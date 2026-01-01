Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: IQ Broker
Данная страница описывает Форекс-брокера IQ Broker. Это — не официальный сайт IQ Broker, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
Компании
Cortex Engine LLC.
Запрещенные страны
Австралия
Великобритания
Европейский союз
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
CashU
Perfect Money
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SGD
EIR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Индонезийский
Малайский
Португальский
Тайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета20 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:1000
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5