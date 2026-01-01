内容

分析外汇市场时，大多数交易者会专注于价格及其波动。这是有道理的。毕竟，低买高卖是交易的基础。但价格并不是您可以用来判断市场的唯一指标。成交量也可以作为一项分析因素。例如，如果只有几位交易员决定卖出某种货币，这个决定的意义不大。但如果有成千上万名交易员决定这样做，那么它或许值得关注。 不过，仅凭成交量本身并不能说明太多问题。如果不知道市场参与者在做什么，仅仅知道他们的数量没有太大的用处。因此，将对价格波动的研究与对相应成交量的研究相结合，这似乎是个好主意。这类分析有可能成为一项有助于您了解市场正在发生什么以及下一步走势的工具。 这种同时研究价格行为及成交量的分析形式被称为量价分析（Volume Price Analysis）或成交量价差分析（Volume Spread Analysis）。后者名称中的“价差（spread）”是指开盘价与收盘价之间的价差。本文将使用“成交量价差分析”这个术语（或简称为 VSA）。 VSA 通常应用在蜡烛图上。其他类型的图表，如条形图、线型图或卡吉图（Kagi），并不适合进行 VSA分析。 本文将介绍有关成交量价差分析的基础知识及其深入概念，例如对 VSA 范式内蜡烛图、趋势、供应量及阻力的研究。

成交量价差分析的起源

当谈到 VSA 的起源时，人们通常会提到理查德 · 威科夫（Richard Wyckoff） 这个名字。他是一位美国股票投资者，也是《华尔街杂志》（Magazine of Wall Street）的创始人及编辑。在金融市场中取得成功后，他决定成为一名教育家，并教授其他投资者和交易者跟随他的步伐。 他对交易理论的一项贡献是三条基本法则：

供需法则。这是三条法则中最简单且最容易理解的法则，也可能是最为人熟知的法则。它假定供求关系最终会取得平衡。如果需求量高而供应量低，则价格将上涨，直到需求量下降至供应量足以满足它的水平。如果需求量低而供应量高，则价格将下跌，直到需求量上升至足以吸收过剩供应量的水平。 因果法则。它假定“原因”之后会跟着一个它成比例的“结果”。如果“原因”很强，那么相应的“结果”（趋势）也会很强。而弱“结果”会导致弱趋势。 努力与结果法则。它是指结果应该反映出为了实现它所付出的努力。换言之，高成交量量应该会导致显著的价格波动（价差）。如果价差很小，这意味着成交量也很小。任何偏离这项规则的情况都应被视为异常情况。

为什么成交量如此重要呢？

但是，仅关注价格本身不就足以进行分析了吗？毕竟，价格才是驱动交易者作出决策的最终因素。那么，为什么要关注成交量的高低呢？难道它没有反映在价格波动中吗，就像威科夫第三法则所假定的那样？ 好吧，让我们回到前文中一个交易者与一千位交易者的比较。它提到一位交易者并不重要，但一千位交易者是重要的。这种观点不一定总是正确，因为它没有考虑到我们谈及的交易者类型。如果那一位交易者是一家大型银行，而一千位交易者全是普通的零售交易者，那么他们很可能无法与银行竞争。许多市场专家经常提到，零售交易者的交易几乎都会以亏损告终。 这也是成交量价差分析（VSA）的支持者认为 VSA 至关重要的原因：他们认为市场是被操纵的。推动市场的力量是银行、各种基金以及其他大型金融机构，而不是试图涉足交易的普通人。它们具备能够影响市场的条件，而零售交易者根本无法做到这一点。这些条件不仅包括他们的大额资本，还包括他们对当前供需平衡情况的深入了解（普通交易者无法得知），以及通过影响新闻媒体从而以内幕人士需要的方式来推动市场情绪的能力。虽然普通人的内幕交易被认为是犯罪行为，但大型机构不仅被允许进行内幕交易，甚至还获得了资格许可。有些人认为这证明了市场在本质上是不公平的。其他人则认为这些机构执行了作为做市商的重要任务，即为市场提供流动性。无论如何，VSA 的支持者也认为，在成功的交易中，了解做市商当前正在做什么是至关重要的。如果您已经有一段时间的交易经验，你可能听过这句格言——“跟随聪明钱”。那么，这些内幕人士应该是“聪明钱”。但要如何知道这些内幕呢？他们不会告诉您，而且他们的操作也不会公开。 这正是成交量发挥作用的时候。有了成交量价差分析法，成交量是很难隐藏的。没错，VSA 的支持者认为，内幕人会通过在一段时间内分散买入及卖出交易来掩盖他们的操作，以免对市场造成明显的影响。不过，VSA 的粉丝认为，一位敏锐的观察者应该能注意到标志着市场活动较为活跃的交易量变化。正如威科夫第三法则所述，结果应该与努力成正比。因此，如果价格大幅上涨或下跌，且成交量上升，则这种上涨或下跌是有效的，而不是异常情况。换言之，成交量验证了价格走势。 成交量价差分析还可以帮助您了解周期或趋势何时开始以及当前价格在周期/趋势中的确切位置。有趣的是，人们的一贯看法是，在价格开始上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。但 VSA 支持者的观点相反。为了理解他们的观点，请设想出一位批发商。当他们卖出商品并降低价格后，商品库存减少，他们开始以低价购买商品。当库存充足且商品价格由于商品稀缺（无论是真稀缺还是由新闻媒体制造的噱头）而上涨时，批发商开始出售商品，直到清空库存且商品价格再次降低。然后再循环操作。这正是做市商的运作方式。当价格骤降且成交量较大时，这说明零售交易者正在恐慌性抛售，而聪明钱正在买入。如果价格急剧上涨并得到高成交量的验证，这说明聪明钱正在卖出，而普通交易者由于害怕错过机会（FOMO）而正在买入。 在 VSA 中，外汇市场是特例，因为问题在于，外汇市场不报告真实的成交量。相反，它被替换为跳动量。这不是理想的工具。不同的经纪商可能会在同一时段为相同货币对报告不同的跳动量。数据的准确性取决于经纪商是否订阅了数据批发提供商的昂贵服务。不过，研究表明，跳动量以约 90％ 的准确性来反映真实的市场活动。由于成交量与市场活动直接相关，因此，可以认为跳动量是真实成交量的有效替代品。 总之，成交量的重要性在于验证价格走势，揭示被操纵市场中的操纵行为，并在纯市场中显示真实的市场情绪。

成交量价差分析中的蜡烛图可以显示什么信息

正如介绍中所说，成交量价差分析是在蜡烛图上进行的，因为它不适合其他类型的图表。好在对于大多数交易者而言，这应该不是问题，因为蜡烛图可以算是外汇交易者最常用到的图表类型。 您可能已经熟悉了蜡烛图上蜡烛线（K 线）的基本概念，但刷新一下您的记忆也是很有用的。每根蜡烛线可以代表一分钟、五分钟、十五分钟、半小时、一小时、四小时、一天（一个完整的交易时段）、一周或一个月，具体取决于图表所选的时间周期。以下是蜡烛线的外观和基本组成部分：

蜡烛线的实体表示开盘价与收盘价之间的 价差。它可以是看涨或看跌的，具体取决于蜡烛线或其实体的颜色。在本例中，绿色表示看涨蜡烛线，红色表示看跌蜡烛线。在默认的 MetaTrader 配色方案中，看涨蜡烛线的实体为空（黑色），而看跌蜡烛线的实体为有填充（白色）。在看涨蜡烛线中，实体底部表示开盘价，而顶部表示收盘价。看跌蜡烛线与之相反——实体顶部表示开盘价，而底部表示收盘价。影线（烛芯）表示所选时段的高点价和低点价。为了简单起见，本文余下内容将使用日线图来讨论蜡烛图和价格走势。因此，每根蜡烛线代表一个交易时段。在这种情况下，烛芯显示时段的高点价和低点价。 为了理解交易时段内的价格走势是如何形成蜡烛线的，以及蜡烛线的组成部分，请查看下图中交易时段的价格走势：

