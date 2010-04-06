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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: IG
Esta página describe el bróker de Forex IG. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Educación gratis
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
IG US LLC
IG Markets Ltd
Países prohibidos
Bélgica
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 14 días)
PureDeal (Limitado con 14 días)
L2 Dealer (Limitado con 14 días)
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BRL/JPY
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/JPY
CAD/NOK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CNH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/EUR
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/INR
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/AUD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CNH
NZD/EUR
NZD/GBP
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/MXN
USD/MYR
USD/NOK
USD/PHP
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
FCA (Reino Unido), 195355
CFTC/NFA, 0509630
DFSA (Dubái), F001780
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Portugués
Sueco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Portugués
Ruso
Sueco
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:33
Apalancamiento
Forex
1:33
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:33
Apalancamiento
Forex
1:33
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
Standard (US)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:50
Apalancamiento
Forex
1:50