适用于 MT4/MT5/cTrader 的 Raghee Horner 指标

Raghee Horner 指标是一款免费的 MetaTrader/cTrader 指标，它融合了 Raghee Horner 交易法中最著名的两大可视化要素。其中之一便是 34EMA 波浪——它由三条分别基于 K 线最高价、收盘价和最低价计算出来的指数移动平均线组成，共同围绕价格构成了一个具备方向性的通道。其二是 GRaB 蜡烛图（绿色、红色和蓝色），它根据每根 K 线相对于波浪的位置进行分类和着色：当 K 线完全位于通道上方时为绿色（上升趋势），完全位于下方时为红色（下降趋势），与通道重叠时为蓝色（盘整或转换阶段）。

这项指标支持多时间周期操作——可在更高的时间周期上计算波浪和 K 线分类并投射到当前图表上；它还设置了可自定义的提醒，并在趋势颜色状态转换时触发提醒。

这项 Raghee Horner 指标可用于 MT4、MT5 及 cTrader。

输入参数

EMA 周期： 构成波浪的所有三条 EMA 的回溯周期。默认值为 34，即 Raghee Horner 最初使用的数值。参数值越高，产生的波浪就越平滑、越缓慢；参数值越低，则波浪对短期价格行为的反应越敏锐。

构成波浪的所有三条 EMA 的回溯周期。默认值为 34，即 Raghee Horner 最初使用的数值。参数值越高，产生的波浪就越平滑、越缓慢；参数值越低，则波浪对短期价格行为的反应越敏锐。 MA 类型： 用于波浪的移动平均方法。默认为按初始方法设为指数移动平均，但也可切换为简单、平滑和线性加权移动平均。

用于波浪的移动平均方法。默认为按初始方法设为指数移动平均，但也可切换为简单、平滑和线性加权移动平均。 时间周期： 波浪和 K 线分类来源的时间周期。当设为高于当前图表时间时，指标会在更高的周期上计算所有数据，并将它投影到当前的图表上——这对于过滤低周期入场时的市场噪音非常有用。当等于或低于图表时间周期时，指标将直接使用图表数据运行。

波浪和 K 线分类来源的时间周期。当设为高于当前图表时间时，指标会在更高的周期上计算所有数据，并将它投影到当前的图表上——这对于过滤低周期入场时的市场噪音非常有用。当等于或低于图表时间周期时，指标将直接使用图表数据运行。 颜色： 为三条波浪线（最高价/收盘价/最低价）以及三种 GRaB 蜡烛图状态（绿色/红色/蓝色）分别配置独立的输入参数。在 MT5 和 cTrader 上，还提供一个额外的看跌实体颜色，用于控制趋势区块内看跌 K 线的填充方式：K 线外框仍保持趋势色，实体则以看跌色填充，让您一眼就能区分趋势中的看涨 K 线与看跌 K 线。

为三条波浪线（最高价/收盘价/最低价）以及三种 GRaB 蜡烛图状态（绿色/红色/蓝色）分别配置独立的输入参数。在 MT5 和 cTrader 上，还提供一个额外的看跌实体颜色，用于控制趋势区块内看跌 K 线的填充方式：K 线外框仍保持趋势色，实体则以看跌色填充，让您一眼就能区分趋势中的看涨 K 线与看跌 K 线。 提醒：设有三个独立的开关，分别用于新的看涨（绿色）、看跌（红色）以及中性（蓝色）转换提醒。提醒可通过弹窗、电子邮件、推送通知或声音发送。触发 K 线设置在正在形成的 K 线（速度更快，但若 K 线分类在收盘前发生变化，K 线可能被撤销）和刚收盘的 K 线（已确认且延迟一根 K 线）之间做出选择。

在多时间周期模式下，对于落在同一根更高时间周期 K 线内的所有图表 K 线，其波浪值保持不变。因此，波浪线绘制为阶梯状通道，K 线颜色也形成状态一致的区块，使更高时间周期的趋势背景在低时间周期图表上一目了然。

示例图表

以下示例图表展示了贯穿价格的 34EMA 波浪以及应用于每根 K 线的 GRaB 蜡烛图颜色。长段的单一主导颜色凸显方向性走势；蓝色区块则标志着趋势之间的盘整阶段。

MetaTrader 4

在 MT4 中，建议先移除原生图表显示，以免干扰 Raghee Horner 指标的显示。操作步骤很简单：切换到折线图（在键盘上按 Alt + 3） 并通过图表属性将它的颜色设为无： 按 F8 或用右键单击图表并选择属性，切换到颜色选项卡，将折线图设置为无。

Raghee Horner 指标的柱状 K 线在第三个图表缩放级别（从最放大级别开始计数）下查看时效果最佳，否则会不美观。

MetaTrader 5

cTrader

Raghee Horner 交易法

Raghee Horner 是一位专业的外汇交易员和交易培训导师，因 34EMA 波浪系统而闻名。自 21 世纪初以来，她通过著作、研讨会和在线交易课程开发并推广了这一顺势交易法。该方法的前提是：用 K 线的最高价、收盘价和最低价形成的平滑三线 EMA 通道，在货币对上构建有效的方向筛选器——通道的斜率显示趋势方向，而价格 K 线相对于通道的位置则表明趋势是否在延续或已陷入停滞。

波浪主要通过斜率来解读。当波浪稳步上升，且绿色 K 线运行于其上方时，可确认看涨趋势。此时价格回调进入波浪内部即为入场机会，而出现延续性突破时，应顺着波浪斜率的方向进行交易。当波浪稳步下降，且红色 K 线运行于其下方，则是镜像情形。此时为看跌阶段，价格反弹到波浪附近时可做空；出现向下跌破波浪的突破时，可沿着波浪斜率交易。当波浪走平或呈收敛缠绕状，且 K 线主要为蓝色时，代表市场进入区间震荡或过渡阶段——这是一个适合“观望”或等待突破的区间，而非方向性交易机会。

颜色转换可以构成可操作信号。当蓝色或红色区块后出现第一根绿色 K 线时，可能标志着看涨趋势的开始；反之，当蓝色或绿色区块后出现第一根红色 K 线时，则可能标志着看跌趋势的开始。如果蓝色与趋势色反复交替，表明趋势存在分歧。明智的做法是，等待更清晰的条件出现后再建仓。您可以启用该指标的提醒功能，并分别接收看涨（绿色）、中性（蓝色）和看跌（红色）转换的提醒。

[[版本]]

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探讨

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更新日志

1.00 - 2026/5/22