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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: riisk
Данная страница описывает Форекс-брокера riisk. Это — не официальный сайт riisk, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
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Компании
WL Trade Limited
Способы оплаты
Платежные карты
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Демо-платформы
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Валюта счета
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Доллар США
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Валютные пары
AUD/CAD
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ZAR/JPY
Языки сайта
Английский
Испанский
Вьетнамский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard (single account type, same conditions for all clients)Открыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:500
Indexes
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
1:500