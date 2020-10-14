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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Deriv
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Deriv. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Deriv، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
الوسيط الأم
Deriv (deriv.com)
وسيط فرعي 0
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- الحسابات المنفصلة
شركات
Deriv (FX) Ltd, Deriv (BVI) Ltd, Deriv (V) Ltd, Deriv (SVG) LLC
الدول المسموح بها
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
WebMoney
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
بتكوين
paysafecard
إيثريوم
AdvCash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
سولانا
منصات تجريبية
MetaTrader 5
DTrader
TradingView
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVA/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/ETH
BTC/LTC
BTC/USD
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
MKR/USD
MTC/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
SOL/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
XTZ/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), SIBA/L/18/1114
لجنة الخدمات المالية بفانواتو, 14556
Labuan FSA, MB/18/0024
هيئة الخدمات المالية (مالطا), C70156
Financial Commission, 08.06.2020
هيئة سوق المال (الإمارات العربية المتحدة), 2279721
هيئة الخدمات المالية (سانت فنسنت وجزر غرينادين), 273 LLC 2020
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
الإيطالية
البولندية
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
التركية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
المكتب
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$5
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
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الرافعة المالية القصوى
Forex
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Forex
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