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Broker profile: rewalt (ex-Rock-West)
This page is a description of rewalt (ex-Rock-West) Forex broker. It is not an official website of rewalt (ex-Rock-West). It is a compilation of publicly available information about this broker.
No US Traders
- Bonuses
- Personal manager
- Trading contests
- LAMM
- Segregated accounts
- Swap-free accounts option
- Affiliate program
- MAM
Companies
MAIV LIMITED (Rewalt)
TRANSYX LIMITED
Prohibited countries
Belarus
Canada
Cuba
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Israel
Korea, Democratic People's Republic of
Libya
Republic of the Congo
Russian Federation
Somalia
Sudan
Syrian Arab Republic
United States
Venezuela
Yemen
Payment options
Wire transfer
Credit/debit cards
AliPay
Bitcoin
Dash
Tether (USDT)
NEM
Binance Coin (BNB)
Demo platforms
MetaTrader 5
Account currencies
USD
United States dollar
Currency pairs
AAVE/USD
ACE/USD
ACH/USD
ADA/USD
AEVO/USD
AGLD/USD
ALGO/USD
ALPHA/USD
APE/USD
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
ATH/USD
ATOM/USD
AUCTION/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BAD/USD
BAL/USD
BAND/USD
BAT/USD
BCH/USD
BICO/USD
BIGTIME/USD
BNB/USD
BNT/USD
BONK/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CELO/USD
CETUS/USD
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CHF/JPY
CHZ/USD
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H/USD
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ICX/USD
ID/USD
IMX/USD
INJ/USD
IOST/USD
IOTA/USD
JOE/USD
JST/USD
JTO/USD
JUP/USD
KNC/USD
LDO/USD
LINK/USD
LOOKS/USD
LPT/USD
LQTY/USD
LRC/USD
LSK/USD
LTC/USD
LUNA/USD
LUNC/USD
MAGIC/USD
MANA/USD
MASK/USD
MEME/USD
METIS/USD
MEW/USD
MINA/USD
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
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ONE/USD
ONT/USD
OP/USD
ORBS/USD
ORDI/USD
PEOPLE/USD
PEPE/USD
PRCL/USD
PYTH/USD
QTUM/USD
RACA/USD
RAY/USD
RDNT/USD
RON/USD
RVN/USD
SAND/USD
SHIB/USD
SLP/USD
SNX/USD
SOL/USD
SSV/USD
STX/USD
SUI/USD
SUSHI/USD
SWEAT/USD
THETA/USD
TIA/USD
TON/USD
TRUMP/USD
TRX/USD
ULTI/USD
UMA/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
VELO/USD
VRA/USD
WAXP/USD
WIF/USD
WLD/USD
WOO/USD
XCH/USD
XLM/USD
XRP/USD
XTZ/USD
YFI/USD
YGG/USD
ZENT/USD
ZETA/USD
ZIL/USD
ZRO/USD
ZRX/USD
Regulated by
FSA (Seychelles), SD044
Website available in
English
Arabic
Greek
Spanish
French
Hindi
Indonesian
Italian
Japanese
Malay
Portuguese
Romanian
Russian
Thai
Turkish
Vietnamese
Chinese
Support available in
English
Russian
Support methods
Web form
Callback
Live chat
Trading server time zone
GMT
VPS for traders
No
Rebates on stop orders per 1 std. lot
10
Rebates on limit orders per 1 std. lot
10
Rebates per 1 std. lot
10
Website screenshot
Account Types
StandardOpen details
Minimum account size$50
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:1000
Leverage
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10
RAWOpen details
Minimum account size$250
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:1000
Leverage
Forex
1:1000
Gold & silver
1:400
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10