﻿NinjaTrader 评论

内容

MetaTrader 是外汇交易平台中的无冕之王。但交易者肯定注意到，所有与外汇相关的论坛和博客也在提及 NinjaTrader 平台。NinjaTrader, LLC 于 2004 年成立于科罗拉多州丹佛市，且成立之初仅提供交易软件和数据服务。2015 年，这家公司开始直接提供期货及外汇经纪服务。作为一款屡获殊荣的交易软件，NinjaTrader 被全球 40,000 多名交易者用于市场分析、图表功能和订单执行。因此，外汇和股票交易者一定会希望进一步了解 NinjaTrader 平台的表现及其独特的功能。接下来，我们将详细研究 NinjaTrader 平台并了解其优势和劣势。以下指南基于截至 2018 年 7 月的最新版 NinjaTrader 第 8 版。软件的后续版本很可能会保留本文中提到的最重要的功能。

NinjaTrader 基础知识

探索 NinjaTrader 的功能之前，您最好先对平台有一个基本的了解。与 MetaTrader 4/5 平台一样，标准功能版 NinjaTrader 平台不收取任何费用。它包括市场分析、图表功能、自动交易策略创建、回测、优化甚至交易模拟。专业的 NinjaTrader 社区论坛还提供数千种附加指标，使用户可以在外汇市场中进行交易的同时做出知情决定。它提供 30 天免费试用期，使用户可以在投入资金前先熟悉平台。如要用平台执行订单，有意向的交易者应找一家受到平台支持的经纪商注册。NinjaTrader 平台可以用于 Windows、Mac OS 甚至 Linux，颇受期货交易者的欢迎。

系统要求

以下是运行 NinjaTrader 8 所需的系统性能：

操作系统： Windows 7，Windows 8，Windows 10，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2

Windows 7，Windows 8，Windows 10，Windows Server 2008，Windows Server 2008 R2 CPU： 1 GHz 或更快

1 GHz 或更快 RAM： 2GB+

2GB+ Microsoft .NET Framework 4.5 或更新版

或更新版 屏幕分辨率： 1024×768 或更高

1024×768 或更高 显卡：兼容 DirectX10

NinjaTrader 不支持 macOS 系统，但您可以借助Wine、Parallels 或类似软件的帮助在苹果电脑上运行它的平台。

平台功能

NinjaTrader 用三个单独的窗口显示控制菜单、图表和资产价格。通常，交易平台不支持价格、导航和图表窗口被分开显示，平台上的一切均用单独一个窗口显示。在 NinjaTrader 的平台上，这三个窗口可以调节，以更好地迎合交易者的个人需求。

控制中心

顾名思义，“控制中心”（Control Center）是 NinjaTrader 平台的核心。它使交易者能够查阅账户详情、历史订单与挂单、未结头寸以及历史日志信息。控制中心还能启用或禁用其他全局命令，同时支持用户在 NinjaTrader 平台中访问其他窗口。

订单窗口

NinjaTrader 支持用五个不同的窗口在外汇市场或其他市场中创建订单：

基础入门

外汇专家

订单凭证

动态 SuperDOM

静态 SuperDOM

这些窗口中的每一个都有着独特的功能。除了常用限制与市场入场位以外，“基础入场”窗口使交易者能够选择当前最佳买入或卖出价。这能够在市场较为平静的时期派上用场。当交易走势有利于交易者时，BE 功能可以被启用。这可以调整所有止损位，以达到保本状态。同样，Rev 菜单使交易者能够关闭挂单或空头头寸，并且轻轻一点即可创建反向头寸。当市场中有导致价格逆转的意外新闻公布时，这项菜单非常有用。

通常，交易者仅希望在某个价位被突破后入场。因此，NinjaTrader 提供一个单独的按钮，即 MT（如果被触及即入场）。当某个特定价格被触发后，MT 订单将转化为市价订单。不同的经纪商以不同的方式支持 MIT。当用户关闭 NinjaTrader 终端后，有些外汇交易商的服务器并不运行 NinjaTrader。因此，明智的做法是，在使用它之前先检查外汇经纪商是否启用了 MIT。NinjaTrader 还支持 GTC（撤销前有效）订单和 GTD（当日有效）订单。此外，通过 ATM（高级交易管理）按钮，交易者可以创建自定义入场和离场设置（止损和获利了结的具体点数）。交易者甚至可以把它保存为模板，以用于之后创建订单的过程中。平台还支持 OCO（替代性订单）。这非常适合通道交易者，使他们可以于第一时间在阻力位卖出，在支撑位买入。创建订单时，NinjaTrader 还会显示特定价位的可用流动性。这项功能非常适合交易量较高的交易者。“外汇专家”订单窗口专门帮助外汇交易者快速创建订单。

