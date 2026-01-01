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Tipos de programas MQL4

Ahora que tiene una mejor comprensión sobre qué es MQL4, podemos presentar las principales categorías de programas que puede crear con este poderoso lenguaje.

Con MQL4, es posible crear cinco tipos de programas y cada tipo es bastante diferente de los demás. Además, resulta interesante que un tipo de programas pueda ser utilizado por los otros tipos de diferentes maneras, es decir, por ejemplo, un indicador puede ser utilizado en un script o en un asesor experto. Lo verá con más detalle cuando lea sobre los tipos en concreto.

Estos son los principales tipos de programas que puede encontrar y crear con el lenguaje de codificación MQL4:

Archivos incluidos

Bibliotecas

Scripts

Indicadores

Asesores expertos

Archivos incluidos

Los archivos incluidos son archivos fuente de texto que contienen el código que se desea utilizar en otros programas. Los archivos incluidos tienen la extensión MQH y se guardan en la subcarpeta MQL4/Include/ o en la misma subcarpeta que los archivos fuente que utilizan el archivo incluido. Los archivos incluidos no pueden ejecutarse por sí mismos, solo pueden incluirse en otros tipos de programas.

Vale la pena ampliar este concepto en caso de que no esté familiarizado con la programación. Supongamos que tiene reglas estrictas de gestión de riesgos: todas sus órdenes tendrán un tamaño de posición calculado siguiendo sus reglas de gestión de riesgos. Lo que puede hacer es crear una función para calcular el tamaño de su posición y guardarla en un archivo incluido. A continuación, puede incluir este archivo en un script o asesor experto y utilizar la función incluida sin tener que volver a escribir el código. Básicamente, la ventaja de los archivos incluidos es mantener el código limpio y la posibilidad de reutilizar partes de código.

Bibliotecas

Las bibliotecas tienen el mismo propósito que los archivos incluidos, pero tienen la extensión EX4 (lo que significa que están precompilados) y se guardan en la subcarpeta MQL4/Libraries/. Como los archivos incluidos, no se pueden ejecutar las bibliotecas por sí solas, solo se pueden incluir en otros tipos de archivos.

Scripts

Los scripts son programas que ejecutan una acción específica solo una vez cuando se adjuntan a un gráfico. El archivo fuente de un script tiene la extensión MQ4, mientras que una versión ejecutable compilada tiene la extensión EX4. Los scripts se guardan en la subcarpeta MQL4/Scripts/.

Los scripts y los asesores expertos son muy similares. Ambos pueden ejecutar acciones, sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los dos: los scripts ejecutan la tarea una sola vez y luego se detienen, mientras que los asesores expertos repiten la acción a medida que llegan nuevos eventos.

Los scripts pueden realizar una acción simple o tareas más complejas, algunos ejemplos pueden ser:

Colocar una orden con un tamaño de posición, stop-loss y take-profit predeterminados o calculados.

Crear un informe y guardarlo en un archivo.

Enviar un informe por correo electrónico.

Cerrar inmediatamente todas las órdenes abiertas.

Calcular algunos valores y devolver el resultado.

Los scripts pueden cargar valores de indicadores predeterminados y personalizados y también pueden incluir bibliotecas y archivos incluidos, pero recuerde que solo se ejecutan una vez cuando se ponen en marcha.

Indicadores

Los indicadores son representaciones gráficas de los precios o de su manipulación. Para dar un ejemplo, piense en una media móvil simple: es probablemente el indicador más común y popular y representa el precio medio durante un período de tiempo.

Los archivos fuente de los indicadores tienen la extensión MQ4, mientras que las versiones compiladas ejecutables para MetaTrader 4 tienen la extensión EX4. Los archivos de indicadores se guardan en la subcarpeta MQL4/Indicators/.

MetaTrader 4 viene con bastantes indicadores incorporados, pero a veces son insuficientes para satisfacer sus necesidades de análisis técnico. Internet está lleno de indicadores mejorados que pueden adaptarse mejor a su estilo de trading y, si todavía no es lo que anda buscando, con MQL4 puede crear su propio indicador personalizado.

De nuevo, un indicador es una representación gráfica de los precios o de la manipulación de los mismos. Lo incorpora a un gráfico y le muestra la información para la que está programado.

Algunos ejemplos de indicadores estándar son:

Los indicadores personalizados pueden ser versiones mejoradas de los existentes o completamente nuevos. Puede ver algunos ejemplos de indicadores personalizados que hemos creado y que proporcionamos en forma de código abierto de uso gratuito.

Una diferencia muy importante de los indicadores en comparación con los scripts y los asesores expertos es que los indicadores no pueden ejecutar acciones de trading. Los indicadores no pueden abrir, modificar o cerrar órdenes. Al mismo tiempo, los indicadores pueden obtener información sobre las órdenes existentes o cerradas.

Asesores expertos

Los asesores expertos son probablemente la herramienta más poderosa que puede desarrollar con MQL4. Son programas que se adjuntan a un gráfico y continúan ejecutándose hasta que los detenga manualmente. Para entender cómo funciona un asesor experto, hay que entender el concepto de tick. Un tick es un evento cuando una nueva cotización de precio llega al gráfico. Un tick es lo que desencadena la acción del asesor experto. Tener un asesor experto en ejecución permite a MetaTrader monitorear continuamente los precios e indicadores y realizar acciones específicas programadas cuando las condiciones se verifican.

Los archivos fuente de los asesores expertos tienen la extensión MQ4 mientras que las versiones compiladas ejecutables tienen la extensión EX4. La carpeta donde se guardan estos archivos es MQL4/Experts/.

Los asesores expertos se conocen en la industria del trading con diferentes nombres y, aunque hay pequeñas diferencias en sus significados, en su mayoría se refieren a las herramientas utilizadas para automatizar las actividades de trading. Los asesores expertos también se conocen como cajas negras, robots de trading y bots.

Puede encontrar asesores expertos en Internet, de forma gratuita y como productos comerciales. Sin embargo, tenga siempre cuidado, ya que hay muchas estafas. Como alternativa, puede crear su propio robot.

Los asesores expertos pueden ser muy versátiles. Algunos ejemplos de acciones que pueden realizar son:

Monitorear los precios y los valores de los indicadores, colocando o cerrando las órdenes cuando los precios o los indicadores alcancen determinados valores.

Enviar alertas o notificaciones por correo electrónico o mostrarlas en pantalla cuando se cumplan algunas condiciones.

Mover el nivel de stop-loss o take-profit automáticamente, aplicando un trailing stop.

Enviar informes automáticos.

Realizar una acción a una hora programada.

Como puede ver, los asesores expertos pueden ser muy prácticos y verá otros ejemplos y ventajas de los asesores expertos personalizados a medida que empiece a utilizarlos más.

Ahora debería tener una mejor idea sobre los tipos de programas que puede encontrar y crear con MQL4 y probablemente sea el momento de conocer el MetaEditor.