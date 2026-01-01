دليل المبتدئين لمؤشر المذبذب الرائع في الفوركس

إذا كنت تبحث عن مؤشر يمكن أن يساعدك في رصد حالات انعكاس أو استمرار الترند، فإن المذبذب الرائع أو المدهش (Awesome Oscillator) قد يكون هو أفضل خيار يمكن أن تضيفه إلى مخططات الفوركس.

في هذه المقالة سنشرح بالضبط ما هو مؤشر الزخم الذي نتحدث عنه وكيف يمكنك استخدامه لمساعدتك في رصد فرص التداول.

ما هو المذبذب الرائع؟

يقيس المذبذب الرائع (Awesome Oscillator) زخم السعر، ويعود الفضل في اختراعه إلى بيل ويليامز. يطلق عليه اختصارًا في بعض الأوقات AO.

عند رسم المؤشر على مخططك البياني، فأنت في واقع الأمر تنظر إلى الفرق بين اثنين من خطوط المتوسط المتحرك البسيط: المتوسط المتحرك لفترات 5 و34 مرسومة على أسعار نقطة المنتصف (المتوسط).

نقطة هامة: يرسم المذبذب الرائع الفرق بين المتوسطات المتحركة لفترات 5 و34 لأسعار نقطة المنتصف.

كيف يتم حساب مؤشر المذبذب الرائع؟

فيما يلي شرح لكيفية حساب مؤشر Awesome Oscillator:

هذا كل شيء. ولكن لا داعي للقلق بشأن هذه الحسابات البسيطة، حيث ستتولاها منصة التداول نيابةً عنك.

نقطة هامة: يتم حساب Awesome Oscillator باستخدام المتوسطات المتحركة لقيم شمعة المنتصف.

ما الذي يُظهره لنا مؤشر المذبذب الرائع؟

يظهر هذا المؤشر على الرسم البياني في شكل مدرج تكراري (هيستوجرام) أسفل مخطط السعر. يساعدك المدرج التكراري في تصور ما إذا كان الزخم الصعودي أم الهبوطي هو المسيطر في الوقت الحالي. ببساطة، يعكس تواجد المؤشر أعلى خط الصفر وجود تحيز صعودي، فيما يهيمن الزخم الهبوطي مع التراجع إلى ما دون خط الصفر.

نقطة هامة: يمكنك اكتشاف الزخم الصعودي والهبوطي مع هذا المؤشر.

كيف ترسم مؤشر المذبذب الرائع على المخططات البيانية؟

إذا كنت تستخدم منصة MetaTrader 4، سيكون بمقدورك رسم Awesome Oscillator بمنتهى السرعة والسهولة.

في القائمة، انقر على إدراج، ثم المؤشرات، ثم Bill Williamsـ ثمAwesome Oscillator. في مربع الحوار الذي سيفتح أمامك، سيكون لديك فرصة إدخال المُعلمات التي تفضلها، وهي بسيطة للغاية مثل اختيار الألوان التي تريدها لـ Value Up و Value Down (ننصح باختيار اللونين الأخضر و الأحمر ). انقر على موافق، وسيظهر المدرج التكراري على مخططك البياني.

هذا كل ما في الأمر. أنت جاهز الآن لبدء التداول باستخدام المذبذب الرائع.

نقطة هامة: يمكنك رسم المذبذب الرائع على مخطط الفوركس في غضون ثواني في منصة MT4.

كيف تستخدم مؤشر المذبذب الرائع في التداول؟

من بين الصفات الرائعة لمؤشر المذبذب الرائع هو وجود طرق عديدة لاستخدامه في تحديد فرص التداول المحتملة في الفوركس.

التقاطع مع خط الصفر

الطريقة الأبسط والأكثر سهولة لاستخدام Awesome Oscillator هو التداول استنادًا إلى التقاطعات مع خط الصفر.

إذا قطع هيستوجرام المذبذب الرائع أعلى خط الصفر، فإن تلك تعد إشارة شراء.