在本例中，价格在时段开始后上涨，但卖方控制了局面并将价格压低至开盘水平以下，直到买方夺回控制权并将价格推高至开盘水平以上。这会形成一根看涨的蜡烛线，其烛芯显示时段的高点价及低点价，而蜡烛图实体显示开盘价与收盘价之间的价差。 在成交量价差分析中，蜡烛线最重要的部分是价差与影线（烛芯）。这是因为 VSA 认为蜡烛线不仅代表价格走势，还代表着市场情绪。在这种解读下，价差会显示情绪的强度。价差较宽表示情绪强劲。价差较窄表示情绪疲软。影线显示交易时段内市场情绪的变化。毕竟，如果市场情绪在交易时段内保持不变，就不会有影线（烛芯）。例如，如果市场情绪一直看涨，价格将从开盘价稳步上升至收盘价，且不会低于开盘价或高于收盘价，因此价格不会在交易时段内产生高点价及低点价（或者严格来说，高点价将与收盘价相同，低点价将与开盘价相同），且蜡烛图上不会形成影线。 接下来，我们将更详细地了解影线是如何形成的，以及它们揭示了市场情绪的哪些变化。为了使示例更清晰，我们假设价格在交易时段的收盘价与开盘价相同。换言之，它的价差为零。 以下示例显示了这种情况下的上影线是如何形成的：

在本例中，价格开盘走高。但随着价格上涨，卖方开始进入市场。之后，当价格变得过高时，卖方压倒了买方，价格重回起点。 这些价格走势向我们展示了什么样的市场情绪呢？首先，它们表明市场情绪在交易时段内完全发生了逆转。其次，在交易时段结束时，市场情绪是看跌的。这是否意味着趋势有变化呢？不一定。要做出这样的判断，您需要查看更多图片，并在分析中综合考虑价格与成交量。这只是一个简单的可说明上影线形成过程的理论示例。 这种价格走势呈现在图表上是什么样子呢？我们来看看它所创建的上影线：

以下示例展示了下影线是如何创建的：

在本例中，价格开盘下跌。但随着价格走低，价格开始变得越来越吸引买方。越来越多的买家进入市场，最终压倒卖家并重新推高价格。在这种情况下，市场情绪也在交易时段内完全逆转。但与前例不同的是，随着价格在收盘前走高，收盘时的市场情绪是看跌的。 以下是由价格走势形成的下影线：

成交量价差分析的基本规则

成交量价差分析的使用者称，任何想要使用 VSA 的交易者都应该记住六条基本规则。

成交量价差分析是一门艺术，而不是科学。虽然技术分析中使用的数据可能很精确，但对数据的解读可能会因交易者的不同而产生差异。这也是为何 VSA 可能有些主观，并且有时更依赖于直觉而不是硬数据的原因。这项规则的另一个结果是 VSA 很难进行自动化操作。虽然您可以尝试用 VSA 创建算法，但最终，当决策由真实的人而不是机器人做出时，成交量价差分析的效果会更好。 VSA 要求您保持耐心。任何使用成交量价差分析的交易者都应该学会保持耐心（耐心通常是一项优秀的交易品质）。一项交易信号的出现并不意味着您应当进入市场。市场通常具有强大的惯性，并且需要一定的时间才能扭转走势。毕竟，当买家开始压倒卖家（或反之亦然）时，后者通常不会立即放弃，而是会试图坚持一段时间。因此，当您获得交易信号时，您不应立即采取行动，而是要为即将到来的变化做好准备。 您寻求数据的一致性，而不是精确度。如果您比较来自不同经纪商及交易平台的蜡烛图，您会发现即使是代表相同交易时段的蜡烛图之间也会有差异（有时甚至差异很大）。这是因为不同的经纪商可以使用不同的数据源。此外，您的计算机能力、互联网速度以及其他类似的事情也会影响交易平台向您显示的数据。而且，成交量也是相对的。但数据的一致性比其精确度更重要。如果数据显示成交量明显高于或低于平均水平，只要这个结论正确，当前成交量与平均成交量确切是多少并不重要。因此，只要您使用相同的数据源，您就可以相对确定地使用量价分析。 VSA 要求您坚持练习。这条法则很简单。如要掌握 VSA 并学会如何根据您的交易风格来调整它，您需要花费时间和精力。只要保持耐心并从错误中吸取教训，您最终会得到回报。 将 VSA 与常规技术分析相结合。虽然成交量价差分析是一项强大的工具，但它应当与其他类型的技术分析结合使用。尤其是趋势、支撑位及阻力位对 VSA 的成功应用尤为重要。 寻求验证或寻找异常。这可能是最重要的规则。实质上，您在使用 VSA 时只需要做一件事：寻求验证或寻找异常。如果价格得到了成交量的验证，价格很可能会沿续之前的走势。异常（成交量与价格行为之间的差异）则表明趋势可能会发生变化或逆转。下章内容将更详细地讨论验证与异常。

验证与异常的示例

为了帮助您了解成交量价差分析认为哪些价格变动是验证，哪些是异常，本章节将提供蜡烛图上的验证及异常示例。

单蜡烛线示例

让我们先从简单的示例开始。为此，我们先查看验证或异常在单蜡烛线上的呈现。

验证

第一个示例中蜡烛线的价差较宽、影线较小：

我们可以在此处看到明显的价格变动。根据威科夫第三法则，这一结果应该关联了很大的“努力”。确实，高成交量证实了这一点。根据 VSA，这意味着价格得到了成交量的验证。 但是，这个示例可以展示什么市场信息呢？根据 VSA，有两条信息：

价格变化是合法的，并且内幕人员没有操纵市场。

市场情绪是看涨的（而且，鉴于影线较小，市场情绪非常强劲）。如果您持有多头头寸，您应当继续持有。

我们来关注另一个示例。这一次，价差较窄，影线较小：

在本例中，价格变动很小。同样，结果应当与“努力”一致。情况是这样吗？是的，因为成交量低于平均水平。

异常

接下来，我们来探讨一些更特别的示例——异常。成交量价差分析认为异常是指价格与成交量相悖的情况。 请查看以下示例：

它的价格变动很大。根据威科夫第三法则，这是巨大“努力”的结果。但事实并非如此，因为成交量低于平均水平。这意味着什么呢？ VSA 的支持者认为这种异常可能意味着以下几点：

这可能是内幕人士在探测市场的迹象。他们将价格推高，但自己不投入这一变动之中，而是等待市场的反应。如果成交量低，表明市场未响应，因为买家认为价格太高。

另一个可能是内幕人员在试图抹平零售交易者的止损位，使他们关闭空单。

无论是哪种情况，VSA 都认为这样的上涨是一个陷阱，并且没有显示市场正处于真正的牛市。 接下来，我们来关注另一个相反的示例：

如您所见，本例中的价格变动很小。根据威科夫第三法则，达成这种小结果的“努力”应该也很少。但图表显示，成交量是相对较高的。这意味着什么呢？意味着买方和卖方在进行激烈的拉锯。专业人士正在获利了结，在高位卖出资产。而买方正在买入资产，以阻止价格进一步下跌。同时，市场不再继续看涨且无法推高价格。根据 VSA，这通常发生在看涨行情的高峰期，并表明市场正失去牛市动量。通常，这也是一个走弱的信号，表示趋势可能很快会发生逆转。

多蜡烛线示例

在图表上分析多蜡烛线与分析单蜡烛线的基本理念相同——价格应当得到成交量的验证。不过，分析多蜡烛线时，它不仅应该验证每根蜡烛线本身，还应验证整体趋势。毕竟，努力与结果规则不仅适用于单根蜡烛线，也适用于整体趋势——趋势越强，生成它的成交量就越大。

