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Position Size CalculatorCalculate your position size based on risk, stop-loss, account size, and the currencies involved. A simple online calculator for quick results.
Broker profile: Jetvix
This page is a description of Jetvix Forex broker. It is not an official website of Jetvix. It is a compilation of publicly available information about this broker.
No US Traders
- Bonuses
- Free education
Companies
Jetvix LLC
Prohibited countries
Afghanistan
Albania
Angola
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Haiti
Holy See (Vatican City State)
Hong Kong
Hungary
Iceland
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Korea, Democratic People's Republic of
Latvia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Mali
Malta
Moldova, Republic of
Monaco
Myanmar
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Palestinian Territory, Occupied
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Senegal
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Sudan
Spain
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Zimbabwe
Payment options
Wire transfer
Credit/debit cards
Pinpay Express
Demo platforms
TradingView
Account currencies
USD
United States dollar
Currency pairs
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BRN/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DAX/EUR
DJI/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
FTS/GBP
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GPB/NOK
NDX/USD
NGC/USD
NIK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SPX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WTI/USD
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
Website available in
English
Indonesian
Portuguese
Support available in
English
Support methods
Trading server time zone
GMT
VPS for traders
No
Website screenshot
Account Types
StandardOpen details
Minimum account size$10
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:500
Leverage
Forex
1:500