订单凭证窗口的结构更加简单。它精简了所有复杂的功能，使交易者能够观察市场数据并针对平台提供的所有资产来创建订单。它不包括 ATM 和切换止损订单保本等额外功能。

动态 SuperDOM（市场深度）和静态 SuperDOM 窗口使交易者能够观察市场深度并创建订单。不过，动态 SuperDOM 可以用于所有市场，而静态 SuperDOM 功能交易仅适用于期货。

高级交易管理（ATM）

它是一种半自动交易功能。ATM 使手动交易者能创建、保存和加载一系列与订单有关的参数，包括止损、多重利润目标以及订单有效时段等。NinjaTrader 可以在有或没有 ATM 的帮助下创建订单。不过，ATM 提供三种更高级的选项，包括：

自动追踪 - 当市场离开限价订单的入场位时，该入场位将被自动修改。

- 当市场离开限价订单的入场位时，该入场位将被自动修改。 自动逆转 – 只要止损位或盈利目标位被触及，这项功能使交易者能够逆转头寸。

– 只要止损位或盈利目标位被触及，这项功能使交易者能够逆转头寸。 跟随策略 – 交易者可以采用一种经过多次测试验证的策略。不过，他或许会想要做出一些可以提高整体表现的修改（止损位、获利了结位等）。在这些情况下，交易者可以激活跟随策略功能。无论用户何时根据已验证策略创建订单，模拟账户中将根据修改过的策略创建虚拟订单。这使交易者能够准确评估该项变化将为其表现带来积极还是消极的影响。

提醒

NinjaTrader 使用户能够在图表、新闻窗口和市场分析器中定义提醒条件。提醒可以用于自定义 NinjaScript 指标或具体的策略。NinjaTrader 平台可以监控图表或任何市场分析器（列值）显示器中的不同对象（图表数据系列、绘图工具和指标）并提供提醒。在提醒日志中，用户可以基于优先级筛选提醒，甚至可以修改字体。值得注意的是，提醒窗口也可以悬浮于其他窗口上方。

提醒可以被转发至其他窗口，例如基础入场、SuperDOM、图表、订单凭证、2 级订单簿以及时间与销售菜单。这意味着，交易者可以使用提醒直接触发交易。提醒也可以被打印、共享和导出（CSV/XLS）。

热门列表分析器

热门列表分析器功能使交易者能够追踪最受关注的资产。目前，NinjaTrader 支持由 Kinetick、IQFeed、Interactive Brokers 和 TD Ameritrade 更新的热门列表。这意味着，其标准无法被修改或自定义。为此，交易者必须使用市场分析器功能；我们将在下文中详述。“热门列表分析器”可以被视为一种主要针对股票市场交易者的功能。与“提醒”窗口相似，交易者可以筛选资产列表，并将它发送至另一个窗口（例如基础订单入场或图表），也可以打印、共享甚至导出。值得注意的是，自定义的热门列表分析器设置也可以被保存为模板。

2 级

“2 级”窗口能够对资产进行详细的研究。另外，它专门针对股票和衍生品市场交易者。

市场分析器

这是 NinjaTrader 提供的另一项强大的功能。“热门列表分析器”与“市场分析器”有一个很大的区别。“市场分析器”允许用户按照要求创建一系列工具，而“热门列表分析器”不行。

“市场分析器”是一个可以调节尺寸的自由悬浮窗口。用户可以通过下拉列表添加更多的数据列，还可以添加自定义标记行（如下所示）、分类、设置提醒、导出、打印、分享资产信息，甚至可以将它发送至另一个窗口以进行进一步分析或创建订单。如果交易者不仅活跃于一个金融市场，他/她可以创建多个资产组合并为每个“市场分析器”标签单独命名。用户也可以将自定义窗口保存为模板。“市场分析器”使用户能够基于自定义规则对多种资产进行实时扫描，并创建单独的条件。

