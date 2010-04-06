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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: IG
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس IG. وهي ليست الموقع الرسمي لـ IG، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
- تعليم مجاني
- أمر وقف الخسارة المضمون
شركات
IG US LLC
IG Markets Ltd
الدول المحظورة
بلجيكا
خيارات الدفع
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 14 أيام)
PureDeal (محدود بـ 14 أيام)
L2 Dealer (محدود بـ 14 أيام)
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/EUR
AUD/GBP
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BRL/JPY
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/JPY
CAD/NOK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CNH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/EUR
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/INR
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/AUD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CNH
NZD/EUR
NZD/GBP
NZD/JPY
NZD/USD
PLN/JPY
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HUF
USD/IDR
USD/ILS
USD/INR
USD/JPY
USD/KRW
USD/MXN
USD/MYR
USD/NOK
USD/PHP
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 195355
)هيئة التجارة في السلع الآجلة) (الهيئة الوطنية للعقود الآجلة(, 0509630
DFSA (دبي), F001780
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
البرتغالية
السويدية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
اليابانية
البرتغالية
الروسية
السويدية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
المكتب
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:33
تَأثِير
Forex
1:33
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:33
تَأثِير
Forex
1:33
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:10
Stocks
1:10
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2
Standard (US)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:50
تَأثِير
Forex
1:50