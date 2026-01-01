当您首次进行技术分析时，您发现交易者会为价格跌势设置无形的支撑位，为进一步的涨势设置无形的障碍，这似乎是荒唐的，但这正是支撑位和阻力位发挥作用之时。支撑位和阻力位不仅是外汇交易，还是所有交易中的核心理念，且已经有十多年的历史。

支撑位是当前价格之下的一片区域；我们认为交易者不应该以支撑位之下的价格交易。它是一条从价格序列中的相对低点连接另一个相对低点的手绘线，而且这条线将向前延续。在下图实例中，连接低点的红线即一条支撑线。我们认为，当支撑线被下行突破时，这对于所有交易者都颇为重要，而且意味着当前走势已经耗尽。

支撑线可以打破

随着价格靠近支撑线，我们预计支撑线将坚守阵地，并且提供一个优秀的入场位。

当价格突破支撑线后，我们预计价格将连续创下新的最低价和更低的收盘价。此时，我们可能想做空。

趋势可能反复，但现有支撑线已经放松，新的支撑线已经创建。这正是当“突破”为虚假信号时的表现示例之一。

阻力是当前价格上方的一片区域，我们不期望交易者持有该区域上方的价格。手动连接两个相对高点并画出一条线，这就是阻力线。通常支撑线与阻力线平行，但并非始终如此，比如下方图表示例。甚至支撑线向上倾斜，而阻力线向下倾斜，形成一个三角形。更多相关内容请见图表形态课程。

在同一张图表上增加阻力线

T阻力线对货币价格可能上行的高度设置了限制。当您计划设置一个获利了结的价格目标时，阻力线将是一项有用的数据。如果将获利了结的目标位定得比阻力线高，这是不现实的。如果您在阻力线或低于阻力线的价位所获得的盈利无法满足您的需求，则您不应进入这次交易。

有时，阻力线确实被向上突破，而价格依然持续上行。请勿抱怨，您只需欣然地接受这次突破所带来的收益。但是请注意，突破阻力可能成为一种短期动向。您需要查看价格曲线并结合其他指标，以判断走势将于何处枯竭。

当您绘制支撑线时，您经常奇迹般地发现一条连接高点的平行阻力线。无人知道为何这些线会平行，除了一个原因：交易池的集体心理与预期价格成比例地保持一致。

支撑位与阻力位为何有用？

简单来说，交易者记得自己近期买入和卖出的点位，原因在于如果在 x 价位买入足够好，那么在明显的上升趋势中，在 x+2 价位买入也足够好。交易者可将供需原理应用于支撑和阻力，比如，通过记住最近一次类似的价格飙升并集中行动形成需求。同样，交易者记得上次达到高于均值 z% 的高点时，价格停止上涨，因而大家的集中卖出报价均接近相同水平，构成供应。实际上，这种说法不算错，但愚不可及。支撑线和阻力线行之有效的原因是交易者记得重要水平且能够画线。但为了获得相同的线，交易者在确定重要水平时必须遵循同样的规则。

话虽如此，该线条是人工设定并添加于图表上的，因此并非所有人都会遵守它。更精确的说法是“支撑区与阻力区”，而不是单个绝对的数据价格。

水平支撑位与阻力位

此外，还可以取某个相对低点画一条水平线，形成支撑线，并取某个相对高点画一条水平线，形成阻力线。如下方图表所示，不是所有价格序列中的价格都整齐有序，能够以这种方式整理，请参见该图表的中间部分，此处价格处于下降趋势。不清楚具体应在哪里画支撑水平线或阻力水平线。

图表中展示了一系列横向支撑位和阻力位

这种观察应该激起了您的灵感火花——如支撑线示例图所示，价格有时向单一方向呈现明显的趋势。此时适合绘制一条连接低点且斜率可测的对角斜线。不过，当价格序列在相对较窄的范围内进行区间盘整交易时，较为有效的是水平支撑线或阻力线。因此，您会希望在趋势市场中采用斜线，在区间盘整市场中采用水平线。由于您经常无法判断自己处于哪种市场，您需要同时绘制两种线条并确认哪种有效。

外汇价格并非总是处于趋势状态。趋势时段可能被区间盘整价格走向打断。