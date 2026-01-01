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交易者可以在交易中使用许多类型的图表。其中，有一些图表很常见，例如蜡烛图。但也有一些图表更加奇特且很少使用。但这并不意味着这一类图表对交易者没有用处。有一种不太流行且通常只有专业交易者使用的图表是卡吉图。

什么是卡吉图？

卡吉图是一种用于显示资产价格变动的图表。它由呈 90 度角连接的垂直线和水平线组成。它们可以很粗，也可以很细。交易者有时可以选择将粗线涂成绿色，将细线涂成红色。Y 轴显示价格值。卡吉图不显示一致的时间刻度。另一方面，X 轴显示价格发生逆转时的关键时刻。

卡吉图产生于 19 世纪 70 年代的日本。一开始，它被米市的交易者用来衡量供需情况。日语中“卡吉”一词的含义是 L 形钥匙。实际上，卡吉图有时也被称为钥匙图。这个名称代表着图表中的 L 形线条。

创建卡吉图

卡吉图的组成部分

卡吉图包含以下要素：

阳线 - 一条粗/绿色的上升线，表示上升趋势或需求增加。

- 一条粗/绿色的上升线，表示上升趋势或需求增加。 阴线 - 一条细/红色的下降线，显示下降趋势或供应增加。

- 一条细/红色的下降线，显示下降趋势或供应增加。 肩线 — 一条连接上升线和下降线的水平线，表示价格逆转向下。

— 一条连接上升线和下降线的水平线，表示价格逆转向下。 腰线 — 一条连接下部线和上部线的水平线，表示价格逆转向上。

卡吉图的结构

如要构建卡吉图，首先要在价格收盘价位绘制一条水平线。接下来，在水平线和下一个周期的收盘价之间绘制一条垂直线。下一步操作取决于价格走向：

如果价格向同一方向变动，则垂直线延伸至收盘价水平。

如果价格逆转走势。但逆转量小于预定值，则无变化。

如果价格逆转走势，且逆转量大于预定值，则绘制一条水平线和一条在收盘价处结尾的新垂直线。

如果价格高于前一个高点（肩线），则线条变粗/绿。如果价格低于前一个低点（腰线），则线条变细/红。

逆转量是如何确定的、

有三种方式可以确定逆转量：

最常用的方式是基于百分比。专家通常推荐的百分比是当前价格值的 4%，尽管这个值更适用于股票市场，而不是外汇市场。在日内交易时段，外汇货币对的变化很少超过 1%。 另一种方法是设置固定值，例如 5 个点值。 最后一种方法是采用平均真实波幅（ATR）。ATR 值通常为 14 个周期（天、周等，具体取决于您选择的时间尺度）。这种方法的优点在于它考虑到了波动性。缺点是它可能会改变前期图表的外观，因而难以识别趋势并找到较好的交易机会。

如何用卡吉图进行交易？

卡吉图最常见的策略是当线变粗/绿时买入，当线变细/红时卖出。这种策略的缺点是它可能会在震荡交易时期产生过多的误报。

有许多方法可以过滤掉市场噪音。其中一种方法是绘制一条趋势线，并在其上方形成腰线时买入，或在其下方形成肩线时卖出。另一种方法是等到价格跌至前三根腰线下方或上升至前三根肩线上方，才确认新的趋势。

优点与缺点

优点

卡吉图的主要优点是它独立于时间。这使它能够过滤掉市场噪音并且更容易发现趋势。

缺点

卡吉图的缺点是它必须找到适当的逆转值。如果交易者将逆转值设置得太低，图表的波动性会增强，产生过多噪音，从而难以发现趋势，并且基本上抹杀了卡吉图的优势。如果交易者将逆转值设置得太高，图表产生的交易信号非常少，会导致错失潜在的盈利交易机会。后者意味着对于交易不够活跃的资产来说，卡吉图的用处不大。

卡吉图与蜡烛图有什么区别？

卡吉图与蜡烛图及其他常见图表之间的主要区别在于卡吉图是独立于时间的。蜡烛图每个时间段（小时、天、周等）创建一根烛图，而卡吉图仅在价格逆转走势时创建一个 U 形转折。这使得卡吉图不太容易受到市场噪音的影响，但更易于发现趋势，并允许它在同一时间范围内显示更多数据。

