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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: easyMarkets
Данная страница описывает Форекс-брокера easyMarkets. Это — не официальный сайт easyMarkets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Родительский брокер
easyMarkets (easy-markets.com)
Субброкер 0
Недоступен для трейдеров из США
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
EF Worldwide Ltd
Запрещенные страны
Афганистан
Белоруссия
Бурунди
Вануату
Венесуэла
Гаити
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая Республика Конго
Израиль
Ирак
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Йемен
Каймановы острова
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Коморы
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Судан
Тринидад и Тобаго
Туркменистан
Фиджи
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Южный Судан
Способы оплаты
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Банковский перевод
Платежные карты
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BPAY
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SOFORT
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Litecoin
Bitcoin
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Bitcoin Cash
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Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
TradingView
easyMarkets Web Platform
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
CNY
Китайский юань
CZK
Чешская крона
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HKD
Гонконгский доллар
JPY
Японская иена
MXN
Мексиканское песо
NOK
Норвежская крона
PLN
Польский злотый
SEK
Шведская крона
SGD
Сингапурский доллар
TRY
Турецкая лира
TWD
Новый тайваньский доллар
USD
Доллар США
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BRT/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/AUD
CHF/JPY
CHZ/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/USD
EUR/ZAR
GAS/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GBP/ZAR
HEO/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SGD
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
Регулирование
ASIC, 246566
FSA (Сейшельские Острова), SD056
FSC (БВО), SIBA/L/20/1135
FSCA (Южная Африка), 54018
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Польский
Португальский
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Китайский
Языки поддержки
Английский
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Испанский
Французский
Иврит
Польский
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Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Офис
Teams
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard MT4 (EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:30
Cryptocurrencies
1:30
Standard MT4Открыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:100
Cryptocurrencies
1:100
easyMarketОткрыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
CFD
1:200
Stocks
1:200
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:100
Premium MT4Открыть подробности
Минимальный размер счета2 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Stocks
1:400
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:100
easyMarket (EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5 (EU)Открыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:30
Indexes
1:30
Cryptocurrencies
1:30
MT5Открыть подробности
Минимальный размер счета25 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:40
Indexes
1:400
Cryptocurrencies
1:400