Руководство для начинающих по индикатору Awesome Oscillator (Чудесный осциллятор) на Форекс

Если вы ищете индикатор, который поможет вам обнаруживать изменения или продолжения трендов, тогда, возможно, стоит добавить Awesome Oscillator в ваши графики Форекс.

В этой статье мы объясним, что представляет собой этот индикатор моментума рынка и как вы можете использовать его для выявления торговых возможностей.

Что такое индикатор Awesome Oscillator?

Индикатор Awesome Oscillator был изобретен Биллом Вильямсом для того, чтобы определять импульсы на рынке. Иногда его сокращенно называют AO.

Когда вы наносите индикатор на свой график, вы видите разницу между двумя простыми скользящими средними (SMA): 5-периодная SMA и 34-периодная SMA, расположенные над медианными ценами (Midpoint prices).

Ключевой момент: Awesome Oscillator строит график разницы значений медленного скользящего среднего с периодом 34 и быстрого скользящего среднего с периодом 5 от медианной цены.

Как рассчитывается индикатор Awesome Oscillator?

Вот как рассчитывается индикатор Awesome Oscillator:

Вот и все. Но вам не нужно заниматься даже этими незамысловатыми вычислениями, поскольку ваша торговая платформа сделает это за вас.

Ключевой момент: AO рассчитывается с помощью скользящих средних от медианных цен.

Что показывает нам индикатор Awesome Oscillator?

Этот индикатор отображается на вашем графике в виде гистограммы под графиком цены. Гистограмма помогает понять, бычий или медвежий импульс присутствует на рынке. Выше нулевой линии - бычий импульс. Ниже нулевой линии - медвежий.

Ключевой момент: С помощью этого индикатора можно визуализировать бычий и медвежий импульс.

Как отобразить индикатор Awesome Oscillator на графике?

Если вы используете MetaTrader 4, то отобразить Awesome Oscillator можно быстро и легко.

В меню нажмите на Вставить, затем Индикаторы, затем Билл Вильямс, затем Awesome Oscillator. В открывшемся диалоговом окне у вас будет возможность ввести свои параметры, что так же просто, как выбрать нужные цвета для Повышение цены и Понижение цены (мы рекомендуем зеленый и красный ). Нажмите OK, и на вашем графике появится гистограмма.

Это все, что вам нужно сделать. Теперь вы готовы начать торговать с помощью Awesome Oscillator.

Ключевой момент: В MT4 вы можете отобразить Awesome Oscillator на Форекс-графике за считанные секунды.

Как использовать индикатор Awesome Oscillator во время торговли?

Одна из замечательных особенностей индикатора Awesome Oscillator заключается в том, что существует множество способов его использования для определения потенциальных торговых возможностей на рынке Форекс.

Пересечение нулевой линии

Самый простой и понятный способ использования Awesome Oscillator заключается в торговле с помощью сигналов, возникающих при пересечении нулевой линии.

Если гистограмма Awesome Oscillator пересекает нулевую линию снизу вверх, это сигнал к покупке.

Если гистограмма Awesome Oscillator пересекает нулевую линию сверху вниз, это сигнал к продаже.

Два пика

Сигнал Два пика назван так потому, что в этом случае на графике формируется пара пиков, один за другим. Независимо от того, ждете ли вы бычий или медвежий тренд, оба пика должны находиться по одну сторону от нулевой линии.

Если вы видите, что образуются два пика ниже нулевой линии, это бычий тренд. Второй пик должен быть выше, чем первый и иметь зеленый сигнальный столбец. Перемычка между ними не должна пересекать нулевую линию. Вы должны покупать, когда увидите этот тренд.

Если вы видите, что образуются два пика выше нулевой линии, это медвежий тренд. Второй пик должен быть ниже, чем первый и иметь красный сигнальный столбец. Перемычка между ними не должна пересекать нулевую линию. Вы должны продавать, когда увидите этот тренд.

Блюдце

Этот тип сигнала сложнее всего описать, но он не сложен, если знать, что искать.

Ищите три столбца подряд выше нулевой линии, которые формируют "бычье блюдце": красный столбец, затем меньший красный столбец, затем зеленый столбец. Это сигнал на покупку. Вы можете войти в рынок сразу после формирования третьего столбца или во время следующего столбца.

В случае "медвежьего блюдца" ищите три столбца подряд ниже нулевой линии. Первый должен быть зеленым, второй - тоже зеленым, но меньшего размера, затем - красный. Пришло время продавать.

Ключевой момент: Существует множество способов торговли с использованием Awesome Oscillator.

Общие рекомендации по использованию индикатора Awesome Oscillator

В завершение нашего обсуждения AO предлагаем вам несколько общих рекомендаций для получения максимальной отдачи от этого индикатора.

Имейте в виду, что AO иногда может вводить в заблуждение. Не реагируйте на каждый сигнал, который вы видите, так как многие из них могут дать обратный эффект.

Используйте другие индикаторы или ценовые паттерны для подтверждения информации. Если вы получаете несколько сигналов на покупку или продажу с помощью разных инструментов, это намного надежнее, чем просто результаты AO.

Проверьте свою систему на практике. Какую бы стратегию вы ни решили использовать с АО, крайне важно провести бэктесты и демо-тесты. Убедитесь, что цифры подтверждают то, что ваша торговая система может надежно генерировать выигрышные результаты.

Ключевой момент: Как и любой другой индикатор, AO должен быть частью продуманной, проверенной стратегии, чтобы приносить прибыль.

Заключение

Awesome Oscillator может помочь вам в торговле различными способами. AO - это универсальный индикатор, который вы можете использовать для получения прибыли на рынке Форекс. Просто учитывайте его ограничения и старайтесь сочетать его результаты с результатами других индикаторов, прежде чем вступать в сделку.