条件创建器

这是 NinjaTrader 平台另一项强大的功能。选择“添加”选项，点击“市场分析器”的“提醒对话”屏幕即可使用这项功能。它使交易者能够为提醒设置复杂的条件，且无需亲自掌握编程知识。

图表价格数据比较

偏移值（算法、百分比、点数、跳动点）

指标与值比较

比较多绘制指标（随机指标、MACD 等）的绘制值

交叉点

时间比较（图表的曲线时间数据与由用户定义的时间或数据值相比较）

账户状态比较（例如，当交易账户的盈利或亏损达到 1,000 美元时创建触发器）。

新闻

“新闻”窗口使用户能够收到数据提供商或经纪商的实时新闻。它可以用于创建和筛选提醒。此外，它还支持关键词搜索。导出、打印和共享等其他常规功能也可以用于“新闻”窗口。

回测，回放，模拟

NinjaTrader 可以对自动交易策略进行精细测试。平台可以进行回测、回放和模拟。

回测

回放（回放 101 功能）

模拟（Sim 101 功能）

模拟只针对模拟账户交易。NinjaTrader 支持创建多个模拟账户。有趣的是，交易者可以同时运行真实账户和模拟账户。真实订单和模拟订单可以被发送至不同的窗口。这意味着，交易者可以一边用模拟账户测试多种交易方式，一边在真实账户中采用一种经过测试验证的策略。如果交易者担心自己将模拟账户与真实账户混淆并创建错误的订单，则他/她可以启用“全局模拟”模式。“回放 101”与“Sim 101”产生的结果不同，因为使用“回放 101”不会出现数据延迟。

策略分析

NinjaTrader 用C#语言的扩展语言——NinjaScript支持自动交易策略。“策略分析器”支持用户在通过NinjaScript创建的自动交易策略上进行历史分析。如前文所述，用户可以深入地分析和优化策略。NinjaTrader 的策略分析器窗口以原始模式和图像模式显示策略详情。对于新手而言，策略分析器窗口提供四种不同的样本策略，以供用户熟悉平台之用；它们是 ATM、MA 交叉点、多工具和多时间周期。专业人士可以加载自己的模板并进行详细的策略分析。

策略分析器窗口的“概览”菜单用于让用户了解一种策略的大致表现。“分析”菜单使交易者能够了解一种策略在不同时间周期及其他条件下（每日、每周、每年、交易、交易日内半小时、交易日内一小时、交易周内一日）的表现。用户可以基于买入看涨/看跌期权、盈利/亏损交易甚至入场时间和离场时间来做进一步区分。

选择上述数据组合之后，用户可以查阅一份关于累积净利润、净利润、累积最大回撤、最大回撤、平均最大不利偏移、平均最大有利偏移、平均入场效率、平均离场效率和平均总效率的综述。例如，交易者可以基于离场时间来研究每日盈利的买入看涨期权的入场效率。

“策略分析器”窗口中还可以打开关于订单、执行和交易详情的其他“分析器”标签，以便用户可以更好地了解一项策略的表现。值得注意的是，“策略分析器”窗口也支持用户对策略进行蒙特卡罗法模拟。通过“设置”菜单，用户可以快速查看所采用的策略和交易。股票交易者可能对一项策略的美元利润或百分比利润更感兴趣，而外汇交易者可能更想知道一项策略生成的净点数。“策略分析器”使交易者能够查阅一份从美元、百分比、点、点数和跳动点等方面介绍一项策略的综述和分析。

时间与销售

NinjaTrader 还提供关于资产交易流程的直观分析。这使交易者能够知道大多数订单的创建价格是高于卖出价、等于卖出价、等于买入价、低于买入价还是介于买入价与卖出价之间。用户甚至可以通过定义数量来创建提醒。例如，一笔交易量为 100 手的订单可以被用来触发提醒；触发之后，提醒将被自动发送至一个基础入场订单窗口以创建交易。除了价格、交易量和时间详情以外，用户还可以选择具体的颜色来显示每日的高点/低点价，也可以创建多个标签以观察多种资产。