验证

让我们先探讨看涨趋势的示例：

通过成交量价差分析，我们能获知这张图表的什么信息呢？首先，每根蜡烛线都得到了成交量的验证——小蜡烛线对应着低成交量，而大蜡烛线对应着高成交量。那么，引起看涨趋势的价格变化呢？它是否与成交量同步或相反呢？如您所见，后续每次价差增大都与成交量增加相关。因此，可以认为它是一种验证，因为结果（趋势增强）与努力（成交量增加）相符。 从 VSA 的角度来看，它能告诉我们什么呢？根据 VSA 理论，可以获知以下几点。首先，VSA 的支持者认为这种价格走势是有效的，并坚称高成交量表明市场参与者已入场推高价格。接下来，当三根蜡烛线得到验证之后（在此示例中，四根蜡烛线都得到了验证），则可以认为趋势已经稳固。此外，由于蜡烛图的影线很小，这表明看涨趋势强劲。最终，与其他多头交易者一起入场并开立多单可能是相对安全的。 以下是另一个示例：

本次为看跌趋势。那么，它有没有得到成交量的验证呢？有些人一开始会认为它没有得到验证。毕竟，价格在下跌，而成交量在上涨。这意味着价格走势与成交量相悖吗？ 这也是成交量价差分析这个术语优于量价分析的原因。最终，价格本身并没有价差重要。而且，蜡烛线或趋势究竟是看涨还是看跌也无关紧要。请记住，价格本身不会推动变化，它们需要相应的“努力”才能移动，而这种移动是上涨还是下跌并不重要。将价格推低一定幅度所需的“努力”与将价格推高同样幅度所需的“努力”相同。 接下来，我们返回示例中。价格下跌这一事实并不重要。重要的是价差在增加。而这与上升的成交量相符。因此，这个例子也得到了验证，因为结果与努力相符。此外，影线较小表明空头力量是创造大部分成交量的人。

异常

了解完多蜡烛线的验证呈现之后，我们来看看多蜡烛线图表上的异常呈现。请记住，本文提供的示例并未涵盖异常（或验证）在实际图表上所有可能的呈现方式。实时图表可能非常复杂，而目前的示例经过简化，仅显示概况。 我们先来关注看涨趋势中的异常：

它的价格变动与验证示例中的价格变动相似。价格随着价差增加而上涨。而成交量呢？它是否与价格同步增加呢？首先，价格似乎得到了成交量的验证，因为价差较小，而成交量相对较低。但第二根蜡烛图开始显示异常。虽然成交量与价差都在增加，但成交量大幅上涨，而价差仅小幅增大。这与 威科夫的第三法则相悖。然后呢？价格继续上涨，后续每根蜡烛线的价差在连续扩大。但成交量与上涨的价格不符，它在反向移动——下跌。 成交量价差分析法如何解释这种异常呢？根据 VSA，市场已进入超卖状态。做市商试图推高价格，而卖方正在入场，希望从高价中获利。这解释了成交量急剧上升，而价格仅小幅走高的情况。虽然有许多交易者参与了市场，但其中很大一部分是卖家；他们阻止了价格上涨。那么，后续的价格上涨为什么又伴随着下降的成交量呢？VSA 的支持者推测，这是内幕人士诱骗多头的尝试。他们给人留下市场看涨的印象，却又在为市场走低做准备。无论这是否真实，这种异常显示了市场疲软的迹象，因为交易者对当前的价格水平不感兴趣。不过，这并不保证后续会出现逆转。这种疲软可能是短暂的，会导致小幅回调。但观察市场并寻找优质的做空机不失为一个好主意。 接下来，我们来关注看跌图表上的异常：

它与看涨图表中的异常相似。价差与成交量一开始是同步的。但第二根蜡烛线出现异常，因为高成交量仅使价差小幅增大。而且，尽管价格继续下跌，价差不断增大，成交量却开始下降。这一结果似乎没有得到“努力”的支持。 成交量价差分析认为这是市场被超卖的迹象。卖方试图将市场推低，而买方被低价吸引入场，阻止了价格进一步下跌。这也解释了为什么高成交量没有带来足够宽的价差。而且，当专业人士将价格推低（至少相信 VSA 的人是这样认为）时，大多数交易者不再对以如此低的价格卖出感兴趣。这种异常预示着将出现牛市调整或趋势逆转。它可以提供一个优质的机会，在价格较低时开立多单。不过，VSA 的分析师建议您在这样做之前，应先等待看涨行情的验证。

用三个步骤在成交量价差分析法中分析蜡烛图

成交量价差分析法建议您在分析图表时先着眼于小细节，然后再转向全局。这可以通过以下三个简单步骤来实现：

先寻找单蜡烛线上的验证或异常。 然后，观察之前的几根蜡烛线，看看它们是否形成了明确的多蜡烛线验证或异常。 然后，再观察更长的时间周期。这会帮助您了解验证或异常在趋势中所处的位置。请记住，市场具有惯性。而且，不能仅仅因为市场在短时间周期中表现疲软就认为长时间周期上的强劲趋势即将结束。另一方面，当趋势开始逆转时，它会首先出现在更小的时间周期上，然后才会慢慢地在更长的时间周期上明显地呈现。因此，先分析更短的时间周期，然后再逐步分析更长的时间周期，这种做法通常比较合理。例如，您可以先观察五分钟周期，然后再观察一小时周期、每日周期、每周周期甚至是每月周期。 当然，如果仅观察价格与成交量，您很难发现不同时间周期上的趋势并抓住逆转。为了对 VSA 做补充，您需要使用技术指标，例如趋势线、支撑位、阻力位以及蜡烛图形态。本文的后续章节将介绍如何将这些工具与 VSA 结合使用。

VSA 中的趋势分析与周期

关于趋势及价格周期存在的原因，成交量价差分析的拥护者有一个很有趣的观点。他们相信这是因为内部人员在操纵市场。这种操纵不一定是针对价格本身，也可能是针对市场情绪。VSA 的支持者认为，内幕人士使用媒体及其他工具来营造一种弥漫在交易者之间的情绪，无论是这种情绪是看涨还是看跌，具体取决于操纵者的需求。影响市场情绪的新闻报道可能包括公司财务报告、宏观经济数据以及地缘政治新闻等。 这种观点可能令人难以置信，并且类似于可疑的阴谋论。另一个不那么极端的观点是，做市商的目的是更好地访问各种数据，以便更有效地评估应该在何时以及什么位置入场和离场。并非大多数的 VSA 追随者都认为市场操纵是内幕人员共同达成的结果。相反，他们认为内幕人员看到了相同的数据并使用了相同的交易策略，进而在没有特意达成一致协议的情况下一同操纵了市场。 在更详细地探讨 VSA 中的趋势之前，您可能想要知道应该使用哪些时间周期来分析趋势。

时间周期

如前所述，成交量价差分析可以用于任何时间周期。同样，在本章中讨论的价格周期可以出现在任何时间周期上，无论是 1 分钟还是每月周期。您选择的时间周期主要取决于两个因素：

您正在交易的市场。 不同的市场偏爱不同的时间周期。例如，股票通常是长线买入。因此，一个价格周期可能需要数天、数周甚至数月才能完成。在快速移动的市场（例如外汇市场）中，一个价格周期可以在数小时（如果不是数分钟）内完成。

不同的市场偏爱不同的时间周期。例如，股票通常是长线买入。因此，一个价格周期可能需要数天、数周甚至数月才能完成。在快速移动的市场（例如外汇市场）中，一个价格周期可以在数小时（如果不是数分钟）内完成。 您采用的交易风格。 不同的交易风格适用于不同的时间周期。剥头皮交易者通常使用 1 分钟、5 分钟和 15 分钟图表。波段交易者通常使用 1 小时或 4 小时图表。日线及长期图表更适合长期投资者。

您还应该记住，趋势的形成始于短时间周期，然后再逐渐发展至长时间周期。因此，在考虑更广泛的情况之前，您有必要先仔细地观察图表。

主要概念

成交量价差分析使用以下与趋势相关的概念：

累积（Accumulation）

派发（Distribution）

测试

买入高峰

卖出高峰

为了更好地理解本章中的价格周期，您可以借鉴批发商的运营方式。他们以批发价买入商品，以零售价卖出商品，然后用所得的盈利以批发价买入更多商品。做市商的行为与之类似。VSA 的粉丝认为他们会推低价格，以低价购买资产，然后再将价格推高，并以高价出售累积的资产。 接下来，我们将仔细探讨这些概念。

