/Libraries/. Как и в случае с включаемыми файлами, нельзя запускать библиотеки самостоятельно, они могут только включаться в файлы других типов.
Скрипты
Скрипты - это программы, которые выполняют определенное действие только один раз, когда вы прикрепляете их к графику. Исходный файл скрипта имеет расширение MQ4, а скомпилированная исполняемая версия имеет расширение EX4. Скрипты сохраняются в подпапке MQL4/Scripts/.
Скрипты и советники очень похожи. И те, и другие могут выполнять действия, однако между ними есть принципиальная разница: скрипты выполняют задачу только один раз, после чего выходят из игры, в то время как советники повторяют действия по мере поступления новых сигналов.
Скрипты могут выполнять простые или более сложные задачи, например:
- Открывать ордер с установленным по умолчанию или рассчитанным размером позиции, стоп-лоссом и тейк-профитом.
- Создавать отчет и сохранять его в файле.
- Отправлять отчет по электронной почте.
- Немедленно закрывать все открытые ордера.
- Вычислять некоторые значения и выдавать результат.
Скрипты могут загружать значения из стандартных и пользовательских индикаторов, а также могут включать библиотеки и включаемые файлы, но помните, что они запускаются только один раз.
Индикаторы
Индикаторы - это графические отображения цен или манипуляций с ценами. В качестве примера можно привести простую скользящую среднюю — это, пожалуй, самый распространенный и популярный индикатор, который представляет собой среднюю цену за определенный период времени.
Исходные файлы индикаторов имеют расширение MQ4, а скомпилированные исполняемые версии для MetaTrader 4 имеют расширение EX4. Файлы индикаторов хранятся в подпапке MQL4/Indicators/.
MetaTrader 4 поставляется с довольно большим количеством встроенных индикаторов, но иногда их недостаточно для удовлетворения потребностей трейдеров в техническом анализе. В Интернете полно усовершенствованных индикаторов, которые будут лучше соответствовать вашему стилю торговли, а если это все же не то, что вы ищете, то с помощью MQL4 вы можете создать свой собственный индикатор.
Опять же, индикатор - это графическое отображение цен или манипуляций с ценами. Вы прикрепляете его к графику, и он показывает вам ту информацию, на которую запрограммирован.
Примерами стандартных индикаторов являются:
- Скользящая средняя (MA)
- Средний истинный диапазон (ATR)
- Стохастический осциллятор (Stoch)
Пользовательские индикаторы могут представлять собой усовершенствованные версии существующих или совершенно новые инструменты. Вы можете увидеть некоторые примеры пользовательских индикаторов, которые мы создали и предоставляем в свободном доступе с открытым исходным кодом.
Одно очень важное отличие индикаторов от скриптов и советников заключается в том, что индикаторы не могут выполнять торговые действия. Индикаторы не могут открывать, изменять или закрывать ордера. В то же время индикаторы могут получать информацию о существующих или закрытых ордерах.
Торговые советники
Торговые советники - это, пожалуй, самый мощный инструмент, который вы можете разработать на языке MQL4. Это программы, которые вы прикрепляете к графику, и они продолжают работать до тех пор, пока вы не остановите их вручную. Чтобы понять, как работает советник, вы должны понять концепцию тика. Тик - это событие, когда на график поступает новая ценовая котировка. Тик - это то, что запускает действие советника. Запущенный советник позволяет MetaTrader постоянно следить за ценами и индикаторами и выполнять определенные запрограммированные действия.
Исходные файлы советников имеют расширение MQ4, а исполняемые скомпилированные версии - расширение EX4. Они хранятся в папке MQL4/Experts/.
Советники известны в торговой индустрии под разными названиями, и даже несмотря на незначительные различия в их значениях, в основном всегда речь идет об инструментах, которые используются для автоматизации торговой деятельности. Советники также известны как "черные ящики", торговые роботы и боты.
Вы можете найти советников в Интернете, как бесплатно, так и в виде коммерческих продуктов. Однако всегда будьте осторожны, так как в этой сфере много мошенников. Кроме того, вы можете создать своего собственного робота.
Советники могут быть очень разнообразными. Ниже перечислены примеры действий, которые они могут выполнять:
- Мониторинг цен и значений индикаторов, размещение или закрытие ордеров, когда цены или индикаторы достигают определенных значений.
- Отправка предупреждений или уведомлений по электронной почте или на экран при выполнении некоторых условий.
- Автоматическое перемещение уровня стоп-лосс или тейк-профит с применением трейлинг-стопа.
- Отправка автоматических отчетов.
- Выполнение действия в запланированное время.
Советники могут быть очень удобны, и вы увидите другие примеры и преимущества пользовательских советников, когда начнете использовать их больше.
Теперь у вас должно быть более полное представление о типах программ, которые вы можете найти и создать с помощью MQL4, и, вероятно, пришло время познакомиться с MetaEditor.