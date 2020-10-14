Deriv предлагает сложные производные инструменты, такие как опционы и контракты на разницу (“CFD”). Эти продукты могут подходить не всем клиентам, и торговля ими подвергает вас риску. Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете следующие риски, прежде чем торговать производными продуктами: а) вы можете потерять часть или все деньги, которые вы инвестируете в контракт, б) если контракт связан с конвертацией валюты, обменные курсы повлияют на прибыль и убыток. Никогда не торгуйте заемными средствами или средствами, которые не можете позволить себе потерять.