累积与派发

根据成交量价差分析，市场会在专业人士以低价买入（累积）和以高价卖出（派发）的时段之间切换。这些时段分别被称为累积及派发阶段。

累积（Accumulation）

与任何一位理性的交易者一样，做市商希望以低价买入。遵循成交量价差分析的交易者认为，为了实现这一点，内幕人士会通过媒体来吓唬市场，从而让零售交易者出售资产并拉低价格。当然，内幕人士不应过度吓唬市场，否则没有人会购买他们在累积阶段积累的资产。 在做市商决定推高价格之前，累积阶段可能会持续一段时间。这意味着在累积阶段，价格将在一定范围内上下波动。 内幕人士不会一次性购买能力范围的所有资产，因为：首先，内幕人士既希望多头持仓者认为他们的交易已经失败，又想要确保不会有更多卖家卖出，以免做市商无法在累积阶段结束后推高价格。因此，专业人士允许价格在累积阶段小幅上涨，以便这些小幅上涨能够说服空头出售他们的资产。最后，专业人士不希望过快地买入太多资产，因为这会在累积阶段结束之前推高价格。 以下是累积阶段在图表上的呈现：

派发（Distribution）

一旦内幕人士积累了足够资产，他们就开始用利好新闻推高价格（至少成交量价差分析的支持者是这样认为）。他们更想缓慢、稳健地做到这一点；他们有安全感是因为他们知道自己有足够的资产可在适当时机卖出。VSA 的粉丝猜测，内幕人士也会在这种情况下利用交易者的恐慌心理，但这种恐慌心理是害怕错过，而不是害怕亏损。 一旦价格达到目标水平，且零售交易者确信市场进入牛市，专业人士就开始出售他们的股票。与累积阶段相同，他们会缓慢、稳健地操作，以免价格快速崩盘。因此，这个阶段的价格通常会在一个狭窄的范围内波动，这一点也与累积阶段相似。一旦做市商的资产全部出货，他们就准备让价格骤跌，以便以低价买入。然后再循环往复操作。 以下是派发阶段在图表上的呈现：

测试

您可能想问：内幕人士怎么知道何时该结束累积及派发呢？他们如何确定不会有足够多的交易者将市场推向与他们预期相反的方向呢？这正是“测试”概念能派上用场的地方。根据成交量价差分析，测试方式有两种：在累积阶段快结束时进行供应测试，以及在派发阶段快结束时进行需求测试。

供应测试

当累积阶段结束后，内幕人士需要确保没有卖家留下（或者至少这些卖家的持仓微不足道），以免这些卖家在他们开始推高价格后再次将价格拉低。为此，正如成交量价差分析支持者所认为的那样，他们会将价格推高至最新出现大量卖盘的水平，然后再回推价格以查看是否有卖家加入。 以下是一次成功的测试：

首先，请关注最后一根蜡烛图的外观。在成功的测试中，它可以是看涨或看跌的。但这不重要。真正重要的是它的价差很窄，而下影线很长。这意味着市场没有接受下跌的价格。此外，请关注成交量。成交量很低，意味着其他交易者没有加入到下跌走势中。 以下是一次失败的测试：

在这种情况下，蜡烛图的实体很宽，意味着市场接受了下跌的价格。成交量很高，意味着卖家加入了下跌走势。VSA 的信徒认为，这对内幕人士来说是一个问题，因为市场中仍然有卖家可以阻挠做市商推高价格的计划。这意味着内幕人士将继续努力说服卖家卖出资产，以便后续不会有力量阻挠他们推高价格。 支持 VSA 的人认为，无论测试是否成功，它都为交易者提供了关键信息。即做市商已做好推高市场的准备。如果测试成功，则市场可能会很快上涨。如果失败，市场最终也会上涨，但可能要推迟到市场上没有留下的卖家时。

需求测试

需求测试基本上是供应测试的反向镜像。VSA 的支持者认为，当派发阶段结束时，内幕人士想要确保市场中没有买家留下。为了测试这一点，他们将价格拉低至最新出现大量买盘的价位，然后将价格略微推高，以查看是否有人接受诱饵并开始买入。 以下是一次成功的测试：

在这种情况下，市场拒绝了上涨走势，表明仍然有大量买家存在，价格可能会进一步下跌。显示测试过程的蜡烛图的实体很窄，这一点与供应测试相同。它们的不同之处在于，它的上影线很长，而下影线几乎缺失。成交量较低也意味着上涨走势是虚假的。 以下是一次失败的测试示例：

市场接受了上涨走势，以明显高于开盘价的收盘价结束了交易时段。这一点可以从看涨烛图的宽实体看出。此外，高成交量表明交易者加入了上涨走势，意味着市场还没有做好价格走低的准备。 与供应测试的情况相似，需求测试表明做市商正在为市场的大幅变动做准备，不过这次是下跌走势。测试是否成功关系着价格走势的变化将很快发生还是略微延后。

买入高峰与卖出高峰

我们已经探讨过累积、派发阶段以及当市场准备完成这些阶段时做市商如何进行测试。不过，如要成功地为阶段的结束做好准备，您需要知道阶段即将结束时会有哪些迹象。成交量价差分析提供的迹象有买入高峰与卖出高峰，可以帮您识别阶段何时即将结束。 在解释买入与卖出高峰的概念之前，请务必要注意，“买入”与“卖出”这两个概念名称反映了专业人士，而不是零售交易者的视角。这意味着买入高峰发生在累积阶段结束且零售交易者正在卖出时，此时专业人士正在买入。卖出高峰发生在派发阶段结束且零售交易者正在买入时，此时专业人士正在卖出。 以下是图表中的买入高峰示例：

如您所见，买入高峰在图表上表现为一系列包含窄实体和长下影线的蜡烛图。这有什么含义呢？坚信 VSA 的分析师认为，这意味着零售交易者正在出售他们的股票，但专业人士很乐意从他们那里买入。这也是形成下影线的原因——零售交易者抛盘导致价格下跌，但做市商不允许跌幅太大，他们要以低价满仓，然后再推高价格。相关蜡烛图显示的高成交量也验证了有大型金融机构在参与市场活动。VSA 的建议是，如果您看到买入高峰的迹象，您应该准备迎接大幅上涨。 以下是图表中的卖出高峰示例：

它实际上是买入高峰的反向镜像。它的蜡烛图也有窄实体，但它有较长的上影线，而不是下影线。对于那些相信 VSA 的交易者而言，它的逻辑很简单：价格随着担心错过涨势的零售交易者入场而走高，但专业人士将持仓卖给普通交易者，以防止价格跳涨。与验证买入高峰一样，卖出高峰需要高成交量的验证。根据 VSA，卖出高峰预示着市场即将急剧下跌。

完整周期示例

为了结束关于成交量价差分析中价格周期的讨论，我们来看一个完整的周期示例：

价格周期从累积阶段开始，此时的做市商借助价格波动试图说服零售交易者以低价卖出资产。当内幕人士补足持仓之后，累积阶段在买入高峰进入尾声，专业人士进行供应测试以确保市场中没有卖家。累积阶段结束后，价格反弹上涨，做市商开始出货。他们得以按高价卖出资产，因为零售交易者相信市场是牛市。当内幕人士空仓之后，派发阶段在卖出高峰结束。然后，专业人士进行需求测试，以确保市场中没有买家，然后再推动价格下跌。当价格降至足够低的水平时，做市商开始在累积阶段补仓，并重新开始一个周期。 请注意，类似的价格周期会在任何时间周期上发生，无论是一分钟周期还是每月周期。

蜡烛图形态

本章从成交量价差分析的角度阐述蜡烛图形态。文中会介绍蜡烛图最重要的形态、它们在趋势中的重要性以及它们与成交量的关系。 但是，在探讨具体的蜡烛图形态之前，您需要了解在 VSA 中分析蜡烛图形态的主要原则。