账户数据

这项菜单使用户能够观察多个账户中的单种交易活动。因此，如果交易者持有一个以上的交易账户（例如一个外汇账户、一个股票账户），则两个账户的交易活动都可以在“账户数据”窗口中查看。交易者可以选择查看一个交易账户下的交易，也可以查看所有账户下的交易。此外，他/她还可以基于交易活动（待处理、已执行或已拒绝）来筛选交易活动。与其他窗口相似，此菜单可以搜索、导出、打印甚至共享交易。其窗口外观也可以自定义。

研究交易表现

NinjaScript 编辑器

“NinjaScript 编辑器”使用户能够有效地创建自定义指标和策略。编辑器还包括一个帮助部分，可以提供编码帮助和高级调试工具。它有一个名为“Intelliprompt”的内置工具，可以为自动交易程序和指标的开发者提供智能代码完成。输入文本后点击 Ctrl-Space 键即可打开包含适当方法和属性的 Intelliprompt 列表框。整段代码可以被自动插入。

NinjaTrader 还提供代码片段以加快编程速度。点击 F2 按键，输入代码片段快捷路径，点击 Tab 键或用右键单击即可轻松获取这些代码模板。

如上图所示，NinjaScript 浏览器 通常被固定于 NinjaScript 编辑器的右侧。但如有需要，交易者也可以取消固定脚本浏览器。为了实现更好的表现，NinjaScript 也一并编写了自定义脚本。为了避免编译问题，NinjaScript 有一项功能可以排除一个或多个文件，以免对这些文件进行编译操作。这项功能非常适用于处理多个自定义指标。在许多情况下，多个交易策略中包含相同的代码片段。“NinjaScript 向导” 提供的基础代码让用户能够轻松编程以创建自定义指标或任何其他可支持的编程对象；其打开方式是点击“NinjaScript 编辑器”下方的“+”标志。

如上图所示，它可以为自定义指标或策略定义多项属性。它减少了编程工作并大大地节约了时间。这个向导功能甚至可以包括 OnMarketData 和 OnMarketDepth 等 CPU 附加密集事件。“NinjaScript 编辑器”还包括针对不同类型的编译错误的文件。“输出”菜单支持对由用户创建的 NinjaScript 文件数据做进一步调试。它也可通过 Microsoft Visual Studio 调试 NinjaScript 对象。为了区分两种不同脚本的打印数据，NinjaTrader 提供两种“输出”标签。为了便于比较，如有必要，它还可以创建带有同步滚动功能的“双视图”。

“输出”也可以被打印和共享。从理论上而言，NinjaScript 可以用于编程任何复杂的策略。它支持多种图表类型，拥有支持社区，提供强大的技术协助，提供许多第三方附加组件，并且对超短线交易者非常友好。不过，它的学习路径颇有难度。即便是最简单的策略也需要用户花时间编程。与头寸规模有关的策略较难编程，并且需要进行额外的操作才能在策略测试器中进行模拟。

策略创建器

“策略创建器”能够创建自动交易策略。它针对的用户是那些想创建自定义策略，但不懂 C# 编程知识的人士。总体而言，它为用户进入自动交易世界奠定了坚实的基础。策略创建器允许添加一项策略的自定义序列。它可以轻松创建大多数基于指标的策略。此外，它也可以创建不限数量的条件和相关动作。如有必要，它可以组合条件。它的屏幕以菜单为导向，非常简单易懂，即便是从未接触过自动策略的交易者也能轻松操作。而且，只有涉及许多数学计算的复杂策略才需要编程。

链接窗口

NinjaTrader 还提供另一项非常重要的功能，即链接窗口。所有子窗口（基础入场、图表、提醒、时间与销售、新闻、市场分析器和外汇板）均在右上角设有一个链接按钮。选择相同的颜色即可链接至两个或两个以上的窗口。这项功能的目的是为了在所有窗口中快速修改资产。一旦链接成功后，一个窗口中交易对象的变化将立刻出现在其他窗口中。在瞬息万变的市场中，这项功能将为用户带来极大的帮助，使他们能够浏览不同的资产、进行分析和创建订单，且无需在每个窗口中进行单独修改。此外，它还能将一个窗口链接至所有颜色。这使窗口能够收到由任何所选链接颜色窗口所传送的信息。例如在下图中，“市场分析器”窗口可以被链接至“基础入场”窗口。两个窗口上的黄色方框即表示链接。“市场分析器”选中的任何资产都会被发送至“基础入场”窗口。这项操作可以用于快速分析或创建订单。

