Raghee Horner — индикатор для MetaTrader/cTrader

Индикатор Raghee Horner — бесплатный инструмент для платформ MetaTrader и cTrader, реализующий два самых известных визуальных компонента метода торговли Raghee Horner. Первый — Волна 34EMA: три экспоненциальные скользящие средние, рассчитанные по максимумам, ценам закрытия и минимумам баров; вместе они образуют направленный канал вокруг цены. Второй — свечи GRaB (Green, Red и Blue, т.е. зеленые, красные и синие), которые классифицируют и окрашивают каждый бар в зависимости от его положения относительно Волны: зеленый — когда бар находится полностью над каналом (восходящий тренд), красный — когда полностью под каналом (нисходящий тренд), и синий — когда бар пересекает канал (консолидация или переход).

Индикатор поддерживает мультитаймфреймовый режим работы: Волну и классификацию баров можно рассчитывать на старшем таймфрейме и проецировать на текущий график. Также предусмотрены настраиваемые алерты, срабатывающие при смене цвета тренда.

Индикатор Raghee Horner доступен в версиях для MT4, MT5 и cTrader.

Входные параметры

Период EMA: период расчета для всех трех EMA, образующих Волну. По умолчанию — 34, исходное значение, использованное Raghee Horner. Большие значения дают более гладкую и медленную Волну; меньшие — делают ее более реактивной к краткосрочным движениям цены.

период расчета для всех трех EMA, образующих Волну. По умолчанию — 34, исходное значение, использованное Raghee Horner. Большие значения дают более гладкую и медленную Волну; меньшие — делают ее более реактивной к краткосрочным движениям цены. Тип MA: метод расчета скользящей средней для Волны. По умолчанию — экспоненциальный (Exponential), как в оригинальном методе; также доступны Simple, Smoothed и Linear Weighted.

метод расчета скользящей средней для Волны. По умолчанию — экспоненциальный (Exponential), как в оригинальном методе; также доступны Simple, Smoothed и Linear Weighted. Таймфрейм: исходный таймфрейм для Волны и классификации баров. Если установлен выше таймфрейма графика, индикатор выполняет все расчеты на старшем таймфрейме и проецирует результат на текущий график — это удобно для фильтрации шума при поиске точек входа на младших таймфреймах. Если значение равно или меньше таймфрейма графика, индикатор работает напрямую с данными текущего графика.

исходный таймфрейм для Волны и классификации баров. Если установлен выше таймфрейма графика, индикатор выполняет все расчеты на старшем таймфрейме и проецирует результат на текущий график — это удобно для фильтрации шума при поиске точек входа на младших таймфреймах. Если значение равно или меньше таймфрейма графика, индикатор работает напрямую с данными текущего графика. Цвета: отдельные параметры для трех линий Волны (high/close/low) и для трех состояний свечей GRaB (зеленый/красный/синий). На MT5 и cTrader дополнительный параметр цвета медвежьего тела определяет, как закрашиваются медвежьи свечи внутри каждого трендового блока — контур сохраняет цвет тренда, но тело заливается медвежьим цветом, что позволяет с одного взгляда отличить бычьи бары внутри тренда от медвежьих.

отдельные параметры для трех линий Волны (high/close/low) и для трех состояний свечей GRaB (зеленый/красный/синий). На MT5 и cTrader дополнительный параметр цвета медвежьего тела определяет, как закрашиваются медвежьи свечи внутри каждого трендового блока — контур сохраняет цвет тренда, но тело заливается медвежьим цветом, что позволяет с одного взгляда отличить бычьи бары внутри тренда от медвежьих. Алерты: три независимых переключателя для новых бычьих (зеленых), медвежьих (красных) и нейтральных (синих) переходов. Алерты могут отправляться через всплывающее окно, email, push-уведомление или звук. Параметр Trigger candle выбирает между еще формирующейся свечой (быстрее, но сигнал может быть отменен, если классификация свечи изменится до ее закрытия) и только что закрывшейся свечой (подтвержденный сигнал, но с задержкой на один бар).

В мультитаймфреймовом режиме значение Волны постоянно для всех баров графика, попадающих в один бар старшего таймфрейма, поэтому линии Волны отрисовываются ступенчатым каналом, а цвета баров образуют блоки одного состояния — это делает контекст тренда старшего таймфрейма мгновенно читаемым на графике младшего таймфрейма.

Примеры графиков

На графиках ниже показана Волна 34EMA, проходящая через цену, и окраска свечей GRaB, примененная к каждому бару. Участки с одним доминирующим цветом подсвечивают направленные движения; синие блоки отмечают фазы консолидации между трендами.

MetaTrader 4

В MT4 имеет смысл убрать стандартное отображение баров, чтобы оно не мешало отображению индикатора Raghee Horner. Это легко сделать, переключившись на линейный график ( Alt + 3 на клавиатуре) и затем установив его цвет в None через свойства графика: нажмите F8 или щелкните правой кнопкой мыши на графике и выберите Свойства, перейдите на вкладку Цвета и установите Линия в None.

Гистограммные свечи в этом индикаторе Raghee Horner лучше всего смотрятся на третьем уровне масштаба графика (считая от самого приближенного). На других уровнях масштаба отображение получается не очень аккуратным.

MetaTrader 5

cTrader

Метод торговли Raghee Horner

Raghee Horner — профессиональный Форекс-трейдер и преподаватель трейдинга, известная благодаря системе 34EMA Wave — методу трендовой торговли, который она разработала и популяризировала через свои книги, семинары и онлайн-курсы по трейдингу с начала 2000-х годов. Основная идея метода в том, что плавный канал из трех EMA, построенный по high, close и low баров, образует эффективный направленный фильтр для валютных пар: наклон канала показывает направление тренда, а положение ценовых баров относительно канала сигнализирует, продолжается ли движение по тренду или остановилось.

Волну читают в первую очередь по ее наклону. Стабильно растущая Волна с зелеными свечами над ней подтверждает бычий тренд, при котором откаты к Волне дают возможности для входа, а пробои продолжения торгуются в направлении наклона. Стабильно падающая Волна с красными свечами под ней — зеркальное отражение бычьей картины: медвежья фаза, в которой откаты к Волне можно продавать, а пробои Волны вниз торгуются в направлении наклона. Плоская или сужающаяся Волна с преимущественно синими свечами сигнализирует о флэте или переходном рынке — это зона ожидания пробоя или повод не торговать.

Смена цвета свечей может служить торговым сигналом. Первая зеленая свеча после блока синих или красных свечей может означать начало бычьего тренда; обратное верно для первой красной после блока синих или зеленых свечей. Частое чередование синего цвета и цвета тренда говорит о том, что тренд оспаривается, и в таких случаях имеет смысл дождаться более чистой картины перед открытием сделки. Вы можете включить алерты индикатора, чтобы получать уведомления о бычьих (зеленых), нейтральных (синих) и медвежьих (красных) переходах независимо.