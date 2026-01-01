Типы программ на MQL4

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Теперь, когда вы лучше понимаете, что такое MQL4, мы хотели бы рассказать вам об основных категориях программ, которые вы можете создавать с помощью этого замечательного языка.

На MQL4 можно создавать пять типов программ, и каждый тип существенно отличается от остальных. Также интересно, что один тип программ может быть использован с другими типами, например, индикатор может быть использован в скрипте или в советнике. Вы узнаете об этом подробнее, когда будете читать об отдельных типах.

Вот основные типы программ, которые вы можете найти и создать с помощью языка программирования MQL4:

Включаемые файлы

Библиотеки

Скрипты

Индикаторы

Торговые советники

Включаемые файлы

Включаемые файлы - это текстовые исходные файлы, содержащие код, который вы хотите использовать в других программах. Включаемые файлы имеют расширение MQH и хранятся в подпапке MQL4/Include/ или в той же подпапке, что и исходные файлы, которые используют включаемый файл. Включаемые файлы не могут работать сами по себе — они могут быть включены в другие типы программ.

Если вы не знакомы с программированием, вам может быть это интересно. Предположим, что у вас есть строгие правила управления рисками — все ваши ордера имеют размер позиции, рассчитанный в соответствии с вашими правилами управления рисками. Вы можете создать функцию для расчета размера позиции и сохранить ее во включаемом файле. Затем вы можете включить этот файл в скрипт или советник и использовать включенную функцию без необходимости писать код заново. В принципе, преимущество включаемых файлов заключается в сохранении чистоты кода и возможности повторного использования частей кода.

Библиотеки

Библиотеки предназначены для тех же целей, что и включаемые файлы, но они имеют расширение EX4 (что означает, что они предварительно скомпилированы) и сохраняются в подпапке MQL4/Libraries/. Как и в случае с включаемыми файлами, нельзя запускать библиотеки самостоятельно, они могут только включаться в файлы других типов.

Скрипты

Скрипты - это программы, которые выполняют определенное действие только один раз, когда вы прикрепляете их к графику. Исходный файл скрипта имеет расширение MQ4, а скомпилированная исполняемая версия имеет расширение EX4. Скрипты сохраняются в подпапке MQL4/Scripts/.

Скрипты и советники очень похожи. И те, и другие могут выполнять действия, однако между ними есть принципиальная разница: скрипты выполняют задачу только один раз, после чего выходят из игры, в то время как советники повторяют действия по мере поступления новых сигналов.

Скрипты могут выполнять простые или более сложные задачи, например:

Открывать ордер с установленным по умолчанию или рассчитанным размером позиции, стоп-лоссом и тейк-профитом.

Создавать отчет и сохранять его в файле.

Отправлять отчет по электронной почте.

Немедленно закрывать все открытые ордера.

Вычислять некоторые значения и выдавать результат.

Скрипты могут загружать значения из стандартных и пользовательских индикаторов, а также могут включать библиотеки и включаемые файлы, но помните, что они запускаются только один раз.

Индикаторы

Индикаторы - это графические отображения цен или манипуляций с ценами. В качестве примера можно привести простую скользящую среднюю — это, пожалуй, самый распространенный и популярный индикатор, который представляет собой среднюю цену за определенный период времени.

Исходные файлы индикаторов имеют расширение MQ4, а скомпилированные исполняемые версии для MetaTrader 4 имеют расширение EX4. Файлы индикаторов хранятся в подпапке MQL4/Indicators/.

MetaTrader 4 поставляется с довольно большим количеством встроенных индикаторов, но иногда их недостаточно для удовлетворения потребностей трейдеров в техническом анализе. В Интернете полно усовершенствованных индикаторов, которые будут лучше соответствовать вашему стилю торговли, а если это все же не то, что вы ищете, то с помощью MQL4 вы можете создать свой собственный индикатор.

Опять же, индикатор - это графическое отображение цен или манипуляций с ценами. Вы прикрепляете его к графику, и он показывает вам ту информацию, на которую запрограммирован.

Примерами стандартных индикаторов являются:

Пользовательские индикаторы могут представлять собой усовершенствованные версии существующих или совершенно новые инструменты. Вы можете увидеть некоторые примеры пользовательских индикаторов, которые мы создали и предоставляем в свободном доступе с открытым исходным кодом.

Одно очень важное отличие индикаторов от скриптов и советников заключается в том, что индикаторы не могут выполнять торговые действия. Индикаторы не могут открывать, изменять или закрывать ордера. В то же время индикаторы могут получать информацию о существующих или закрытых ордерах.

Торговые советники

Торговые советники - это, пожалуй, самый мощный инструмент, который вы можете разработать на языке MQL4. Это программы, которые вы прикрепляете к графику, и они продолжают работать до тех пор, пока вы не остановите их вручную. Чтобы понять, как работает советник, вы должны понять концепцию тика. Тик - это событие, когда на график поступает новая ценовая котировка. Тик - это то, что запускает действие советника. Запущенный советник позволяет MetaTrader постоянно следить за ценами и индикаторами и выполнять определенные запрограммированные действия.

Исходные файлы советников имеют расширение MQ4, а исполняемые скомпилированные версии - расширение EX4. Они хранятся в папке MQL4/Experts/.

Советники известны в торговой индустрии под разными названиями, и даже несмотря на незначительные различия в их значениях, в основном всегда речь идет об инструментах, которые используются для автоматизации торговой деятельности. Советники также известны как "черные ящики", торговые роботы и боты.

Вы можете найти советников в Интернете, как бесплатно, так и в виде коммерческих продуктов. Однако всегда будьте осторожны, так как в этой сфере много мошенников. Кроме того, вы можете создать своего собственного робота.

Советники могут быть очень разнообразными. Ниже перечислены примеры действий, которые они могут выполнять:

Мониторинг цен и значений индикаторов, размещение или закрытие ордеров, когда цены или индикаторы достигают определенных значений.

Отправка предупреждений или уведомлений по электронной почте или на экран при выполнении некоторых условий.

Автоматическое перемещение уровня стоп-лосс или тейк-профит с применением трейлинг-стопа.

Отправка автоматических отчетов.

Выполнение действия в запланированное время.

Советники могут быть очень удобны, и вы увидите другие примеры и преимущества пользовательских советников, когда начнете использовать их больше.

Теперь у вас должно быть более полное представление о типах программ, которые вы можете найти и создать с помощью MQL4, и, вероятно, пришло время познакомиться с MetaEditor.