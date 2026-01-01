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Торговая стратегия «Поддержка и сопротивление»
Торговая Форекс стратегия «Поддержка и сопротивление» — широко распространенная торговая система, основанная на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления. Эти уровни формируются максимумами и минимумами свечей. Пробитие этих уровней после периода консолидации дает сигнал о начале тренда. Данная стратегия не требует никаких графических индикаторов, кроме возможности рисовать линии (хотя бы в воображении).
Особенности
- Хорошо обозначенный низкий уровень стоп-лосса.
- Относительно высокий процент прибыльных позиций.
- Нечеткие целевые уровни.
Как торговать?
- Уровень поддержки формируется минимумами 2-х или больше свечей, которые формируют достаточно прямую горизонтальную линию без более низких уровней между ними.
- Уровень сопротивления формируется максимумами 2-х или больше свечей, которые формируют достаточно прямую горизонтальную линию без более высоких уровней между ними.
- Консолидация — период без какого-либо тренда, формирующийся рядом с уровнем сопротивления или поддержки, с относительно маленькими телами свечей.
- Закрытие под уровнем поддержки сигнализирует о короткой позиции.
- Закрытие над уровнем сопротивления сигнализирует о длинной позиции.
- Стоп-лосс устанавливается на минимум (low) предыдущей свечи для длинных позиций, или — на максимум (high) предыдущей свечи для коротких позиций.
- Тейк-профит может быть установлен относительно стоп-лосса или как какой-нибудь трейлинг стоп.
Пример
Поддержка:
Сопротивление:
На обоих графиках-примерах четко виден период консолидации. В обоих случаях уровень поддержки/сопротивления сформирован двумя свечами за довольно короткий промежуток времени. Стоп-лосс устанавливается близко к уровню входа. Тейк-профит не мог быть четко установлен на момент входа, но запросто могло быть использовано соотношение риска к прибыли 1:2. Если вы испытываете трудности с определением уровней поддержки и сопротивления, вы можете воспользоваться нашими бесплатными индикаторами для MT4/MT5: Support and Resistance или TzPivots.
Внимание!
Внимание!
Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.
Вопросы
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