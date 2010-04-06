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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： IG
本页面是有关外汇经纪商IG的描述。它并非IG官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
- 接受美国交易商
- 免费培训
- 保证止损单
公司
IG US LLC
IG Markets Ltd
禁止的國家
比利时
付款方式
电汇
信用卡
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 14 天)
PureDeal (限制 14 天)
L2 Dealer (限制 14 天)
账户货币
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货币对的
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监管
FCA (英国), 195355
CFTC/NFA, 0509630
DFSA（杜拜）, F001780
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支持语言
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