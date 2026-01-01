Торговая Форекс стратегия «Поддержка и сопротивление» — широко распространенная торговая система, основанная на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления. Эти уровни формируются максимумами и минимумами свечей. Пробитие этих уровней после периода консолидации дает сигнал о начале тренда. Данная стратегия не требует никаких графических индикаторов, кроме возможности рисовать линии (хотя бы в воображении).

Особенности

Хорошо обозначенный низкий уровень стоп-лосса.

Относительно высокий процент прибыльных позиций.

Нечеткие целевые уровни.

Как торговать?

Уровень поддержки формируется минимумами 2-х или больше свечей, которые формируют достаточно прямую горизонтальную линию без более низких уровней между ними. Уровень сопротивления формируется максимумами 2-х или больше свечей, которые формируют достаточно прямую горизонтальную линию без более высоких уровней между ними. Консолидация — период без какого-либо тренда, формирующийся рядом с уровнем сопротивления или поддержки, с относительно маленькими телами свечей. Закрытие под уровнем поддержки сигнализирует о короткой позиции. Закрытие над уровнем сопротивления сигнализирует о длинной позиции. Стоп-лосс устанавливается на минимум (low) предыдущей свечи для длинных позиций, или — на максимум (high) предыдущей свечи для коротких позиций. Тейк-профит может быть установлен относительно стоп-лосса или как какой-нибудь трейлинг стоп.

Пример

Поддержка:

Сопротивление:

На обоих графиках-примерах четко виден период консолидации. В обоих случаях уровень поддержки/сопротивления сформирован двумя свечами за довольно короткий промежуток времени. Стоп-лосс устанавливается близко к уровню входа. Тейк-профит не мог быть четко установлен на момент входа, но запросто могло быть использовано соотношение риска к прибыли 1:2. Если вы испытываете трудности с определением уровней поддержки и сопротивления, вы можете воспользоваться нашими бесплатными индикаторами для MT4/MT5: Support and Resistance или TzPivots.

Внимание!

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Вопросы

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