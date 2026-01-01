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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: BBS Markets
Данная страница описывает Форекс-брокера BBS Markets. Это — не официальный сайт BBS Markets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
Компании
BBS Operations Ltd
Запрещенные страны
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Южная Корея
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
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Валюта счета
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Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Персидский
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Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
BonusОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:10
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:50