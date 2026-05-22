مؤشر Raghee Horner لمنصات MT4/MT5/cTrader

مؤشر Raghee Horner هو مؤشر مجاني لمنصات MetaTrader/cTrader يجمع بين أشهر عنصرين بصريين في منهج التداول الخاص بـالمتداول الشهيرة راغي هورنر. الأول هو موجة 34EMA، وهي ثلاثة متوسطات متحركة أسية تُطبَّق على أسعار القمة والإغلاق والقاع للشموع، لتشكّل معًا قناة اتجاهية تحيط بالسعر. أما العنصر الثاني فهو شموع GRaB (الأخضر والأحمر والأزرق)، التي تصنّف كل شمعة وتلوّنها وفقًا لموقعها بالنسبة إلى الموجة: باللون الأخضر عندما تقع الشمعة بالكامل أعلى القناة (اتجاه صاعد)، وبالأحمر عندما تقع بالكامل أسفلها (اتجاه هابط)، وبالأزرق عندما تتداخل مع القناة (مرحلة توطيد أو انتقال في الاتجاه).

يدعم المؤشر العمل على أطر زمنية متعددة، إذ يمكن حساب الموجة وتصنيف الشموع بالاعتماد على إطار زمني أعلى ثم عرض النتائج على الرسم البياني الحالي. كما يدعم تنبيهات قابلة للتخصيص يتم تشغيلها عند انتقال لون الاتجاه من حالة إلى أخرى.

يتوفر مؤشر Raghee Horner لمنصات MT4 وMT5 وcTrader.

معاملات الإدخال

EMA Period: فترة البيانات السابقة المستخدمة لحساب المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة التي تكوّن الموجة. القيمة الافتراضية هي 34، وهي القيمة التي استخدمتها راغي هورنر في الأصل. تؤدي القيم الأعلى إلى موجة أكثر سلاسة وأبطأ استجابة، بينما تجعلها القيم الأقل أسرع استجابة لتحركات الأسعار قصيرة الأجل.

فترة البيانات السابقة المستخدمة لحساب المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة التي تكوّن الموجة. القيمة الافتراضية هي 34، وهي القيمة التي استخدمتها راغي هورنر في الأصل. تؤدي القيم الأعلى إلى موجة أكثر سلاسة وأبطأ استجابة، بينما تجعلها القيم الأقل أسرع استجابة لتحركات الأسعار قصيرة الأجل. MA Type: طريقة حساب المتوسط المتحرك المستخدمة في تكوين الموجة. الإعداد الافتراضي هو المتوسط المتحرك الأسي (Exponential)، بما يتوافق مع الطريقة الأصلية، مع توفر خيارات بديلة تشمل المتوسط البسيط (Simple)، والمُنعَّم (Smoothed)، والمرجح خطيًا (Linear Weighted).

طريقة حساب المتوسط المتحرك المستخدمة في تكوين الموجة. الإعداد الافتراضي هو المتوسط المتحرك الأسي (Exponential)، بما يتوافق مع الطريقة الأصلية، مع توفر خيارات بديلة تشمل المتوسط البسيط (Simple)، والمُنعَّم (Smoothed)، والمرجح خطيًا (Linear Weighted). Timeframe: الإطار الزمني المصدر المستخدم لحساب الموجة وتصنيف الشموع. عند اختيار إطار زمني أعلى من إطار الرسم البياني، يجري المؤشر جميع الحسابات على الإطار الأعلى ثم يعرض النتائج على الرسم البياني الحالي، وهو ما يفيد في تصفية ضوضاء السوق عند البحث عن نقاط دخول على أطر زمنية أقل. أما إذا كان الإطار المحدد مساويًا لإطار الرسم البياني أو أقل منه، فيعتمد المؤشر مباشرة على بيانات الإطار الزمني للرسم الحالي.

الإطار الزمني المصدر المستخدم لحساب الموجة وتصنيف الشموع. عند اختيار إطار زمني أعلى من إطار الرسم البياني، يجري المؤشر جميع الحسابات على الإطار الأعلى ثم يعرض النتائج على الرسم البياني الحالي، وهو ما يفيد في تصفية ضوضاء السوق عند البحث عن نقاط دخول على أطر زمنية أقل. أما إذا كان الإطار المحدد مساويًا لإطار الرسم البياني أو أقل منه، فيعتمد المؤشر مباشرة على بيانات الإطار الزمني للرسم الحالي. Colors: معاملات منفصلة لتحديد ألوان خطوط الموجة الثلاثة (القمة/الإغلاق/القاع)، بالإضافة إلى ألوان الحالات الثلاث لشموع GRaB (الأخضر/الأحمر/الأزرق). وفي MT5 وcTrader، يتوفر أيضًا لون إضافي لجسم الشمعة الهابطة يتحكم في كيفية تعبئة الشموع الهابطة داخل كل كتلة اتجاه. يظل إطار الشمعة محتفظًا بلون الاتجاه، بينما يُملأ جسمها بلون الشموع الهابطة، مما يتيح لك التمييز بنظرة سريعة بين الشموع الصاعدة والهابطة داخل نفس الاتجاه.

