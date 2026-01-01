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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Deriv Europe
Данная страница описывает Форекс-брокера Deriv Europe. Это — не официальный сайт Deriv Europe, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Родительский брокер
Deriv (deriv.com)
Субброкер 0
Недоступен для трейдеров из США
Компании
Deriv Investments (Europe) Limited
Разрешенные страны
Австрия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Польша
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция
Эстония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Демо-платформы
DTrader
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BAT/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/ETH
BTC/LTC
BTC/USD
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CAD/JPY
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EUR/AUD
EUR/CAD
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EUR/GBP
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EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
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GBP/AUD
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GBP/NZD
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NZD/CAD
NZD/JPY
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OMG/USD
SOL/USD
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UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
XRP/USD
XTZ/USD
ZEC/USD
Регулирование
FSA (Мальта), IS/70156
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Stocks
1:150
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2