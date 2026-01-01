外汇中的动量震荡指标初学者指南

如果您在寻找一款能够帮助您识别趋势逆转或趋势延续的指标，则动量震荡指标（Awesome Oscillator）值得您将它添加至外汇图表中。

在本文中，我们将详细解释这项动量指标是什么以及如何用它来识别交易机会。

什么是动量震荡指标？

动量震荡指标是一款由 Bill Williams 发明的用于衡量动量的指标。有时，它会简单地缩写为 AO 指标。

当您在图表上绘制这项指标时，您会关注两条简单移动平均线的差异：在中点（中值）价格上绘制的 5 周期 SMA 及 34 周期 SMA。

关键点： 动量震荡指标将绘制中点价格 5 周期与 34 周期 SMA 之间的差异。

动量震荡指标是如何计算的？

以下是动量震荡指标的计算方式：

计算方法就是这样。不过，您无需担忧计算过程，因为您的交易平台会为您操作。

关键点： AO 通过蜡烛图中点值的移动平均线计算得出。

动量震荡指标向我们展示了什么？

该指标将以直方图的形式显示在价格图表下方。直方图可以帮助您将动量状态是否处于看涨或看跌状态的情况视觉化。如果高于零线，为看涨动量。如果低于零线，为看跌动量。

关键点： 您可以用这项指标将看涨及看跌动量视觉化。

如何在您的图表上绘制动量震荡指标？

如果您使用 MetaTrader 4，您可以轻松快速地绘制出动量震荡指标。

在菜单中，依次点击插入、指标、Bill Williams及动量震荡指标。 您可以在打开的对话框中输入您的参数，它的操作就像您为 Value Up 及 Value Down 选择想要的颜色一样（我们建议您选择 绿色 及 红色 ）。点击 OK 后，直方图将出现在您的图表上。

以上是您需要完成的所有操作。接下来，您可以开始使用动量震荡指标进行交易。

关键点： 在 MT4 中，您只需几秒钟就可以在外汇图表上绘制完动量震荡指标。

如何在您的交易中使用动量震荡指标呢？

动量震荡指标的一项优点是，通过它，您可以用多种方式来识别潜在的外汇交易设置。

零线交汇点

动量震荡指标最简单也是最直接的用途是：根据零线的交汇点进行交易。

随机动量指标直方图穿过零线上方，代表着买入信号。

随机动量指标直方图穿过零线下方，代表着卖出信号。

双峰值

双峰值的得名原因是它的设置会出现连续出现的两个峰值。当您寻找看涨或看跌设置时，两个峰值都须出现在零线的同一侧。

如果您在零线下方看到两个峰值，这是看涨设置。第二个峰值须高于第一个，且之后有一根绿色蜡烛图。中间的低谷值不得突破零线。看到该设置时，您应该买入。

如果您在零线上方看到两个峰值，这是看跌设置。第二个峰值须低于第一个，且之后有一根红色蜡烛图。中间的低谷值不得突破零线。看到该设置时，您应该卖出。

碟形

这种设置最难描述，但如果您知道该关注什么，它也不是很复杂。

关注零线上方是否有三根连续的烛图形成一个看涨的碟形：一根红色烛图，一根小一些的红色烛图，然后是一根绿色烛图。这代表着买入信号。您可以在第三根烛图形成时立刻入场，也可以在后一根烛图中入场。

对于看跌碟形，请关注零线下方的三根连续烛图。第一根应该为绿色，第二根为小一些的绿色烛图，第三根为红色。这代表着卖出信号。

关键点： 通过动量震荡指标，您可以用多种方式进行交易。

关于动量震荡指标用途的一般建议

为了总结关于 AO 的讨论，我们提出以下一般性建议，以便能充分利用这项指标。

请注意，AO 有时可能会欺骗您。请勿加入您见到的每一项设置，因为其中一些设置可能会适得其反。

请添加其他指标或使用价格形态来确认设置。如果有多条信号指示买入或卖出，这比只有 AO 显示的交易信号更有说服力。

将您的系统用于测试。无论您打算将 AO 用于哪项策略，您都应该进行回测及模拟测试，这一点至关重要。请务必用数据来支持您的交易信念，即您的交易系统能产生可靠的盈利结果。

关键点： 与其他指标一样，AO 需要结合一个经过测试的可靠策略才能产生价值。

结语

动量震荡指标能够通过多种方式帮您交易。作为一项多功能指标，AO 可以通过多种方式发挥作用，帮助您在外汇市场中获利。请务必要意识到它的局限性，并在您入场交易前先通过其他指标来寻找交汇信号。