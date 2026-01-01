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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Interstellarfx
Данная страница описывает Форекс-брокера Interstellarfx. Это — не официальный сайт Interstellarfx, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Родительский брокер
Субброкер 0
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- Торговля по телефону
Компании
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Запрещенные страны
Бельгия
Иран
Канада
Соединенные Штаты Америки
Франция
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XBR/USD
XBT/USD
XET/USD
XLC/USD
XTI/USD
Регулирование
CySEC, 166/12
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2