主要原则

虽然有些原则以前被提到过，但回顾它们是有意义的，这有助于您在分析蜡烛图及蜡烛图形态时记得使用它们：

影线（烛芯）代表着市场情绪的强度。 烛图两侧的影线较长表明交易者之间存在着犹豫和不确定性。影线很短或缺失意味着市场情绪在收盘价方向非常强烈。

烛图两侧的影线较长表明交易者之间存在着犹豫和不确定性。影线很短或缺失意味着市场情绪在收盘价方向非常强烈。 价差（蜡烛实体的长度）也代表着市场情绪。 如果价差很窄，则交易者对市场走势的情绪不强烈。如果价差较宽，表明交易者在收盘价方向的情绪很强烈。

如果价差很窄，则交易者对市场走势的情绪不强烈。如果价差较宽，表明交易者在收盘价方向的情绪很强烈。 分析蜡烛线与其在更长趋势中的位置之间的关系。 您不能仅仅因为在蜡烛图上看到一个熟悉的形态就认为您自动获知了它的含义。您需要考虑附近的蜡烛图以及该形态在趋势中所处的位置，以了解它对价格的影响。

您不能仅仅因为在蜡烛图上看到一个熟悉的形态就认为您自动获知了它的含义。您需要考虑附近的蜡烛图以及该形态在趋势中所处的位置，以了解它对价格的影响。 请记得要关注成交量。成交量可以验证价格。因此，分析蜡烛图时，请记得寻找验证或异常。

蜡烛图形态分析步骤

下文列出了专业人士会在分析蜡烛图形态时采取的步骤：

识别蜡烛图上的形态。请记住，单根蜡烛图无法提供太多的信息。即使您在蜡烛图上发现了一个形态，也不意味着您应该立即开立头寸。请先执行其他分析步骤，并稍作等待，以确认该形态提供的信息是否属实。 查看附近的蜡烛图上是否有相似的形态。如果该形态确实反映了市场行情，而不仅仅是偶然事件，那么它很可能会出现在多根蜡烛图上。毕竟，如果形成蜡烛图上形态的市场条件保持不变，那么它们应该会导致其他烛图上出现相同的形态。 关注成交量。请记住，价格由成交量验证。您需要考量形态蜡烛图上的的交易量是高还是低。查看其他蜡烛图上是否有相似的形态。如果后续每根蜡烛图上的成交量都在上升，则这是一个强烈的信号，表明该形态可靠。 观察价格之前在此价格区域的表现。例如，如果价格之前在当前价格区域内的表现疲软，说明形态也较为疲软，价格很可能会下行。 观察形态在更长趋势中所处的位置。请记住，相同形态在趋势中处于不同的位置可能会有不同的含义。例如，在累积阶段结束时出现的形态与在派发阶段结束时出现的形态之间存在很大的差异。通常，您需要先等待趋势发展然后才能确定形态在趋势中所处的位置。 观察不同的时间周期。请记住，趋势的形成从短时间周期开始，然后再逐渐发展至长时间周期。如果您认为趋势正开始在小时图上形成，请查看 15 分钟图表。如果您的观点无误，则更短的时间周期上应该已经形成了类似趋势。例如，如果您认为小时图上开始形成逆转，则体现在 15 分钟图表上应该有明显的逆转走势。之后，请观察相同的趋势是否出现在 4 小时甚至每日图表上，以确认趋势的真实性。如果长期图表上没有出现趋势，这不一定代表它没有出现在短期图表中。但趋势可能不会持续太久。如果您想开立头寸，则您不应持仓太久。 仅在形态经过所有步骤的结果确认后才开立头寸。通常，VSA 专家会建议您仅在识别到多根蜡烛图出现相似形态后才进行操作；这些形态显示较高且上升的成交量，在趋势中所处的位置对您的计划有利，而且趋势出现在几个不同的时间周期上。

形态

流星线

这种形态表明走势处于弱势。 当蜡烛图的实体很窄，下影线几乎缺失或完全缺失，而上影线很长时，会形成流星线形态。其外观如下：

您会发现这种形态与我们在蜡烛图基本组成部分章节中提到的上影线示例非常相似。该示例还介绍了这种形态是如何形成的。请记住：这种形态出现的时机是当买家试图在交易时段（或者您为图表选择的任何时间周期）推高价格，而卖家夺得市场控制权并将价格拉回时。这也是形态表示市场处于弱势的原因，因为它表明空头压倒了多头。 另一个关于这种图表形态的关键点是：它并不意味着价格会自动进入下跌趋势。它仅显示市场处于弱势。如要了解市场的弱势程度以及价格未来的走向，您需要执行上文列出的步骤。您应该重点查看图表附近是否有其他流星线形态，以及它们在趋势中所处的位置和对应蜡烛图上的成交量水平。 如果上升趋势中出现成交量较低的单根流星线，您最多可以预测价格会出现一次微小的回调。后续每根流星线都在表示市场逐渐走弱。如果流星线伴随着成交量上涨，则走势很可能会出现更强的调整甚至是逆转。如果横向图表上出现多根成交量较高的流星线，则可以预计价格向下突破。价格横向波动的时间越长，最终的下跌趋势就越强。 重要提示：流星线形态不会导致异常的生成。它表明市场处于弱势，但这种弱势不取决于成交量。成交量仅表示弱势的程度。 您还需要考虑形态是在价格周期中的哪个位置形成的。如果它出现在累积阶段之后很快形成的上升趋势中，则不太可能发生逆转或强势回撤。如果在派发阶段出现了几根流星线，则您可能会看到卖出高峰，并需要为即将到来的跌势做好准备。如果在派发阶段结束后很快形成流星线蜡烛图，那么您很可能在见证一次成功的需求测试。 为了便于您更轻松地理解它的原理，请查阅以下图表，它展示了趋势中可能出现的流星形态的一些变化：

锤形

这种形态表明走势处于强势。 实际上，锤形蜡烛图形态是流星线形态的反向镜像。当蜡烛图的实体很窄，下影线很长，而上影线极短或缺失时，它会形成锤形蜡烛图形态。其外观如下：

同样，它会让我们想到有关蜡烛图组成部分的章节，特别是关于下影线的内容。锤子形态的形成机制与下影线的形成机制相似——卖方试图将价格拉低，但买方掌控了市场并使价格反弹。但如果是普通蜡烛图的下影线，价格可能会在影线形成后上下波动，而锤子形态的蜡烛图则显示多头力量在时段结束后依然占据主导。这意味着交易者情绪看涨，市场强劲。 同样，如果您想通过成交量价差分析（VSA）法分析图表，请记住之前列出的主要步骤，包括：查找附近蜡烛图上其他的相似形态、观察成交量以及观察形态在趋势中所处的位置。 这种形态本身表示市场强势，但没有显示它的强势程度及持续时间。如果强劲的下跌趋势中出现单根成交量较低的锤形蜡烛图，这暗示价格仅会有短暂的小幅反弹，然后会重拾跌势。如果它很快出现在累积阶段之后，则这可能是一次成功的供应测试。如果出现成交量为平均水平的锤形图，则表明价格将出现更大幅度的上涨修正。如果出现成交量很高的锤形图，则说明价格可能会明显静止或即将结束跌势。 重要提示：锤形形态不会导致异常的生成。它表明市场处于强势，但这种强势不取决于成交量。成交量仅表示强势的程度。 如果附近的蜡烛图出现多个锤形形态，这增加了信号的强度，特别是当这些形态伴随着成交量上升时。如果它发生在一段侧向移动之后，则价格可能会向上突破。VSA 理论家认为，这意味着专业人士正在买入零售交易者的资产，而累积阶段可能已经到达买入高峰。 下图显示了锤形形态可能会在图表中呈现的情况：

长腿十字星（Long-Legged Doji）

这种形态代表着不确定性。 长腿十字星形态的外观有点像流星线和锤形烛图的结合体。长腿十字星蜡烛图的实体非常窄，而上下影线都非常长（因此得名“长腿”十字星）。以下是它的外观示例：