معاملات منفصلة لتحديد ألوان خطوط الموجة الثلاثة (القمة/الإغلاق/القاع)، بالإضافة إلى ألوان الحالات الثلاث لشموع GRaB (الأخضر/الأحمر/الأزرق). وفي MT5 وcTrader، يتوفر أيضًا لون إضافي لجسم الشمعة الهابطة يتحكم في كيفية تعبئة الشموع الهابطة داخل كل كتلة اتجاه. يظل إطار الشمعة محتفظًا بلون الاتجاه، بينما يُملأ جسمها بلون الشموع الهابطة، مما يتيح لك التمييز بنظرة سريعة بين الشموع الصاعدة والهابطة داخل نفس الاتجاه. Alerts: ثلاثة خيارات مستقلة لتفعيل التنبيهات عند حدوث انتقال جديد إلى حالة صاعدة (خضراء)، أو هابطة (حمراء)، أو محايدة (زرقاء). ويمكن تلقي التنبيهات عبر نافذة منبثقة، أو البريد الإلكتروني، أو الإشعارات الفورية، أو الصوت. ويتيح إعداد Trigger candle الاختيار بين الشمعة التي لا تزال قيد التشكّل (أسرع في إصدار الإشارة، لكن يمكن أن تُلغى الإشارة إذا تغيّر تصنيف الشمعة قبل إغلاقها) والشمعة التي أُغلقت للتو (إشارة مؤكدة، ولكنها متأخرة بمقدار شمعة واحدة).

في وضع الأطر الزمنية المتعددة، تظل قيمة الموجة ثابتة عبر جميع شموع الرسم البياني التي تقع ضمن شمعة واحدة من الإطار الزمني الأعلى. ونتيجة لذلك، تظهر خطوط الموجة في صورة قناة متدرجة، بينما تتجمع ألوان الشموع في كتل ذات حالة متسقة، مما يجعل قراءة سياق الاتجاه على الإطار الزمني الأعلى واضحة ومباشرة حتى عند العمل على رسم بياني بإطار زمني أقل.

أمثلة على الرسوم البيانية

توضح الرسوم البيانية أدناه حركة موجة 34EMA بالتزامن مع السعر، إلى جانب تطبيق ألوان شموع GRaB على كل شمعة. وتُبرز الفترات التي يهيمن فيها لون واحد الحركات الاتجاهية، بينما تشير الكتل الزرقاء إلى فترات التوطيد بين الاتجاهات.

MetaTrader 4

في MT4، يُفضّل إخفاء الرسم البياني الافتراضي حتى لا يتداخل مع عرض مؤشر Raghee Horner. ويمكنك القيام بذلك بسهولة عبر التبديل إلى مخطط Line باستخدام Alt + 3 على لوحة المفاتيح، ثم تعيين لونه إلى None من خصائص الرسم البياني: اضغط F8 أو انقر بزر الفأرة الأيمن على الرسم البياني واختر Properties، ثم انتقل إلى تبويب Colors واضبط Line graph على None.

يُفضّل عرض شموع هذا المؤشر المبنية على الهيستوغرام عند مستوى التكبير الثالث في الرسم البياني (عند العد بدءًا من أقصى مستوى تكبير). وإلا فلن تظهر بالشكل المطلوب.

MetaTrader 5

cTrader

طريقة راغي هورنر في التداول

راغي هورنر هي متداولة فوركس محترفة ومدرّبة في مجال التداول، اشتهرت بنظام 34EMA Wave، وهو أسلوب للتداول مع الاتجاه قامت بتطويره ونشره عبر كتبها وندواتها ودوراتها التدريبية عبر الإنترنت منذ أوائل الألفينات. وتقوم فكرة هذا الأسلوب على استخدام قناة سلسة مكوّنة من ثلاث متوسطات متحركة أسية تُحتسب استنادًا إلى أسعار القمة والإغلاق والقاع للشموع، لتشكّل مرشحًا فعالًا لاتجاه الحركة على أزواج العملات؛ إذ يوضح ميل القناة اتجاه الترند، بينما يكشف موقع الشموع بالنسبة إليها ما إذا كان الاتجاه لا يزال قائمًا أو بدأ يفقد زخمه.

تُقرأ الموجة بشكل أساسي من خلال ميلها. فعندما ترتفع الموجة باستمرار وتستقر الشموع الخضراء فوقها، فهذا يؤكد وجود اتجاه صاعد، ويمكن اعتبار التراجعات نحو الموجة فرصًا محتملة للدخول، بينما يمكن تداول اختراقات الاستمرار في اتجاه الميل نفسه. وعلى العكس، تشير الموجة التي تنحدر بثبات مع وجود شموع حمراء أسفلها إلى اتجاه هابط، حيث يمكن بيع الارتدادات باتجاه الموجة، كما يمكن تداول الاختراقات في اتجاه الميل. أما عندما تكون الموجة مسطحة أو متقاربة مع هيمنة الشموع الزرقاء، فهذا يشير إلى سوق عرضي أو مرحلة انتقالية، وهي حالة يُفضّل فيها الانتظار أو ترقّب الاختراق بدلًا من البحث عن صفقة اتجاهية.

يمكن أيضًا الاستفادة من انتقالات الألوان بوصفها إشارات محتملة للتداول. فقد تشير أول شمعة خضراء بعد كتلة زرقاء أو حمراء إلى بداية اتجاه صاعد، وينطبق العكس على أول شمعة حمراء بعد كتلة زرقاء أو خضراء. أما التبدل المتكرر بين اللون الأزرق وأحد ألوان الاتجاه، فيشير إلى أن الاتجاه لا يزال غير محسوم. وفي هذه الحالة، من الأفضل انتظار ظروف أكثر وضوحًا قبل فتح صفقة. يمكنك تفعيل تنبيهات المؤشر للحصول على إشعارات مستقلة عند الانتقال إلى الحالة الصاعدة (الأخضر)، أو المحايدة (الأزرق)، أو الهابطة (الأحمر).