أما إذا قطع هيستوجرام المذبذب الرائع أسفل خط الصفر، فنحن هنا بصدد إشارة بيع.

القمم المزدوجة

سُميت القمم المزدوجة أو التوأم بهذا الاسم لأن إعدادها يستلزم تشكيل زوج من القمم التي تتشكل واحدة تلو الأخرى. وسواء كنت تبحث عن نموذج صعودي أو هبوطي، يجب أن تتواجد كلا القمتين على جانب واحد من خط الصفر.

إذا رأيت قمتين أسفل خط الصفر، فنحن هنا نتحدث عن فرصة صعودية. يجب أن تكون القمة الثانية أعلى من القمة الأولى، وأن يليها شمعة خضراء، ومن الضروري ألا تخترق القمة الداخلية خط الصفر. ينبغي عليك الشراء عندما ترى هذا النموذج.

إذا رأيت قمتين تتشكلان أعلى خط الصفر، فنحن هنا بصدد نموذج هبوطي. يجب أن تكون القمة الثانية عند مستوى أقل من القمة الأولى، وأن تليها شمعة حمراء. يجب ألا تخترق القمة الداخلية خط الصفر. في هذه الحالة سيكون من الأفضل فتح صفقة بيع.

الصحن

هناك صعوبة في وصف هذا النموذج، ولكن لن تجد الأمر معقدًا للغاية بمجرد أن تفهم ما الذي تبحث عنه بالضبط.

ابحث عن ثلاثة شموع متتالية أعلى خط الصفر لتشكيل نموذج الصحن الصعودي: شمعة حمراء، ثم شمعة حمراء مشابهة، وأخيرًا شمعة خضراء. هذه إشارة شراء. يمكنك الدخول على الفور مع تشكل الشمعة الثالثة، أو مع الشمعة التي تليها.

وبالنسبة لنموذج الصحن الهبوطي، ابحث أيضًا عن ثلاثة شموع متتالية أسفل خط الصفر. يجب أن تكون الشمعة الأولى خضراء، والثانية خضراء أيضًا ولكن بحجم أقل، ثم أخيرًا شمعة حمراء. حان الوقت الآن للبيع.

نقطة هامة: هناك طرق عدة يمكنك من خلالها التداول باستخدام المذبذب الرائع.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر المذبذب الرائع

في ختام مناقشتنا حول Awesome Oscillator، نود أن نسرد بعض النصائح العامة التي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المؤشر.

احذر من الإشارات الخاطئة الصادرة عن المذبذب الرائع. لا تقفز لفتح صفقة تداول مع كل إشارة تراها، لأن عدد كبير منها قد يأتي بنتائج عكسية.

أضف مؤشرات أخرى أو استخدم النماذج السعرية للتأكيد. إذا كانت لديك عدة إشارات تنصحك بالشراء أو البيع، فإنك ستحصل على فرصة أكثر موثوقية من مجرد الاعتماد على المذبذب الرائع وحده.

اختبر نظام التداول. بغض النظر عن طريقة استخدام المذبذب الرائع في إطار استراتيجيتك العامة، من الضروري إجراء اختبارات الباك تيست وتجربة الاستراتيجية في حساب تجريبي. تأكد أن النتائج الفعلية تدعم اعتقاداتك الأولية لتحصل على فكرة أكثر شمولية بشأن جدوى استراتيجيتك.

نقطة هامة: مثل أي مؤشر آخر، يجب أن يكون Awesome Oscillator جزءً من استراتيجية سليمة ومجربة حتى يؤتي ثماره.

خاتمة

يمكن أن يساعدك المذبذب الرائع في التداول بعدة طرق مختلفة. يتميز Awesome Oscillator بأنه مؤشر متنوع يمكنك توظيفه بأكثر من طريقة لمساعدتك على تحقيق الأرباح من التداول في سوق الفوركس. تأكد فقط من أنك على دراية بحدود وإمكانات هذا المؤشر، وابحث عن نقاط الالتقاء مع المؤشرات الأخرى قبل الدخول في أي صفقة.