النتائج الشائعة
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
إستراتيجية تجارة الدعم والمقاومة
إستراتيجية الدعم والمقاومة لتجارة الفوركس — هي احد أنظمة التداول المستخدمة على نطاق واسع والتي تعتمد على المستويات الأفقية للدعم والمقاومة . هذه المستويات يتم تشكيلها عن طريق قمم وقيعان الشموع . الكسر خارج هذه المستويات بعد فترة من التوطيد تعطي إشارة على الترند التالي . هذه الإستراتيجية لا تستخدم أية مؤشرات على الرسم البياني باستثناء القدرة على رسم الخطوط ( على الأقل بشكل تخيلي ) .
الخصائص
- أوامر وقف خسارة منخفضة ومحددة بشكل جيد .
- معدل نجاح مرتفع نسبيا .
- مستويات الأهداف غير واضحة .
كيفية المتاجرة ?
- خط الدعم يتم تشكيله من اثنين أو أكثر من قيعان شموع التداول والتي تشكل خط أفقي مستقيم نسبيا دون ان تتخلله قيعان اقل منهما .
- مستوى المقاومة يتشكل من قمم اثنين أو أكثر من شموع التداول والتي تشكل خط أفقي مستقيم نسبيا دون ان تخلله قمم أعلى بينهم .
- التوطيد هي فترة لا توجد بها أي اتجاهات , تتشكل قرب مستوى الدعم أو المقاومة مع أحجام ويكون فيه حجم جسم الشمعة صغير نسبيا .
- الإغلاق دون مستوى الدعم يعطي إشارة لفتح مركز شرائي .
- وقف الخسارة يوضع عند قاع الشمعة السابقة ( مع أوامر الشراء ) أو عند قمة الشمعة السابقة ( مع مراكز البيع ) .
- اخذ الربح يمكن أن يوضع قريبا من وقف الخسارة أو باستخدام نوع من الوقف المتحرك .
مثال إعداد الدعم
مثال لإعداد الدعم على الرسم البياني :
إعداد المقاومة:
يمكن بوضوح رؤية فترة من التوطيد على كلا المثالين المذكورين على الرسم البياني . في كلتا الحالتين فان مستوى الدعم والمقاومة يتشكل من اثنين من الشموع خلال فترة زمنية قصيرة . وقف الخسارة يوضع قريبا من نقطة الدخول . اخذ الربح لم يكن من الممكن ضبطه بوضوح أثناء فتح مركز التداول, ولكن معدل المخاطرة \ العائد الذي لا يقل عن 1 : 2 يمكن استخدامه بكل سهولة . إذا كانت لديك مشكلة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني يمكنك استخدام مؤشراتنا المجانية لـ MT5 \ MT4 للقيام بذلك : الدعم والمقاومة او TzPivots.
تحذير!
تحذير!
يمكنك استخدم هذه الإستراتيجية علي مسئوليتك الخاصة . EarnForex.com ليست مسئولة عن أية خسائر متصلة باستخدام أية إستراتيجية مقدمة علي هذا الموقع . ليس من المستحسن استخدام هذه الإستراتيجية علي الحساب الحقيقي دون تجربتها علي الحساب التجريبي أولا .
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