此外，NinaTrader 还提供一项可以链接至图表间隔的附加功能。这说明，当交易者从一个时间间隔切换至另一个时间间隔时（例如从 15 分钟至 1 小时），所有被链接的图表窗口都将切换至 1 小时时间周期。

交易对象

交易者可以用一个 NinjaTrader 平台同时交易由不同经纪商或连接性提供商提供的外汇、股票、指数、CFD 或其他衍生交易对象。在“交易对象”菜单可以增加或删除一种外汇、股票、CFD 或任何其他获得支持的资产（无论该资产属于哪家经纪商）。这使用户得以免于在系统中维护多个数据库。提供报价以及向不同经纪商发送订单的所有必需参数均在“交易对象”总窗口中维护。预设的交易对象列表在平台用户的本地数据库中维护。数据库将在 NinjaTrader 应用运行时更新。不过，在有些情况下，由某家特定经纪商支持的特定资产（例如 EUR/HUF）必须被加载才能交易。在控制中心“工具”标签中点击“交易对象”菜单可以添加交易对象。

添加后的交易对象可以在“交易对象列表”中查看。这项菜单还可以删除已添加的交易对象。

交易在指定日期到期的期货合约时，“交易对象”和“交易对象列表”这两项菜单较为有用。对于交易多个合约的大型交易者而言，每次都要添加一个冗长的列表是很浪费时间的。因此，NinjaTrader 提供了“滚动”功能。它可以通过“工具”标签上的“数据库管理”菜单获得。

热键设置

NinjaTrader 可以通过分配热键来简化常规任务，而且某些功能有预设的热键。例如，Ctrl+F 将打开数据库窗口。用户可以将热键全局或单独分配给图表、市场分析器、NinjaScript 编辑器、基础入场或 SuperDOM，还可以打印

历史数据

点击“工具”标签中的“历史数据”菜单，交易者可以用 NinjaTrader 访问“历史”数据和“市场回放数据”。除了传统格式以外，它还支持以 MetaStock 格式导入数据。另外，它还可以导入 NinjaTrader 的条形时间终点和条形时间起点。如有必要，用户可以编辑已加载的历史数据。状态栏提供关于数据变化的详情。与之相似，数据可以用间隔（跳动点、分钟或天数）和类型（买入价、卖出或最后价格）的方式导出。新数据可以从已连接的经纪商平台下载。

佣金

如果交易者直接与 NinjaTrader 的经纪商服务交易，则每笔交易的佣金取决于 NinjaTrader 的许可类型。用户可以点击“工具”标签中的“佣金”菜单以分析佣金结构。如果交易者希望将佣金结构纳入交易分析中，这也可以实现。这样做可以保证对交易表现评估的准确性。

选项

“选项”菜单提供一系列额外设置，例如“通用”、“交易”、“策略”、“自动交易界面”和市场数据等。一些值得关注的选项包括将“日志提醒”信息发送至邮箱，订单逆转声音提醒，自动保本、自动追踪和自动追踪触发。有一项功能可以启用 FIFO 进行头寸平均价格计算。用户甚至可以启用基于时间的头寸自动了结功能。此外，禁用 NinjaScript 后还可以自动取消订单。选项菜单可以修改订单的处理方式（“如实提交”、“提交并忘记、“在交易站填写市价订单”）。股票交易者可以针对股票分割和股息调整历史数据，也可以录制市场变化以进行回放。您还可以针对历史连接和实时连接来设置不同的经纪商或网站。

定时平仓 - 在特定时间平仓。如果新手交易者担心自己的头寸在发生重大新闻事件时依然未结，他/她可以利用这项功能按时离场。NinjaTrader 在“控制中心”下半部分提供六个标签（“订单”、“执行”、“策略”、“头寸”、“账户”和“日志”）以快速查阅活动。用“控制中心”窗口下端的各个标签可以查看订单、所用策略、头寸和整体账户信息等主要信息。

其他

由于可交易的对象较多，活跃于多个市场的交易者可能对保证金要求存有疑问。“风险”菜单清晰地列出了所有可交易的资产、初始及维持保证金和头寸限制。在默认情况下，该列将显示“NinjaTrader 经纪”服务的交易条件。用户也可以添加新模板。

