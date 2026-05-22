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Raghee Horner — индикатор для MetaTrader/cTrader
Индикатор Raghee Horner — бесплатный инструмент для платформ MetaTrader и cTrader, реализующий два самых известных визуальных компонента метода торговли Raghee Horner. Первый — Волна 34EMA: три экспоненциальные скользящие средние, рассчитанные по максимумам, ценам закрытия и минимумам баров; вместе они образуют направленный канал вокруг цены. Второй — свечи GRaB (Green, Red и Blue, т.е. зеленые, красные и синие), которые классифицируют и окрашивают каждый бар в зависимости от его положения относительно Волны: зеленый — когда бар находится полностью над каналом (восходящий тренд), красный — когда полностью под каналом (нисходящий тренд), и синий — когда бар пересекает канал (консолидация или переход).
Индикатор поддерживает мультитаймфреймовый режим работы: Волну и классификацию баров можно рассчитывать на старшем таймфрейме и проецировать на текущий график. Также предусмотрены настраиваемые алерты, срабатывающие при смене цвета тренда.
Индикатор Raghee Horner доступен в версиях для MT4, MT5 и cTrader.
Входные параметры
- Период EMA: период расчета для всех трех EMA, образующих Волну. По умолчанию — 34, исходное значение, использованное Raghee Horner. Большие значения дают более гладкую и медленную Волну; меньшие — делают ее более реактивной к краткосрочным движениям цены.
- Тип MA: метод расчета скользящей средней для Волны. По умолчанию — экспоненциальный (Exponential), как в оригинальном методе; также доступны Simple, Smoothed и Linear Weighted.
- Таймфрейм: исходный таймфрейм для Волны и классификации баров. Если установлен выше таймфрейма графика, индикатор выполняет все расчеты на старшем таймфрейме и проецирует результат на текущий график — это удобно для фильтрации шума при поиске точек входа на младших таймфреймах. Если значение равно или меньше таймфрейма графика, индикатор работает напрямую с данными текущего графика.
- Цвета: отдельные параметры для трех линий Волны (high/close/low) и для трех состояний свечей GRaB (зеленый/красный/синий). На MT5 и cTrader дополнительный параметр цвета медвежьего тела определяет, как закрашиваются медвежьи свечи внутри каждого трендового блока — контур сохраняет цвет тренда, но тело заливается медвежьим цветом, что позволяет с одного взгляда отличить бычьи бары внутри тренда от медвежьих.
- Алерты: три независимых переключателя для новых бычьих (зеленых), медвежьих (красных) и нейтральных (синих) переходов. Алерты могут отправляться через всплывающее окно, email, push-уведомление или звук. Параметр Trigger candle выбирает между еще формирующейся свечой (быстрее, но сигнал может быть отменен, если классификация свечи изменится до ее закрытия) и только что закрывшейся свечой (подтвержденный сигнал, но с задержкой на один бар).
В мультитаймфреймовом режиме значение Волны постоянно для всех баров графика, попадающих в один бар старшего таймфрейма, поэтому линии Волны отрисовываются ступенчатым каналом, а цвета баров образуют блоки одного состояния — это делает контекст тренда старшего таймфрейма мгновенно читаемым на графике младшего таймфрейма.
Примеры графиков
На графиках ниже показана Волна 34EMA, проходящая через цену, и окраска свечей GRaB, примененная к каждому бару. Участки с одним доминирующим цветом подсвечивают направленные движения; синие блоки отмечают фазы консолидации между трендами.
MetaTrader 4
В MT4 имеет смысл убрать стандартное отображение баров, чтобы оно не мешало отображению индикатора Raghee Horner. Это легко сделать, переключившись на линейный график (
MetaTrader 5
cTrader
Метод торговли Raghee Horner
Raghee Horner — профессиональный Форекс-трейдер и преподаватель трейдинга, известная благодаря системе 34EMA Wave — методу трендовой торговли, который она разработала и популяризировала через свои книги, семинары и онлайн-курсы по трейдингу с начала 2000-х годов. Основная идея метода в том, что плавный канал из трех EMA, построенный по high, close и low баров, образует эффективный направленный фильтр для валютных пар: наклон канала показывает направление тренда, а положение ценовых баров относительно канала сигнализирует, продолжается ли движение по тренду или остановилось.
Волну читают в первую очередь по ее наклону. Стабильно растущая Волна с зелеными свечами над ней подтверждает бычий тренд, при котором откаты к Волне дают возможности для входа, а пробои продолжения торгуются в направлении наклона. Стабильно падающая Волна с красными свечами под ней — зеркальное отражение бычьей картины: медвежья фаза, в которой откаты к Волне можно продавать, а пробои Волны вниз торгуются в направлении наклона. Плоская или сужающаяся Волна с преимущественно синими свечами сигнализирует о флэте или переходном рынке — это зона ожидания пробоя или повод не торговать.
Смена цвета свечей может служить торговым сигналом. Первая зеленая свеча после блока синих или красных свечей может означать начало бычьего тренда; обратное верно для первой красной после блока синих или зеленых свечей. Частое чередование синего цвета и цвета тренда говорит о том, что тренд оспаривается, и в таких случаях имеет смысл дождаться более чистой картины перед открытием сделки. Вы можете включить алерты индикатора, чтобы получать уведомления о бычьих (зеленых), нейтральных (синих) и медвежьих (красных) переходах независимо.
Скачать (ver. 1.00, 2026-05-22)
Индикатор Raghee Horner для MetaTrader 4 (.mq4)
Индикатор Raghee Horner для MetaTrader 4 (.zip)
Индикатор Raghee Horner для MetaTrader 5 (.mq5)
Индикатор Raghee Horner для MetaTrader 5 (.zip)
Индикатор Raghee Horner для cTrader (.cs)
Индикатор Raghee Horner для cTrader (.zip)
Вы можете открыть торговый счет у любого из брокеров Форекс с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для MetaTrader 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для MT5, представленного здесь, вам нужно будет открыть счет у брокера, который предлагает MetaTrader 5. Если вы работаете с брокером cTrader, то вам нужно будет скачать версию индикатора для cTrader выше.
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы, пожалуйста прочитайте наше руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера или руководство по установке индикаторов для cTrader.
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Список изменений
Версия 1.00 - 2026-05-22
- Релиз индикатора Raghee Horner для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader.