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Образование
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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: IG
Данная страница описывает Форекс-брокера IG. Это — не официальный сайт IG, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
- Бесплатное образование
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
IG US LLC
IG Markets Ltd
Запрещенные страны
Бельгия
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 14 дней)
PureDeal (Ограничение 14 дней)
L2 Dealer (Ограничение 14 дней)
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BRL/JPY
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/JPY
CAD/NOK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CNH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/EUR
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/INR
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/AUD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CNH
NZD/EUR
NZD/GBP
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/MXN
USD/MYR
USD/NOK
USD/PHP
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
FCA (Великобритания), 195355
CFTC/NFA, 0509630
DFSA (Дубай), F001780
Языки сайта
Английский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Португальский
Шведский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Португальский
Русский
Шведский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Офис
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:33
Кредитное плечо
Forex
1:33
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:33
Кредитное плечо
Forex
1:33
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
Standard (US)Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:50
Кредитное плечо
Forex
1:50