这个形态表示市场情绪既不看涨，也不看跌。长腿十字星表明市场处于波动中，因为买方和卖方在争夺市场。他们来回推动价格，但谁都无法占据主导。这种形态通常会导致趋势结束甚至逆转。至少，如果得到验证，价格走势会出现这样的结果。 根据成交量价差分析，请务必要注意：长腿十字星可能会经历异常。通常，市场波动意味着市场活跃度很高或至少高于平均水平。如果情况无误，则可以认为长腿十字星已经过验证。但如果形态显示市场中有波动，而成交量较低，则意味着出现异常。

VSA 的粉丝认为有以下原因导致异常出现：内幕人士试图触发零售交易者设置的止损单。为此，做市商通常借助新闻来回推动价格，以引起价格的大幅波动。这样，内幕人员就可以摆脱零售交易者的影响并控制市场。 VSA 专家认为，如果您看到成交量较低的长腿十字星蜡烛图，则您不应入场。如果该蜡烛图伴随着高成交量，则表明做市商正在积极参与市场，您应准备识别最终走势并跟随趋势。这种建议背后的逻辑是，有内幕人员参与意味着趋势很可能是真实的，而不是陷阱。

窄价差蜡烛图

这种形态表明市场情绪疲软。 虽然它通常不属于蜡烛图形态的行列，但成交量价差分析对窄价差及短影线蜡烛图的观点比较特殊。通常，当交易者对市场没有强烈的情绪并等待新闻或数据将市场推向特定方向时，这种蜡烛图就会出现。它们通常对交易者没有特别的吸引力。但 VSA 用户对这种蜡烛图很感兴趣，他们会寻找成交量中的异常情况。 是什么导致窄价差蜡烛图生成了异常呢？首先，我们来思考这种蜡烛图的验证过程。窄价差蜡烛图通常表示市场较为平静、活跃度不高。因此，这类蜡烛图上的成交量应该也很低。这也是成交量低的窄价差蜡烛图可以被认为经过验证的原因。因此，如果窄价差蜡烛图的成交量高于平均水平，这可以被视为异常。

这样的异常意味着什么呢？相信 VSA 的人认为这意味着内幕人失去了对市场的控制权。他们认真参与市场，试图把市场推向他们想要的方向。但其他交易者阻止了这种情况，将市场推向相反的方向。 那么，异常说明市场将要走向何方呢？VSA 认为，它是走势即将逆转的信号。如果窄价差蜡烛图看涨，则异常意味着市场拒绝了更高的价格，后续可能会下跌。如果蜡烛图看跌，则异常意味着市场不希望价格下跌，后续可能会反弹。 不过，VSA 专家不建议在发现窄价差蜡烛图后立即采取行动。他们建议先等待其他逆转迹象，例如流星线、锤形线或长腿十字星等形态。

宽价差蜡烛图

这种形态表明市场情绪强烈。 这种形态很简单：蜡烛图的实体很宽，而影线很短或缺失。它显示市场在交易时段没有强烈的波动，且主要朝一个方向移动。这种表现说明市场情绪在收盘方向较为强烈——如果价格收高于开盘水平，则看涨；如果价格收低，则看跌。 VSA 专家坚称，您应当先观察成交量，然后再入场。如果成交量高于平均值，则应该有内幕人士参与市场，您可以相对安全地根据市场情绪开立头寸。但如果成交量低，根据 VSA，这意味着这种走势不真实，您应当远离市场。

上吊线

这个形态表示上涨趋势可能会疲软。 上吊线的形态与锤形线形态非常相似——一蜡烛图的实体狭窄，上影线非常短或缺失，但下影线很长。两种形态的区别是它们在趋势中所处的位置。虽然锤形形态可能会出现在趋势中的任何位置，但上吊线形态只会出现在上涨趋势的顶部。这导致上吊线难以识别，因为它容易与锤形形态混淆，尽管这两种形态在趋势中的含义截然相反。此外，还有很重要的一点是成交量要高于平均水平。

为什么上吊线形态与锤形线形态的含义截然不同呢？为什么多头在交易时段结束时控制了市场，但它依然意味着走势疲软呢？成交量价差分析的解释如下：内幕人士在派发阶段开始前测试行情。根据 VSA 理论，上吊线形态表明做市场正在测试市场能否吸收他们的卖出订单。如果成交量高于平均值，这证明做市商确实在积极地参与市场。如果价格在内幕人士将其推低后反弹，说明有足够多的买家想要购买这些专业人士出售的资产。对于内幕人士而言，此时正是卖出的绝佳时机。 VSA 专家建议，发现上吊线蜡烛图后，应先等待确认。理想情况下，上吊线蜡烛图之后应紧跟一根流星线蜡烛图。这是一个强劲的验证信号，预示着走势可能会很快逆转。但即使流星线后来才出现，它仍然是一个验证信号。无论是哪种情况，只有当上吊线蜡烛图伴随着高于平均值的成交量时才能进行验证。

止跌量（Stopping volume）

这种形态表明走势强劲。 当跌势开始失去动量，而多头开始从空头手中夺取市场控制权时，这种形态就会出现。但由于市场往往具有很强的惯性，价格通常需要等跌势逐渐减弱后才会发展涨势。专家经常会将它比喻成一艘需要先缓慢停止然后再调头的大型船只。 这种形态的外观像一系列下影线较长且实体逐渐变窄的蜡烛图。成交量价差分析还指出，该形态应由高于平均值且不断上升的成交量验证。如果收盘价位于开盘-收盘价范围的上半部分，则看涨信号非常强劲。

VSA 专家将这种表现解释为内幕人士在买入零售交易者的持仓。但由于无法在单个交易时段中吸收完卖方头寸，做市商会在第二、第三天等交易日返回市场，直到不再有卖方出现为止。虽然卖方首先能够继续推低价格，但随着他们的数量在后续交易日逐渐减少，价格下行的动量也会减弱。这解释了价差逐渐变窄的原因，预示着空头力量将减弱。 止跌量形态表明，市场可能会很快逆转并开始上行。这种形态通常在买入高峰开始前开始形成。

封顶量（Topping-out volume）

这种形态表明走势疲软。 封顶量是一种与止跌量相反的形态。它由一系列实体逐渐变窄且上影线很长的蜡烛图组成。理想情况下，这些蜡烛图的最后会出现流星线蜡烛图。与止跌量一样，价差变窄应该伴随着成交量逐渐上升且高于平均值。当上影线在蜡烛图下半部分收尾时，信号尤其强烈。

VSA 支持者将这种形态解释为内幕人士正在将以前从市场购入的资产卖出。为了避免市场崩溃，他们不会一次性清仓，而是逐渐增加要出售的头寸，从而增加成交量。随着做市商增加要出售的头寸数量，价格越来越难以上涨。因此，价差会减小，价格会艰难地停留在时段高点附近，从而形成较长的上影线。 根据成交量价差分析，这种形态经常先于派发阶段出现。如果它出现在派发阶段开始后，则该形态表明卖出高峰即将开始。VSA 专家交易建议交易者为逆转做好准备。

支撑位与阻力位

到目前为止，我们讨论了单根蜡烛图或一小组蜡烛图。蜡烛图及蜡烛图形态提供的信息自然是有益的，但如果您不了解您在当前趋势中所处的位置，则它们的用途通常是有限的。当然，您事后很容易判断自己任何时刻在趋势中所处的位置。但如果不是事后回顾，您很难判断自己在趋势中所处的位置。您可以通过不同的工具来解决这个问题。其中一种工具是支撑位与阻力位概念。 注意：支撑位与阻力位有时也被称为价格地板及价格天花板。 从广义上来说，支撑位与阻力位是图表上价格往往会逆转走势的区域。如果上涨趋势到达阻力位，则可以预计价格回落。如果下跌趋势到达支撑位，则可以预计价格反弹。实际上，支撑位与阻力位创建了一个水平通道，价格在其中侧向移动，并在底部和顶部之间来回变化。但市场不会永远侧向移动，当市场力量足够强且市场情绪极度支持价格向特定方向移动时，价格最终会向上或向下突破。 您也可以将支撑位视为当大多数交易者开始认为价格过低时的水平，它会促使市场参与者买入。而阻力水平是当大多数交易者开始认为价格过高时的水平，它会促使交易者卖出。 另一种观点是，市场在阻力位为超买，在支撑位为超卖。