卡吉图与其他独立于时间的图表有什么区别？

作为一款独立于时间的图表，卡吉图在某种程度上与点数图（P&F）和砖形图相似。不过，鉴于卡吉图的构建方式，它被认为是更适合用于识别趋势的工具。为了更好地了解原因，我们来关注这种图表的外观以及它的构建方式。

卡吉图与点数图

点数图由符号 X 和 O 组成。当价格的涨幅超过高于前一个高点特定幅度时，创建一个 X，而当价格跌幅超过前一个低特定幅度时，创建一个 Y。虽然这种方法易于理解和绘制图表，但也意味着通常要很长的时间才会出现新的X或Y。这使得它不太适用于如外汇等交易迅速的日内市场。

我们以 EUR/USD 的图表为例。它的反弹始于 2020 年 5 月底，而且那些较早进入多头头寸的交易者可能会从中获利颇丰。但如果观察这个货币对的每日点数图，交易者需要花很长的时间才能识别趋势，并且可能会因为等待确认而错过大量的盈利机会。

使用更小的时间周期可以缓解这个问题。以下是 4 小时周期上的相同图表。

加上所有的 X 和 O 之后，图表的视觉效果非常拥挤，让人难以识别不太明显的趋势。

卡吉图与砖形图

那么，砖形图呢？砖形图由方框（称为砖形）组成。只有当价格至少移动最小设定值时才会出现新砖形。此外，只有当收盘价至少高于前一个砖形顶部或低于其底部特定值时，新砖形才会出现。由于新砖形比点数图上 X 和 Y 出现的频率更高，而且每个新砖形都位于前一个砖形的一侧，这使得砖形图比点数图更容易捕捉趋势。我们来看看 EUR/USD 的砖形图。

然而，由于每次出现相关价格行为时都会创建一个新砖形，这会降低图表过滤市场噪音的优势，使砖形图看起来更像蜡烛图，而不是其他独立于时间的图表。此外，由于砖形图的构建性质，它无法对趋势逆转做出快速反应。由于两个砖形不能并列放置，价格至少需要移动两个砖形才能改变方向。

为了做完比较，我们来查看 EUR/USD 的卡吉图。

不仅图表很容易发现上涨趋势，交易者也可以在价格向上突破强阻力位（之前已试探过三次阻力位）且图表通过将阴线变成阳线以发送看涨信号后立即入场。

卡吉图能用于外汇交易吗？

卡吉图的构建方式并不区分不同的资产。这意味着没有什么能阻止交易者将卡吉图用于外汇货币对交易。

不过，请务必要记住，有些货币对的交易比其他货币对更活跃。这意味着，对不同的货币对设置不同的逆转值会很有效。有些专业交易者建议采用基于 ATR 的逆转值来考虑不同的波动性。另一些专业交易者持反对意见，认为这种方式不仅会改变历史图表的外观，还会导致交易无法对逆转值进行精确的控制。

哪些平台支持卡吉图？

遗憾的是，作为一款不太流行的图表，并非所有平台都支持卡吉图。以下是支持卡吉图的主流图表。

MetaTrader 4 和 5

MetaTrader 并不支持开箱即用的卡吉图。但它可以作为一项单独的指标从官方代码库免费下载。

以下是此类指标在 MetaTrader 4 平台上的示例，称为 KAGI_1：

以下是 MetaTrader 5 平台上的卡吉图指标示例，称为 kagi-1:

虽然指标允许您在人气颇高的 MetaTrader 平台上查看卡吉图，但这种图表的显示效果不算太好，而且 MetaTrader 显然不是使用卡吉图的最佳方式。您最好采用已默认安装卡吉图的平台，例如以下平台。

NinjaTrader

NinjaTrader 支持开箱即用的卡吉图。如要使用它，交易者应当在数据系列菜单项的图表样式中选择卡吉线选项（数据系列->图表样式->卡吉线）。

以下是卡吉图在 NinjaTrader 平台中的外观示例：

TradingView

TradingView 或许是试用卡吉图的最简单的方式，因为它内置有卡吉图且无需下载。您可以在选择图表类型时选择卡吉图。不过，只有日线或更长的时间周期才免费提供卡吉图。它的日内时间周期仅提供给付费客户。

以下是卡吉图在 TradingView 平台中的外观示例：

如果您想分享您的意见、观察和结论，或者只是想询问有关卡吉线图表在外汇交易的使用问题，您可以随时加入我们的论坛参与讨论。