与之相似，“交易小时”菜单显示资产在特定市场中可以进行交易的时段，以及节日列表。如有必要，交易者可以添加、编辑或删除一个时段或一个节日。NinjaTrader 还允许用户导入和导出备用文件、历史数据、股票代码列表以及 NinjaScript 文件。如果用户需要重新安装操作系统或升级硬件，备用功能将派上极大的用场。“移除 NinjaScript 组件”菜单使用户能快速从交易平台上移除一项指标。

图表窗口

如要分析图表上的价格数据，NinjaTrader 毫无疑问是零售外汇交易者的不二之选。可打开的图表数量仅受到计算机资源的限制。值得注意的是，NinjaTrader 允许用户在不同的窗口、相同窗口的两个不同面板或单个面板中打开多个图表，此外，用户可以在单个窗口中打开多个图表标签。

可以看出，其价格应该与在相同图表面板中打开两种不同的资产的价格一样。其他变化可以用“数据系列”窗口完成，如下所示：

图表可以基于卖出价、买入价或最后价格

可以设置待加载天数或设有结束日期的图表曲线数量。

我们可以设置连续的图表或在一天结束时稍事休息。

可以设置基于交易小时数的交易。

此外，图表窗口支持以下图表风格：

箱形 - 通过一种资产在两个不同时间周期上的数据系列，交易者可以对一种资产的交易范围进行具体分析。以下 AUD/USD 图表通过将 1 小时数据（箱形）应用于 15 分钟数据（蜡烛图）而创建。

蜡烛图

卡吉线（Kagi line） – 完全基于摒弃时间或交易量因素的价格

收盘线

峰

OHLC，HLC，HiLo

开盘价/收盘价

点数图 - 包括 MetaTrader 4 / MetaTrader 5 在内的许多平台都未将点数图包括在标准配置内，但 NinjaTrader 以支持自定义的形式提供这项图表。值得注意的是，它可以在不占用太多资源的情况下快速加载。

NinjaTrader 使用户能够以多种方式设置条形/蜡烛图大小。

跳动点 - 交易者可以为其条形曲线选择 100、200、300、400、500 或 1,000 跳动点。这些跳动点数量结束后，图表将形成新的条形曲线图。

交易量 - 它使交易者能够注明图表上一根条形曲线的单位数量。交易者可以选择以下五个交易量级别 - 1,000，5,000，10,000，25,000，50,000 或 100,000。

范围 - 使交易者能够设置一根条形曲线的价格范围（1，2，3，4，5，10，15，30 和 60）。条形曲线一直延续到价格范围被突破时。

另外，图表曲线可以按照秒（1，2，3，4，5，10，15，30，以及 60）、分（1，2，3，4，5，10，15，30，以及 60）、小时、天、周、月或年进行设置。您还可以修改条形曲线间隔和宽度。

绘图功能

NinjaTrader 可以在图表屏幕上绘制以下对象：

线

Ray

扩展线

箭头线

水平线

垂直线

斐波那契回调与扩展，时间扩展

斐波那契圈

安德鲁干草叉

江恩扇形线

回归通道

趋势通道

椭圆形

矩形

三角形

弧

文本

箭头向上/向下

三角形向上/向下

菱形、圆点与方形

区域突出显示 X

区域突出显示 Y

此外，NinjaTrader 提供的“标尺”可以衡量曲线数量、时段以及交易对象价格变化中的 Y 轴值等关键指标。

绘制功能中另一项值得关注的菜单是“风险回报”菜单。它使交易者能够快速以百分比、跳动点和点数的形式进行回报比评估。

“捕捉模式”菜单允许用户在图表内向价格和/或时间数据添加绘制对象。

光标

交易者可以使用鼠标指针或十字标线视图来研究图表上的价格数据。另外，NinjaTrader 提供一项“全局视图”功能，可以在多个图表中同时移动光标（鼠标指针或十字标线）。它使用户能够同时对两种不同资产的情况进行深入研究。图表设置可以被保存为模板，以供快速加载。用右键单击菜单还可以直接在图表中设置提醒。“数据框”菜单使交易者能了解指定时段内的价格变化。

图表交易

“图表交易者”菜单可以直接创建订单，且无需使用“控制中心”的“基础入场”或任何其他菜单。

如果交易者想把屏幕放大到最大状态，他/她可以启用“图表交易者”（隐藏）菜单。这会使“基础入场”窗口（附加于图表上）消失。无论交易者想何时创建订单，用右键单击图表即可打开一个用于创建订单的弹出式菜单。这样的话，交易者无需返回控制中心即可创建订单。

