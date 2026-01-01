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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: TabTrade
Данная страница описывает Форекс-брокера TabTrade. Это — не официальный сайт TabTrade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Управление счетами
- MAM
Компании
TabTrade Ltd
TabTrade (Mauritius) Ltd
TabTrade Ltd (Saint Lucia)
Запрещенные страны
Белоруссия
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Мьянма
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
cTrader
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AAVE/USD
ADA/USD
ALGO/USD
APE/USD
APT/USD
ARB/USD
ATOM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
CHF/TRY
CHF/ZAR
DOGE/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
ICP/USD
LINK/USD
LTC/USD
MANA/USD
MATIC/USD
MXN/JPY
NEAR/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OP/USD
PEPE/USD
SAND/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
TRY/JPY
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FSC (Маврикий), 236339
Языки сайта
Английский
Испанский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Цена в месяц
59 $
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:200
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
EdgeОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20