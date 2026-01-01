Estrategia de soporte y resistencia

Estrategia de trading Forex de soporte y resistencia — un sistema de trading extensamente usado, basado en los niveles horizontales de soporte y resistencia. Estos niveles están formados con los máximos y mínimos de las velas. La rotura de estos niveles después del período de la consolidación da una señal de una tendencia. Esta estrategia no necesita ningún indicador del gráfico a excepción de la capacidad de dibujar unas líneas (al menos las imaginarias).

Características

El stop-loss es bajo y claramente definido.

La tasa de éxito es bastante alta.

Los niveles de objetivos no son claros.

¿Cómo operar?

El nivel de soporte se forma con los mínimos de dos o más velas que forman una línea horizontal bastante recta sin no unos mínimos más bajos entre ellos. El nivel de resistencia se forma con los máximos de dos o más velas que forman una línea horizontal bastante recta sin no unos máximos más altos entre ellos. La consolidación es un período sin ninguna tendencia, que se está formando cerca del nivel de soporte o resistencia, con los cuerpos de velas bastante pequeños. Una cerrada abajo del nivel de soporte señala la posición corta. Una cerrada arriba del nivel de resistencia señala la posición larga. El stop-loss se está poniendo al mínimo de la vela anterior (para las posiciones largas) o al máximo de la vela anterior (para las posiciones cortas). El take-profit puede ser puesto relativamente al stop-loss o como algún trailing stop.

Ejemplo

La situación con el soporte:

La situación con la resistencia:

El período de la consolidación se puede ver claramente en ambos gráficos del ejemplo. En ambos casos el nivel de soporte/resistencia está formado con dos velas en el período de tiempo bastante corto. El stop-loss está puesto cerca del nivel de entrada. El take-profit no se ha podido estar puesto en el momento de abrir de la posición, pero la tasa de riesgo/recompensa de 1:2 o más se ha podido estar puesto fácilmente. Si usted tiene la dificultad con el determinar los niveles de soporte y resistencia puede usar estos indicadores para MT4/MT5: Support and Resistance o TzPivots.

¡Atención!

¡Atención! Utilice esta estrategia a su propio riesgo. EarnForex.com no puede ser responsable de ninguna pérdida asociada con el uso de alguna estrategia presentada en este sitio. No es recomendado utilizar esta estrategia en la cuenta real sin probar en la demo en primer lugar.

Discusión:

¿Tiene usted algunas sugerencias o preguntas sobre esta estrategia? Usted siempre puede discutir esta estrategia en nuestro foro sobre Forex.