指标

NinjaTrader 提供一系列带有自定义参数的内置指标。这款软件还允许交易者创建和加载自己的指标。

指标加载窗口还以简短的方式介绍关于内置指标的详情。例如，交易平台按以下方式介绍 FOSC 震荡指标。

与之相似，“策略”菜单能够快速加载自动交易策略。而且，“策略”菜单可以快速修改订单数量、交易账户详情、订单处理（入场和离场）、回顾图表曲线以及交易所需的图表曲线。为了节省时间，可以将这些详情保存为模板。此外，在“属性”菜单中可以修改图表的所有基础属性（字体、背景和轴颜色等）。

NinjaTrader 有一项有趣的功能，即为订单添加指标（指标追踪）的功能。借助 “SuperDOM” 或“图表交易者”功能，交易者可以将指标添加至特定订单中。指标值的任何变化都会导致订单价位的变化。

NinjaTrader 外汇板

“NinjaTrader 外汇板”旨在提供关于外汇和 CFD 市场数据的无障碍视图。其交易界面专门针对外汇和 CFD 产品而打造。

外汇板提供以下功能：

可以同时查阅多个货币对的报价（买入价与卖出价）。

其模块可以作为快速订单入场屏幕。可以自定义与订单、止损位、获利了结位、止损策略（自动追踪、自动保本）相关的订单数量、时间有效期（GTC、GTD 或天数），也可以将它们保存为模板以供后续使用。

模块还显示当前头寸（参见上图截屏中的 GBP/USD）、净盈利/亏损、未结订单（如有）和高级订单管理策略。用右键单击菜单可以添加或删除交易对象。“外汇板”屏幕也支持打印和共享。用户可以根据个人需求定制其基本功能，例如背景和前景等。“外汇板”的下半部分简要介绍了账户活动。

用 NinjaTrader 交易

有意向使用 NinjaTrader 平台的交易者可以购买终身许可，也可以租赁平台或通过 NinjaTrader 经纪商进行交易。截至 2018 年 6 月，终身许可的价格为 999 美元。如上文所述，NinjaTrader 的标准功能并不收费。这些功能包括高级图表、自动策略开发、市场分析、回测与优化以及交易模拟。“NinjaTrader 生态系统”提供高级指标、自动策略、工具绘制、形态识别和编程服务。用户可以自行购买其感兴趣的工具以定制平台。NinjaTrader 论坛是一个有爱互助的社区；它非常乐于帮助 NinjaTrader 新手。此外，YouTube 还有海量视频可以帮助用户在学习过程中少走弯路。NinjaTrader 会组织免费的网络培训研讨会。在交易平台中可以直接链接至交易指南、邮箱与远程支持、网络研讨会、Facebook、Twitter 以及 YouTube 频道。平台每周 5 天、每天 24 小时提供技术支持，每周 7 天、每天 24 小时提供紧急交易支持。总而言之，这个平台的交易者将能够心无旁骛地专注于交易过程本身。如果交易者能够最大限度地利用 NinjaTrader 平台，外汇交易将变成一项更加简单的任务。

结论

NinjaTrader 支持自定义设置，可满足用户的个性化需求。平台的众多优点使它从竞争对手中脱颖而出；这些优点包括先进的交易管理技巧、策略与交易表现分析、灵活的交易制定方法、图表功能以及提醒设置等。平台还能同时通过不同的经纪商交易多种资产。不过，与外汇交易者目前最常用的平台——MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 相比，它的自动交易程序编写方式还显得略为复杂。与 MT4/MT5 相比，其可用的第三方资源（例如指标和交易机器人）也存在较大的差距。NinjaTrader 可以被视为一款优于入门级平台，但略逊于机构级平台的交易平台，例如支持云处理的 Quant Connect 等平台。如果交易者想要在三分钟内完成对 10 年期的 1 秒钟条形曲线数据完成回测，这项功能是不可或缺的。不过，对于熟悉编程和统计知识的交易者而言，NinjaTrader 平台将是一项福音。如果您是一位资产组合低于 100k 的零售交易者，则 MetaTrader 或许已完全能够满足您的需求。