在某种程度上，支撑位与阻力位的概念可以被视为一种自我实现式的预言。由于大多数交易者都会关注支撑位及阻力位，他们也有相同的预期，认为价格会在特定水平逆转。这促使他们会根据价格在到达底部或顶部后将反向移动的假设来设置自己在市场中的定位，并导致价格实际上也是这样表现。 与我们之前探讨过的用于分析图表及价格行为的方法不同，支撑位及阻力位是一种回顾型（滞后）指标，而不是前瞻型指标。它不会展望未来，而是告诉您过去发生了什么。但由于支撑位与阻力位这项指标具有广泛的吸引力，而且它产生了一种关于前景的自我实现式性质，它依然成为了一种用于预测市场行为的有用工具。 支撑位与阻力位是一项很流行的概念，您可以读到许多介绍它操作原理的文章（例如本文）。但成交量价差分析对这项概念有独特的见解。在详细讨论之前，您需要学习三条有关如何将支撑位及阻力位用于分析的主要原则。

主要原则

支撑位与阻力位不是坚不可摧的屏障。虽然支撑位及阻力位被设为特定的价格点，但实际上，价格几乎从来不会精确地落在这些点上。如上图所示，价格可能会在靠近支撑位或阻力时逆转走势，而不会直接触及它们。或者，价格可能会先经过支撑位或阻力位，然后才逆转走势。实际上，应将支撑位及阻力位视为特定价格水平周围的区域，而不是确切价格点上的坚实屏障。当然，这增加了分析的主观性。这使交易者很难预测价格将在哪个具体的价格点逆转走势，也很难区分真正的突破与多头/空头陷阱。 价格在支撑位及阻力位范围内侧向移动的时间越长，由此产生的趋势就越强。正如威科夫第二法则所述，结果应与原因成正比。您可以将它视为市场在侧向移动时蓄积力量。它移动得越久，就会获得越多的力量。因此，它获得的力量越大，当市场最终突破由支撑位与阻力位组成的范围后，价格走势就会越强。市场会走多远、产生的趋势会持续多久，这都取决于图表的时间周期。在 15 分钟图表上，走势可能只会持续数小时。在每日图表上，趋势可能会持续数周。 使用单独的枢轴点来识别支撑位与阻力位。如前文所述，查看过去的价格走势时，支撑位与阻力位是很容易识别的。但这在当前时段中很难做到。成交量价差分析建议采用枢轴点来解决这个问题——具体而言，是独立的枢轴高点和枢轴低点。

突破分析

独立枢轴点

独立枢轴点（isolated pivots）是一个包含三种蜡烛图的图表形态。 独立枢轴高点是指中间蜡烛图的高点价高于左右相邻蜡烛图的高点价，而低点价也高于相邻蜡烛图的低点价。

独立枢轴低点是指中间蜡烛图的高点价低于相邻蜡烛图的高点价，而低点价也低于两侧蜡烛图的低点价。

独立枢轴点显示价格可能会逆转走势的点。独立枢轴高点说明上升趋势可能会转为下跌趋势。独立枢轴低点表示下跌趋势之后可能会有一次上涨走势。

使用独立枢轴点识别支撑位和阻力位

您该如何使用枢轴点来识别支撑位与阻力位呢？例如，涨势之后出现独立枢轴高点。这意味着价格可能会下跌。如果情况确实如此，则枢轴点标志着阻力位。当价格下跌一段时间后，请开始寻找独立枢轴低点。如果价格走势逆转并在之后上涨，说明您已找到支撑位。之后，您可以预计价格会在支撑位及阻力位之间侧向移动及反弹。

下跌趋势中也会出现类似的情况。在本例中，独立枢轴低点为支撑位。如果价格反弹，请开始寻找独立枢轴高点。它应该代表着阻力位。这些价位创建了一个将价格限制在内的通道；价格会在通道内侧向移动，直至突破。

突破

价格可能会侧向移动一段时间，但不会无限期这样做。迟早，它们会向上或向下突破。侧移的时间越长，最终的突破也越强。在派发或累积阶段结束时，突破的力度最强。 但正如前文所述，支撑位与阻力位并非坚不可摧的屏障；价格可以短暂地越过它们，然后再回到通道中。那么，您该如何区分真正的突破与陷阱呢？成交量价差分析给出了它一贯的答案：观察成交量。由于突破侧移通道需要强劲的力量，因此实际突破应该伴随着高成交量。任何回调至之前交易水平的动作应该都伴随着低成交量。 需要牢记的重要事项：如果支撑位被价格突破，则变为阻力位；如果阻力位被价格突破，则变为支撑位。如果价格在上行突破后回撤，则可以在之前的阻力位找到支撑。如果情况无误，则突破很可能是真实的。下行突破也是如此——任何反弹尝试都会在先前的支撑位遇到阻力。 以下是上行突破示例：

如您在图中所见，随着价格开始突破，成交量开始上升，而突破发生在成交量达到峰值时。首次回调发生在成交量较低时，且价格无法越过之前的阻力位（目前的支撑位）。任何后续回调也会伴随着成交量低迷，而上升走势会伴随着成交量上升。 以下是一次下行突破示例：

这张图与前文图相似，但呈现为镜像图。价格突破支撑位，而成交量在上升。后续反弹无法突破之前作为支撑位的阻力位。之后，下行走势伴随着成交量上升，而任何反弹尝试都伴随着低迷的成交量。

突破交易

成交量价差分析提供了三条关于突破交易的简单规则：

如果您在突破方向设有未结头寸，您应当持有它。 如果您在突破的反方向设有未结头寸，您应当退出它。 如果您没有未结头寸，您应当在突破方向上建仓。

突破多个支撑位及阻力位

到目前为止，我们已经讨论了单个通道的突破。但真实的图表设有多个支撑位及阻力位。随着价格在范围内侧向移动、突破范围并创建趋势，真实价格也不断移动，创建新通道，然后再次侧移，等趋势结束后再创建新通道。 您是否记得支撑位被突破后会变成阻力位，而阻力位被价格突破后会变成支撑位，这是一项要考量的重要细节。为了帮您更好地理解这项概念的操作原理以及它会如何预测价格走势，文中最好引入价格地板和价格天花板这些术语。为此，您可以将支撑及阻力位设想为一栋多楼层房屋。在这个比喻中，某楼层的天花板是高一级楼层的地板。当价格上涨并超过天花板时，天花板变成地板，而下一个重要层变成天花板。只要每次后续突破都延续之前的趋势，该过程会一直持续下去。当价格逆转走势后，相反的情况开始发生——价格下穿地板，原来的地板变成了天花板。当价格继续下行并突破下一个重要的价格位后，该价格为会成为下一个价格地板，然后是下一个天花板。如此往复。下图有助于您更好地了解这个过程：

那么，市场为什么会这样运行，交易者为何要这么关注这些看似随意的价格位呢？原因可能有以下几种：如前文所述，支撑位及阻力位等许多流行的技术指标可以成为一种自我实现式的预言。这意味着，如果有足够多的交易者认为价格会在特定水平继续前进，这种看法会变成现实。另一种解释是，价格范围被突破意味着市场认为该价格范围不全——要么太高，要么太低。因此，市场不愿返回该范围，使价格无法再次进入其中，或至少要等到市场转换情绪并逆转趋势后再行动。 这些知识对您的交易事业有什么帮助呢？首先，您可以用到前一节内容中描述的突破交易策略。而且，了解价格可能会停滞的位置也有助于您设置盈利目标。交易者通常会将盈利目标设在主要的支撑位或阻力位。当然，它还能帮助您设置突破后的止损位。如果是上行突破，您可以将止损位设置在前阻力位（现已成为支撑位）的水平或略低于它，因为在真正的突破中，价格不太可能会很快回落至这个位置以下。如果是下行突破，也可以采用类似的策略——将止损位设置在前支撑位（非阻力位）的水平或略高于它，因为价格可能会继续下跌一段时间，至少会等待突破得到验证。即使您的判断有误，价格回落至先前的交易范围内，设置正确的止损位也会限制您的亏损甚至完全预防它们。 当然，成交量价差分析在此基础上增加了自己的特点并将成交量纳入考量范围。如果您想使用 VSA，请始终要关注成交量。VSA 认为，只有当突破发生之前的成交量很高且不断上升时，您才可以认为突破是有效的。如果价格在成交量低迷时突破支撑位或阻力位，这可能是陷阱。

