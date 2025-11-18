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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: InstaForex
Данная страница описывает Форекс-брокера InstaForex. Это — не официальный сайт InstaForex, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- VPS
- Партнерская программа
Компании
Instant Trading Ltd (BVI), Insta Global Ltd., Insta Service Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
AliPay
SOFORT
Litecoin
Bitcoin
Dash
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
NEO
AstroPay
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Демо-платформы
МетаТрейдер 4
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Валюта счета
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Валютные пары
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BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CZK
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CAD/HUF
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CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HKD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
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CHF/SGD
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NZD/CHF
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HKD
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FSC (БВО), SIBA/L/14/1082
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), IBC22945
Языки сайта
Английский
Арабский
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Болгарский
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Итальянский
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Языки поддержки
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Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Форум
Офис
Teams
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
5 000 $
Скриншот сайта
Типы счетов
Insta.StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:5000
Кредитное плечо
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Insta.EuricaОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:5000
Кредитное плечо
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Cent.StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:5000
Кредитное плечо
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3
Cent.EuricaОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:5000
Кредитное плечо
Forex
1:5000
Gold & silver
1:100
CFD
1:10
Binary options
Cryptocurrencies
1:3