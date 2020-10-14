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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Deriv
Esta página describe el bróker de Forex Deriv. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
Corredor de padres
Deriv (deriv.com)
subcorredor 0
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
Compañías
Deriv (FX) Ltd, Deriv (BVI) Ltd, Deriv (V) Ltd, Deriv (SVG) LLC
Países permitidos
Estados Unidos
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
paysafecard
Ethereum
AdvCash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
Solana
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
DTrader
TradingView
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AVA/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/ETH
BTC/LTC
BTC/USD
CHF/JPY
DASH/USD
DOG/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOT/USD
LNK/USD
LTC/USD
MKR/USD
MTC/USD
NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
SOL/USD
TRX/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
XTZ/USD
ZEC/USD
Regulación
FSC (IVB), SIBA/L/18/1114
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 14556
ASF (Labuán), MB/18/0024
FSA (Malta), C70156
Financial Commission, 08.06.2020
CMA (EAU), 2279721
FSA (San Vicente y las Granadinas), 273 LLC 2020
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Tailandés
Turco
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2