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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Exness
Данная страница описывает Форекс-брокера Exness. Это — не официальный сайт Exness, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- Соревновая трейдеров
- LAMM
- Сегрегированные счета
- VPS
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
Компании
Nymstar Limited, Exness B.V., Venico Capital Limited, Vlerizo (Pty) Ltd
Запрещенные страны
Великобритания
Европейский союз
Индия
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Украина
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
Bitcoin
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AED
Дирхам ОАЭ
ARS
Аргентинское песо
AUD
Австралийский доллар
BRL
Бразильский реал
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
CNY
Китайский юань
COP
Колумбийское песо
CZK
Чешская крона
DKK
Датская крона
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
GEL
Грузинский лари
HKD
Гонконгский доллар
HUF
Венгерский форинт
IDR
Индонезийская рупия
ILS
Израильский новый шекель
JOD
Иорданский динар
JPY
Японская иена
KRW
Южнокорейская вона
KWD
Кувейтский динар
KZT
Казахстанский тенге
MXN
Мексиканское песо
NOK
Норвежская крона
NZD
Новозеландский доллар
PHP
Филиппинское песо
PLN
Польский злотый
RON
Румынский лей
RUB
Российский рубль
SEK
Шведская крона
SGD
Сингапурский доллар
THB
Тайский бат
TRY
Турецкая лира
UAH
Гривна
USD
Доллар США
XAG
Серебро
XAU
Золото
XPD
Палладий
XPT
Платина
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/GBP
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/TRY
AUD/USD
AUD/ZAR
BAT/USD
BTC/AUD
BTC/CNH
BTC/JPY
BTC/KRW
BTC/THB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/ZAR
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/TRY
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/TRY
CZK/PLN
DKK/CZK
DKK/HUF
DKK/JPY
DKK/PLN
DKK/SGD
DKK/ZAR
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
MXN/JPY
NOK/DKK
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/TRY
NZD/USD
NZD/ZAR
PLN/DKK
PLN/HUF
PLN/JPY
PLN/SEK
SEK/DKK
SEK/JPY
SEK/NOK
SGD/HKD
SGD/JPY
SNX/USD
TRY/DKK
TRY/JPY
TRY/ZAR
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HRK
USD/HUF
USD/JPY
USD/LTL
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAG/EUR
XAG/GBP
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/GBP
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FCA (Великобритания), 730729
CySEC, 178/12
FSA (Сейшельские Острова), SD025
FSCA (Южная Африка), 51024
FSC (Маврикий), 176967
Financial Commission, 22.07.2021
FSC (БВО), SIBA/L/20/1133
Управление рынками капитала Кении, 162
Комиссия по ценным бумагам (Иордания), 51905
Языки сайта
Английский
Арабский
Бенгальский
Немецкий
Испанский
Французский
Хинди
Индонезийский
Итальянский
Японский
Корейский
Португальский
Тайский
Урду
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Бенгальский
Испанский
Французский
Хинди
Индонезийский
Корейский
Португальский
Русский
Тайский
Урду
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Бесплатно для депозитов свыше
500 $
Особые условия
EXNESS не открывает новые торговые счета трейдерам из Российской Федерации с июня 2019 года.
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Raw SpreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:200
Standard CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
ZeroОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:2000
Oil
1:50
Stocks
1:20
Indexes
1:100
Metals
1:100
Energies
1:50