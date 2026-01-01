支撑和阻力外汇交易策略 — 一种基于支撑和阻力水平，广泛应用的交易策略。这些水平由蜡烛台的高位和低位组成。经过一段时期的盘整后，若突破这些水平，将给出趋势的信号。该策略不使用除绘线能力之外的任何图表指标。

特点

止损低、明确。

准确率相对较高。

目标水平不明确。

如何交易？

支撑水平由两个或多个蜡烛图的低位形成，这些蜡烛图的低位在同一水平线且在它们之间没有更低的低位。 阻力水平由两个或多个蜡烛图的高位形成，这些蜡烛图的高位在同一水平线且它们之间没有更高的高位。 盘整是没有任何趋势的一段时期，使用相对较小的蜡烛实体形成附近的支撑和阻力水平。 收盘价低于支撑水平，则会发出做空的信号。 收盘价高于阻力水平，则会发出做多的信号。 止损设置在先前蜡烛图的低位处（对于多头头寸来说）或者设置在先前蜡烛图的高位处（对于空头头寸来说）。 止盈可参考止损进行设置，或以追踪止损的形式设置。

范例

支撑位设置：

阻力位设置：

在以上两个范例图表中，可明显看到一段时期的盘整状态。在这两个例子中，支撑/阻力水平由相当短时段的两根蜡烛图组成。放置的止损接近进场的位置。在这种进场环境下，止盈位的放置并不明显，但是可以应用风险/回报比例不低于1:2的原则。如果在图表上查找支撑和阻力水平时遇到任何问题，您可以使用我们 免费的MT4/MT5指标： 支撑和阻力或TzPivots.

注意！

注意！ 使用此策略的风险由自己承担。EarnForex.com不对使用本网站提供的策略所产生的风险负责。建议您在真实账户使用此策略之前，先通过模拟账户进行测试。

讨论：

如果您对此策略有任何建议或疑问，可随时在论坛与其它外汇交易商讨论支撑和阻力交易策略。