棒形图是技术分析的主力。您在书上、杂志上和网上看到的图表大部分为棒形图，因此，了解这种图表的每个分量是很有意义的。

棒形图中的“棒体”是一条垂直线，其顶端代表时段最高价，而底端代表时段最低价。棒形图左端的水平线代表开盘价，右端的水平线代表收盘价。因此，棒形图包括全部四个关键价格分量——开盘价、最高价、最低价和收盘价，有时缩写为 OHLC。

所有软件都允许您按照自己的意愿规定棒体包含的时间。您可以将棒体设置为 5 分钟、 1 小时和 4 小时等。在外汇行业，应用最广的棒形图为 15 分钟、1 小时、4 小时和每日图。如果新图表由其他人编制，请仔细查看棒形图上的时间参数。除非图表另有标注，一般情况下，您可以将图表默认为每日图。

棒体——看涨和看跌

四个棒形图分量

从字面理解，开盘价是指交易时段内首个交易的执行价格。开盘价通常与上一个收盘价相同或非常接近，但如果它与上一个时段的收盘价差距较大，这个开盘价将尤为重要，尤其是开盘价出现缺口时。以下 EUR/USD M1 图表显示了许多向上或向下的开盘缺口。我们可以认为，这些缺口是由高市场波动性或某些价格点缺乏流动性而引起的。

EUR/USD M1 图表显示开盘缺口

请注意，由于近乎连续的交易，外汇行业一分钟以上的时间周期较少出现开盘缺口。真正出现重大缺口的唯一机会在于（1）芝加哥期货交易所时段结束与 Globex 时段重新开放两小时后之间的时段——这段时间内，现货市场还未在其窗口期关闭，以及（2）从周五纽约市场休市至周五下午傍晚（亚洲为早晨）之间的时段——周缺口。

收盘价是指在您为棒形图定义的时间周期内，最后一个交易的执行价格。由于收盘价总结了时段内最终的市场情绪，它成为了棒形图表上最重要的数据点。

消极情绪：收盘价 低于开盘价 位于或接近最低价

积极情绪：收盘价 高于开盘价 位于或接近最高价



回到第一张图表，您会发现第二个棒体的开盘价位于最高价，而收盘价位于最低价。在最高价开盘、最低价收盘传递的信号是：日间行情引起了不安的市场情绪。下一个棒体很可能会出现更低的最低价，因此，应考虑空头头寸。相反，若棒体在最低价开盘、最高价收盘，说明交易会在下一时段走高。

棒体大小

除了分量位置，棒体的大小也很重要。棒体很小（最高位和最低位之间的距离较小）说明买卖双方都缺乏兴趣。棒体较高、最高位和最低位之间的距离较宽，说明有大量买入和卖出意图。

最高位与最低位之间的距离被称为交易区间；若有一个棒体较为古怪，而且其大小或分量设置与该交易区间前面的棒体不同，那么应该对这个古怪的棒体予以重视。

尤其要注意以下形态：小区间棒体序列，例如高 40 点，而最高价与最低价之间的平均区间值为 65 点。这种棒体说明交易游移不定，并将通过向一个方向或其他方向突破来解决。如果您知道什么会引起突破，例如即将公布的新闻，您可以提前建仓。

另一种形态是一系列大区间棒体，说明交易非常快速、激烈。“大区间”被定义为明显超过平均值，例如 160 点，而平均值为 100。交易者不能在如此宽的区间内交易——日内损失太大，而且快速、激烈的交易会将肾上腺素耗尽。这种节奏确实会让交易者精疲力尽。若棒体尺寸大于平均值，进入市场时应保持谨慎。交易可能会以失败告终。

棒体序列分布

如上所示，我们可以在一定程度上根据事先出现的棒体形态，猜测隐藏在棒形图中的市场情绪。实际上，上涨趋势的定义之一是，棒体序列在优势棒体中的最高位及最低位逐渐升高，而下跌趋势是指棒体序列的最高位及最低位逐渐下降。请注意“优势”这个词语。它意味着大多数棒体，而不是单个棒体。将一种动向称为趋势前，分析师将决定必须确认多少个优势棒体的资格。在每日图表上，我们认为 7 个棒体中有 5 个合格就行。