Guía para principiantes sobre el indicador Awesome Oscillator en Forex

Si está buscando un indicador que le ayude a detectar retrocesos o continuaciones de tendencia, el Awesome Oscillator podría valer la pena añadirlo a sus gráficos de Forex.

En este artículo, explicaremos exactamente qué es este indicador de momentum y cómo puede utilizarlo para ayudarle a detectar oportunidades de trading.

¿Qué es el indicador Awesome Oscillator?

El Awesome Oscillator mide el momentum o impulso, y fue inventado por Bill Williams. A veces, se abrevia simplemente como AO.

Cuando se traza el indicador en el gráfico, se observa la diferencia entre dos medias móviles simples: la SMA de 5 períodos y la SMA de 34 períodos trazadas sobre los precios del punto medio (la mediana).

Punto clave: El Awesome Oscillator traza la diferencia entre las SMA de 5 y 34 períodos de los precios de los puntos medios.

¿Cómo se calcula el indicador Awesome Oscillator?

Así es como se calcula el indicador Awesome Oscillator:

Eso es todo. Pero no tiene que preocuparse ni siquiera de este simple cálculo, ya que su plataforma de trading lo hará por usted.

Punto clave: El AO se calcula utilizando las medias móviles de los valores del punto medio de la barra.

¿Qué nos muestra el indicador Awesome Oscillator?

Este indicador se muestra en su gráfico como un histograma debajo del gráfico de precios. El histograma le ayuda a visualizar si el impulso alcista o bajista está en juego. Por encima de la línea cero, es alcista. Por debajo de la línea cero, es bajista.

Punto clave: Puede visualizar el impulso alcista y bajista con este indicador.

¿Cómo trazar el indicador Awesome Oscillator en sus gráficos?

Si está utilizando MetaTrader 4, es rápido y fácil trazar el Awesome Oscillator.

En el menú, haga clic en Insertar, luego en Indicadores, luego en Bill Williams y luego en Awesome Oscillator. En el cuadro de diálogo que se abre, tendrá la oportunidad de introducir sus parámetros, lo cual es tan sencillo como elegir los colores que desea para Aumentar valor y Disminuir valor (recomendamos el verde y el rojo ). Haga clic en Aceptar y el histograma aparecerá en su gráfico.

Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya está listo para empezar a operar con el Awesome Oscillator.

Punto clave: Puede trazar el Awesome Oscillator en su gráfico de Forex en cuestión de segundos en MT4.

¿Cómo utilizar el indicador Awesome Oscillator mientras opera?

Una de las cosas interesantes del indicador Awesome Oscillator es que hay varias maneras de utilizarlo para identificar posibles configuraciones de trading en Forex.

Cruce de la línea cero

La forma más sencilla y directa de utilizar el Awesome Oscillator es operar con cruces de la línea cero.

Si el histograma del Awesome Oscillator cruza por encima de la línea cero, es una señal de compra.

Si el histograma del Awesome Oscillator cruza por debajo de la línea cero, es una señal de venta.

Picos gemelos

Los picos gemelos se llaman así porque la configuración implica un par de picos que se forman uno tras otro. Tanto si se busca la configuración alcista como la bajista, los dos picos deben estar en el mismo lado de la línea cero.

Si ve que se forman dos picos por debajo de la línea cero, es una configuración alcista. El segundo pico debe ser más alto que el primero y tener una barra verde después. El valle en el medio no debe atravesar la línea cero. Debería comprar cuando vea esta configuración.

Si ve que se forman dos picos por encima de la línea cero, es una configuración bajista. El segundo pico debe ser más bajo que el primero y tener una barra roja después. El valle en el medio no debe atravesar la línea cero. Debería vender cuando vea esta configuración.

Platillo

Este tipo de configuración es el más difícil de describir, pero no es complicado una vez que se sabe qué buscar.

Busque tres barras seguidas por encima de la línea cero para formar un platillo alcista: una barra roja, luego una barra roja más pequeña y luego una barra verde. Esta es una señal de compra. Puede entrar inmediatamente cuando se está formando la tercera barra, o durante la barra que le sigue.

Para un platillo bajista, busque tres barras seguidas por debajo de la línea cero. La primera debe ser verde, la segunda también verde pero más pequeña y luego una roja. Es el momento de vender.

Punto clave: Hay múltiples formas de operar con el Awesome Oscillator.

Consejos generales para utilizar el indicador Awesome Oscillator

Para concluir nuestro debate sobre el AO, he aquí algunas recomendaciones generales para sacar el máximo provecho de este indicador.

Tenga en cuenta que el AO a veces puede engañarle. No se lance a cualquier configuración que vea, ya que bastantes de ellas podrían ser contraproducentes.

Añada otros indicadores o utilice patrones de precios para la confirmación. Si tiene varias señales que le dicen que compre o venda, eso resulta más fuerte que tener solo el AO diciéndole que opere.

Ponga su sistema a prueba. Cualquiera que sea la estrategia que decida utilizar con el AO, es vital que realice backtests y pruebas en demo. Asegúrese de que los números respaldan su creencia de que su sistema de trading puede generar resultados ganadores de forma fiable.

Punto clave: Al igual que cualquier otro indicador, el AO debe formar parte de una estrategia sólida y probada para que dé sus frutos.

Conclusión

El Awesome Oscillator puede ayudarle a operar de múltiples maneras. El AO es un indicador versátil que puede utilizar de más de una manera para ayudarle a generar ganancias en los mercados de Forex. Solo asegúrese de ser consciente de sus limitaciones y de buscar la confluencia a través de otros indicadores antes de entrar en sus operaciones.