包含独立枢轴点的动态趋势线

趋势对于交易者来说有着极其重要的意义，因此，能识别趋势的工具在交易者中非常受欢迎。趋势线是可用于寻找趋势的最简单且使用最广泛的工具之一。用于判断趋势的最简单且最常用的方法是观察价格是否创造了更高的高点价及更高的低点价（对于上升趋势）或更低的高点价及更低的低点价（对于下降趋势）。观察结束后，您可以通过高点价和低点价绘制一条线。这些线应该是相互平行的。它们会创建一个通道（在上升趋势中向上，在下降趋势中向下）；其中，价格应该会从一条线反弹到另一条线。当价格突破通道后，您需要绘制新线以查看新趋势。趋势线背后的理念是：它们应该帮您发现趋势，预测趋势内的价格走势（因为预计价格将从趋势边界反弹），以及了解趋势何时会暂停或逆转。 通常，您至少需要三个高点及三个低点才能绘制趋势线。虽然通过两个高点及两个低点也能绘制趋势线，但这些趋势线不太可靠。仅通过任意给定图表上的两个点绘制而出的线存在着太多可能性，说明任何图表上都能绘制这样的趋势线，使交易者难以选择可用的版本，从而无法预测价格走势。在图表上，三个点能绘制的线明显减少，但这些出现频次更低的趋势线更加可靠。以下是传统趋势线的示例：

成交量价差分析的追随者批评传统趋势线的创建及应用，声称当您能绘出它们时，入场为时已晚。您至少需要三对高点价及低点价才能绘出一个通道，而当第三对高点及低点出现时，趋势已经持续很久，并且可能已经失势甚至即将结束。常规趋势线的批评者认为问题在于它是一项回顾工具。这意味着趋势线无法帮助您在趋势刚开始时进入趋势，而是在趋势牢固时入场。但到时入场可能已经太晚。 尽管趋势线受到批评，但 VSA 用户依然认为趋势线是有用的。不过，他们对这项工具的用法有着独特的见解。 首先，相信成交量价差分析的人总会关注成交量。在盘整阶段，他们希望成交量能告诉他们趋势是暂停还是逆转。他们认为，如果价格侧移时的成交量较小，这通常意味着市场只是稍事休息，然后才会重拾之前的趋势。而高成交量表明市场可能在为逆转做准备。当然，正如上一章节所述，VSA 交易者会用成交量来验证最终突破。他们还会考虑盘整阶段的长度，认为侧移走势越长，后续趋势也会更长且更强。 但趋势线的传统创建方法与 VSA 中所用方法之间最重要的区别是，趋势线是在趋势形成的过程中而不是形成之后创建的。为此，VSA 专家采用了独立枢轴点。

动态趋势线

成交量价差分析认为，您不仅可以用独立枢轴点创建表明价格已进入盘整阶段的水平通道，还可以创建用于显示趋势的上行或下行通道。 首先，您需要等待价格突破盘整区域。通常，盘整持续的时间会提示最终趋势的强度。然后，正如之前的章节所述，您需要用成交量验证突破。之后，VSA 建议您等待独立枢轴点。如果您想知道独立枢轴点的形态，请参考前一章的内容。我们将以上涨趋势为例。价格突破了阻力位。这种走势应该伴随着高于平均值且最好是逐渐上升的成交量。价格上涨一段时间后，图表上出现一个枢轴高点，价格回落：

目前，交易者很难确定价格回落是逆转还是反弹前的小幅回调。但图中的低成交量表明空头力量疲软。这意味着价格回落是价格在继续上涨之前的短暂停顿。 实际上，图表上出现了一个枢轴低点，价格再次试图上涨：

上涨本身并不意味着什么，因为价格可能会再次逆转。但如果价格涨幅超过枢轴高点，则价格很可能已经创建上升趋势。此外，正如我们对成交量价差分析的讨论，您应当始终关注成交量。在上图中，成交量开始与价格一起上涨。这说明多头力量占据主导且市场青睐涨势。 在交易活跃的市场中，独立枢轴点会不断出现。接下来，我们将跳过一些内容并关注设有多个枢轴高点及枢轴低点的图表。

如您所见，图表上有三个枢轴高点及三个枢轴低点。请注意，每个枢轴高点都高于前一个高点，每个枢轴低点也高于前一个低点。现在，您可以绘制趋势线，绘制方法就像您使用三对高点价及低点价绘制一样。 但是，这种方法与常规趋势线之间有什么区别呢？VSA 的追随者坚称，使用独立枢轴点的好处在于，这种方法允许您在任意时间入场，而不仅仅是在趋势已持续一段时间之后。他们相信这种方法能让他们看到趋势的动态发展过程。因此，他们将这种方法称为动态趋势线。 当然，交易量依然至关重要。请查看上图。如您所见，每次上涨都伴随着成交量上升。同时，所有回调都发生在交易量较低时。应始终检查价格走势是否得到了成交量的验证——这是成交量价差分析的基础。 为了加深印象，我们来关注下跌趋势：

该图表与前一个图表相似，但它的价格走势相反。动态趋势线的逻辑仍然相同，即使用独立枢轴点（在本例中也是三对）来绘制包含价格走势并显示趋势的趋势线。此外，请关注成交量。在上涨趋势中，您可以预期成交量会随着价格上涨而上升。因此，如果您认为下降趋势中的成交量也应该与价格“同向”移动，这种错误是可以理解的。换言之，当价格下跌时，成交量应该减少。但情况并非如此。请牢记：无论价格向哪个方向移动，成交量仅显示走势的强度。无论走势向上还是向下，高交易量都验证了走势。这意味着，在下跌趋势中，成交量应该随着价格走低而上升，而不是下降。如您在图中所见：当价格下跌时，成交量上升，这验证了下跌趋势；另一方面，任何反弹都发生在成交量较低时，这意味着多头已经失去对市场的控制权。 让我们回到上涨趋势示例，其中，新的枢轴高点迟早会出现在与先前高点相同或比它更低的水平。它表明上涨趋势可能已经失去动力。上涨趋势可能会暂时停顿，也可能会结束。下一个枢轴点会提示您哪种可能性更大。如果新低点与之前的低点相同或更高，则上涨趋势可能只是在积蓄力量，以便之后能重拾走势。但如果新的枢轴低点低于之前的低点，则趋势可能已开始逆转并且已转为下跌趋势。 当然，真实图表没有那么简单、明确。有时，趋势中可能不会出现独立枢轴点。VSA 分析师声称，如果发生这种情况，而且成交量等于或低于平均值，这表明趋势疲软，您应该离场。

结语

成交量价差分析的理念不一定会吸引所有交易者。尤其是关于内幕人士操纵市场的理论听起来像阴谋论一样可疑。但是，您无需相信 VSA 也能让它派上用场（至少让一部分理论派上用场）。毕竟，观察市场活动并根据其强弱走势制定交易决策的基本思想似乎相当合理。 VSA 的优势在于，通过将价格分析与成交量分析相结合，它或许有助于您更好地观察及预测趋势的强度、供需失衡、支撑及阻力位、累积与派发区域以及潜在的逆转点。这种方法的另一个优点是它可以用于任何类型的市场，无论市场是股票、外汇还是商品。 成交量价差分析的主要缺点是它只适用于蜡烛图。不过，这不算什么大问题，因为蜡烛图是最流行的图表类型之一。VSA 不一定适合所有交易者及所有交易策略，但您很难迅速判断出 VSA 是否适合您的特定情况。这也可以被视为另一项缺点，因为您需要花费一些时间才能判断这种方法是否适合您本人。而且，即使您喜欢 VSA ，您需要付出一定的时间及经验才能正确地使用这种分析方法。