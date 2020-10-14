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经纪商简介： Deriv
本页面是有关外汇经纪商Deriv的描述。它并非Deriv官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
父經紀人
Deriv (deriv.com)
子經紀人 0
不支持美国交易者
- 隔离账户
公司
Deriv (FX) Ltd, Deriv (BVI) Ltd, Deriv (V) Ltd, Deriv (SVG) LLC
允許的國家
美國
付款方式
WebMoney
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
Perfect Money
FasaPay
Litecoin
比特币
paysafecard
以太坊
AdvCash
Tether (USDT)
AstroPay
USD Coin (USDC)
Solana
模拟平台
MetaTrader 5
DTrader
TradingView
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
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ALG/USD
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AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
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USD/MXN
USD/NOK
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USD/SEK
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USD/THB
USD/TRY
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
XTZ/USD
ZEC/USD
监管
FSC (英屬維爾京群島), SIBA/L/18/1114
瓦努阿图金融服务委员会, 14556
FSA (纳闽), MB/18/0024
FSA (马耳他), C70156
Financial Commission, 08.06.2020
CMA (阿拉伯联合酋长国), 2279721
FSA (圣文森特和格林纳丁斯), 273 LLC 2020
网站语言
英
西班牙
法
印尼
意大利
波兰
葡萄牙語
俄
泰
土耳其
越南
支持语言
英
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
辦公室
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额5 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2