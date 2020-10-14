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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Deriv
Данная страница описывает Форекс-брокера Deriv. Это — не официальный сайт Deriv, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Родительский брокер
Deriv (deriv.com)
Субброкер 0
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
Компании
Deriv (FX) Ltd, Deriv (BVI) Ltd, Deriv (V) Ltd, Deriv (SVG) LLC
Разрешенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
WebMoney
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
paysafecard
Ethereum
AdvCash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
Solana
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
DTrader
TradingView
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVA/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/ETH
BTC/LTC
BTC/USD
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
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ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
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EUR/JPY
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EUR/NZD
EUR/SGD
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GBP/JPY
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GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
MKR/USD
MTC/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
SOL/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
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USD/HKD
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
XTZ/USD
ZEC/USD
Регулирование
FSC (БВО), SIBA/L/18/1114
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 14556
УФУ (Лабуан), MB/18/0024
FSA (Мальта), C70156
Financial Commission, 08.06.2020
CMA (ОАЭ), 2279721
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), 273 LLC 2020
Языки сайта
Английский
Испанский
Французский
Индонезийский
Итальянский
Польский
Португальский
Русский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Офис
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Особые условия
Deriv предлагает сложные производные инструменты, такие как опционы и контракты на разницу (“CFD”). Эти продукты могут подходить не всем клиентам, и торговля ими подвергает вас риску. Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете следующие риски, прежде чем торговать производными продуктами: а) вы можете потерять часть или все деньги, которые вы инвестируете в контракт, б) если контракт связан с конвертацией валюты, обменные курсы повлияют на прибыль и убыток. Никогда не торгуйте заемными средствами или средствами, которые не можете позволить себе потерять.
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2