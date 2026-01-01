إستراتيجية الدعم والمقاومة لتجارة الفوركس — هي احد أنظمة التداول المستخدمة على نطاق واسع والتي تعتمد على المستويات الأفقية للدعم والمقاومة . هذه المستويات يتم تشكيلها عن طريق قمم وقيعان الشموع . الكسر خارج هذه المستويات بعد فترة من التوطيد تعطي إشارة على الترند التالي . هذه الإستراتيجية لا تستخدم أية مؤشرات على الرسم البياني باستثناء القدرة على رسم الخطوط ( على الأقل بشكل تخيلي ) .

الخصائص

أوامر وقف خسارة منخفضة ومحددة بشكل جيد .

معدل نجاح مرتفع نسبيا .

مستويات الأهداف غير واضحة .

كيفية المتاجرة ?

خط الدعم يتم تشكيله من اثنين أو أكثر من قيعان شموع التداول والتي تشكل خط أفقي مستقيم نسبيا دون ان تتخلله قيعان اقل منهما . مستوى المقاومة يتشكل من قمم اثنين أو أكثر من شموع التداول والتي تشكل خط أفقي مستقيم نسبيا دون ان تخلله قمم أعلى بينهم . التوطيد هي فترة لا توجد بها أي اتجاهات , تتشكل قرب مستوى الدعم أو المقاومة مع أحجام ويكون فيه حجم جسم الشمعة صغير نسبيا . الإغلاق دون مستوى الدعم يعطي إشارة لفتح مركز شرائي . وقف الخسارة يوضع عند قاع الشمعة السابقة ( مع أوامر الشراء ) أو عند قمة الشمعة السابقة ( مع مراكز البيع ) . اخذ الربح يمكن أن يوضع قريبا من وقف الخسارة أو باستخدام نوع من الوقف المتحرك .

مثال إعداد الدعم

مثال لإعداد الدعم على الرسم البياني :

إعداد المقاومة:

يمكن بوضوح رؤية فترة من التوطيد على كلا المثالين المذكورين على الرسم البياني . في كلتا الحالتين فان مستوى الدعم والمقاومة يتشكل من اثنين من الشموع خلال فترة زمنية قصيرة . وقف الخسارة يوضع قريبا من نقطة الدخول . اخذ الربح لم يكن من الممكن ضبطه بوضوح أثناء فتح مركز التداول, ولكن معدل المخاطرة \ العائد الذي لا يقل عن 1 : 2 يمكن استخدامه بكل سهولة . إذا كانت لديك مشكلة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني يمكنك استخدام مؤشراتنا المجانية لـ MT5 \ MT4 للقيام بذلك : الدعم والمقاومة او TzPivots.

تحذير!

تحذير! يمكنك استخدم هذه الإستراتيجية علي مسئوليتك الخاصة . EarnForex.com ليست مسئولة عن أية خسائر متصلة باستخدام أية إستراتيجية مقدمة علي هذا الموقع . ليس من المستحسن استخدام هذه الإستراتيجية علي الحساب الحقيقي دون تجربتها علي الحساب التجريبي أولا .

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